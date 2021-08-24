Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Афганистан
Исламская Республика Афганистан
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Публикаций - 101, упоминаний - 130
Афганистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
|eBay Inc 529 1
|Норникель - Норильский никель 177 1
|Аэрофлот 493 1
|Yara - Яра 8 1
|Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
|CNews Analytics 1988 1
|Check Point Research 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761044, в очереди разбора - 664733.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761044, в очереди разбора - 664733.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru