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Африка


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
09.09.2021 Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль 1
18.08.2021 Аналитики IDC: Xiaomi впервые лидирует на российском рынке смартфонов 1
12.08.2021 Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций 1
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства 2
06.08.2021 Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов 1
06.08.2021 My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google 1
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 2
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 2
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 2
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 1
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
16.07.2021 Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов 1
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами 1
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
08.07.2021 Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем 1
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 1
01.07.2021 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру Pharmalys Laboratories 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 1
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 3
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1

Публикаций - 1477, упоминаний - 1829

Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10973 91
Samsung Electronics 5611 47
IBM 3522 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 41
Apple Inc - Эппл Рус 7666 37
SAP SE 3207 37
Lenovo Group 1635 36
Google LLC 7118 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 32
Huawei 2720 18
Yandex - Яндекс 4097 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 15
Cisco Systems 2034 15
HP Inc. 2884 14
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 14
Orange S.A. 445 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 12
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 11
Intel Corporation 4138 11
VK - Mail.ru Group 2482 11
Nvidia Corp 2001 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
SAP CIS - САП СНГ 753 9
Accenture - Аксенчер 527 9
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 9
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 9
Acer Group 1351 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 8
Dell Technologies 133 8
Fujitsu 736 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 8
Xiaomi 904 7
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 100 7
Nokia Corporation 2398 7
Dell EMC 2379 7
Lenovo Motorola 986 7
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 6
AMD - Advanced Micro Devices 1660 6
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Uber 257 9
Uber Technologies 258 9
Альфа-Банк 1122 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Почта России ПАО 1569 6
Альфа-Групп 318 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 231 3
X5 Group 599 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Visa International 1343 3
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
РусславБанк - РСБ 147 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
Газпром нефть 380 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
EGX - Египетская фондовая биржа 9 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
Яндекс.Такси 271 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
Бином 16 2
Почта Банк 289 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Стройтрансгаз 15 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 2
Открытие ФК 538 2
СтройГазМонтаж 12 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 3
Росинфокоминвест 39 3
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 2
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 2
Росинфокоминвест - Tech Global 2 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Пентагон - Министерство обороны США 276 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Правительство Республики Казахстан 8 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Рособоронэкспорт 34 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 3
Руссофт - Russoft 250 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 37
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3030 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 19
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2312 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 12
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 542 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2897 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1085 7
USB Type-C - USB-C 901 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 6
3G - Стандарт мобильной связи 3691 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 913 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 272 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
Google Android 10750 79
Apple iOS 5741 40
Microsoft Windows 10 6590 38
Новые облачные технологии - МойОфис 311 19
Linux OS 4226 16
Intel x86 - Архитектура процессора 990 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2020 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 12
Microsoft Windows Phone OS 1472 12
Apple macOS 920 12
Nvidia GeForce GTX 2044 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Microsoft Azure 1171 10
Microsoft Windows 7 1662 10
Java - Язык программирования 1163 9
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 9
Symbian OS 754 8
Microsoft Windows 849 8
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 7
AWS - Amazon Web Services 568 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 5
Samsung Galaxy Note 558 5
Corning Gorilla Glass 496 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 507 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 5
WhatsApp Messenger 654 4
IBM Watson 105 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 4
Google Chrome OS 306 4
Apple iPhone 3 383 4
Intel Core - Семейство процессоров 862 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
Apple iPad 3263 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 13
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 9
Комиссаров Дмитрий 157 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 4
Касперский Евгений 218 4
Бочарникова Татьяна 78 3
Худавердян Тигран 66 3
Якунин Александр 43 3
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 3
Макарочкина Наталия 8 3
Безруков Андрей 26 2
Калинин Александр 95 2
Сегалович Илья 11 2
Волож Аркадий 181 2
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 2
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 5 2
Матвеева Татьяна 83 2
McKay Peter - Маккей Питер 20 2
Дягилев Василий 83 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 2
Тихонова Кристина 44 2
Pinto Marta - Пинто Марта 2 2
Рейман Леонид 406 2
Овчаренко Юрий 25 2
Колбин Евгений 43 2
Maguranis Paul - Магуранис Пол 3 2
Спаринапти Антон 15 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 2
Волков Дмитрий 39 2
Бунина Елена 27 2
Микаберидзе Георгий 7 2
Кабанов Владимир 174 2
Морозова Анастасия 27 2
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 2
Парахин Михаил 8 2
Яхина Ирина 40 2
Мишустин Михаил 302 2
Lin James - Лин Джеймс 14 2
Путин Владимир 1819 2
Россия - Российская федерация - РФ 57070 666
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 342
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 316
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 214
Восточная Европа 1665 210
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 209
Индия - Республика 2151 181
Ближний Восток 1466 151
Япония 2745 134
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 133
Германия - Федеративная Республика 3601 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 102
Франция - Французская Республика 2108 99
Европа 3718 97
Украина 3338 81
Казахстан - Республика 2615 65
Россия - Санкт-Петербург 7035 49
Азия - Азиатский регион 1509 47
Беларусь - Белоруссия 2079 47
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 44
Латинская Америка 721 44
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 37
Бразилия - Федеративная Республика 1119 28
Канада 1290 27
Северная Америка 1401 26
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 23
Южная Америка 312 18
Австралия - Австралийский Союз 1116 16
Турция - Турецкая республика 950 15
Западная Европа 609 12
Испания - Королевство 1247 12
Италия - Итальянская Республика 1362 12
Египет - Арабская Республика 366 11
Россия - Новосибирск 1951 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 10
Южная Корея - Республика 1444 10
Прибалтика - Балтия 586 10
Россия - Татарстан Республика 1612 9
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 34
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 8
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
Русский язык 963 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 2
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
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