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Афганистан
Исламская Республика Афганистан


24.08.2021 Экс-министр связи стал доставщиком пиццы 11
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана 4
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру 1
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
16.04.2020 Древнее хакерское ПО пробудилось и напало на VPN-серверы по всему миру 1
18.03.2020 На eBay за 90 евро куплен ноутбук с секретной документацией к натовской системе ПРО 1
08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
11.04.2019 Ассанж арестован: Власти Эквадора выдали его британской полиции 3
09.07.2018 Приложение для фитнеса разоблачило американских секретных агентов 2
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
24.04.2018 Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР 1
13.03.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры 1
12.07.2017 Власти хотят ввести в России многомиллионные штрафы за неправильные посты в соцсетях 1
30.06.2017 Германия будет штрафовать Facebook и YouTube за фальшивые новости на 50 млн евро 1
01.11.2016 ИТ-стартап победил армию США 1
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 2
25.05.2016 Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи 1
13.11.2015 Check Point вычислил связанную с Ираном группу кибершпионажа 1
28.10.2015 Omnicomm продал 600-тысячный датчик уровня топлива 1
12.01.2015 Впервые стало известно, какое специальное ПО применяют в ФБР, ЦРУ и АНБ 1
24.11.2014 Обнаружен сложный вирус, годами используемый для шпионажа в России 1
18.07.2014 ГИС помогут победить опасные инфекции 1
04.12.2013 Состоялось заседание РCC по вопросу эффективного использования полосы радиочастот 694-790 МГц 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 1
24.09.2013 Датчики Omnicomm установлены на транспорте НАТО в Афганистане 1
01.08.2013 От электронного правительства к мобильному: старт дан 1
21.05.2013 Блог Сергея Меднова: Сколько осталось до точки возврата? 1
13.05.2013 «Казахтелеком» организовал телекоммуникационный стык с «Туркментелекомом» 1
19.02.2013 У Афганистана появится собственный спутник 3
14.02.2013 Сетевые мошенники ищут жертв через сайты знакомств 1
14.02.2013 В США учреждена медаль "за хакерские заслуги" 1
18.01.2013 Назначен новый глава «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» 1
14.01.2013 «Касперский» вскрыл шпионскую сеть, ворующую данные у госструктур по всему миру 1
18.12.2012 CEO-гид: как правильно выйти из ИТ-бизнеса 1
23.10.2012 Medal of Honor Warfighter в продаже 1
18.10.2012 Medal of Honor: Warfighter. Релизный трейлер - Мультиплеер 1
03.10.2012 Бета-тест Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 уже скоро 1
27.09.2012 Эксперты спорят: как обеспечить ИТ-безопасность бизнеса 1

Публикаций - 101, упоминаний - 130

Афганистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 908 7
Руссобит-М 121 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 5
Facebook 3765 4
SEC Consult Services 929 3
Google LLC 7148 3
Microsoft Corporation 11077 3
Samsung Electronics 5666 2
Palantir 7 2
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Twitter 2204 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Check Point Software Technologies 446 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Eutelsat 65 1
РЦКС - Республиканский центр космической связи 2 1
Qihoo 360 14 1
Hades - Хакерская группировка 2 1
Kimsuky - Хакерская группировка 2 1
CactusPete - Хакерская группировка 3 1
GitHub 412 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
Cisco Systems 2040 1
Raytheon 20 1
Verizon 369 1
Garmin 125 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Fitbit 46 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
APT10 - Хакерская группировка 3 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
PayPal 441 1
Deutsche Telekom 218 1
AOL Inc 307 1
Intel Corporation 4175 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
eBay Inc 529 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Аэрофлот 493 1
Yara - Яра 8 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 3
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Президент США 105 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Вестминстерский магистратский суд - Westminster Magistrates' Court 1 1
Федеральное министерство обороны Германии - Federal Ministry of Defence Germany 2 1
Министерство связи и информационных технологий Афганистана 1 1
Совет национальной безопасности Афганистана - Национальный директорат безопасности Афганистана 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 4
ЛДПР 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 59 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 1
C&C - Command and Control server 61 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 136 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 45 11
Google Android 10751 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 3
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 2
Apple Mac 1456 2
Microsoft Office 1939 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Symbian OS 776 1
Apple iPad 3263 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Omnicomm LLS 27 1
LeFlaSys - Leichte Flugabwehr System - Ozelot - Самоходный зенитный ракетный комплекс 1 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
Microsoft Windows 2000 106 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Kaspersky Threat Intelligence Portal 10 1
Intel Pentium III 10 1
Sangfor SSL VPN 1 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Strava 8 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Edge - Браузер 974 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Google Android RAT - Remote Administration Tool 1 1
Microsoft Outlook 642 1
Apple iCloud 200 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Наместников Юрий 39 2
Исаев Андрей 19 1
Зенкин Денис 100 1
Морошкин Александр 106 1
Berghoff Tim - Бергхофф Тим 1 1
Gamble Kane - Гэмбл Кейн 1 1
Thiel Peter - Тиль Питер 26 1
Giuliano Mark - Джулиано Марк 1 1
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 1
Боярский Сергей 16 1
Дуров Николай 17 1
Водясов Алексей 97 1
Шульмин Алексей 2 1
Маркин Алексей 4 1
Гинятуллин Роман 61 1
Никифоров Николай 1126 1
Решетин Олег 38 1
Дуров Павел 216 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Зайцев Михаил 145 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 39
Индия - Республика 2169 12
Германия - Федеративная Республика 3633 12
Европа 3752 10
Казахстан - Республика 2629 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Ирак - Республика 81 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
Франция - Французская Республика 2122 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Иран - Исламская Республика Иран 375 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 6
Беларусь - Белоруссия 2088 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 5
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 5
Саудовская Аравия - Королевство 278 5
Танзания - Объединённая Республика 37 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 4
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 4
Судан - Республика 41 4
Турция - Турецкая республика 952 4
Сомали - Федеративная Республика 16 4
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 4
Катар 78 3
Индонезия - Республика 384 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 3
Южная Корея - Республика 1459 3
Азия - Азиатский регион 1514 3
Япония 2780 3
Восточная Европа 1678 3
Ближний Восток 1473 3
Греция - Греческая Республика 322 3
Таджикистан - Республика 434 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 3
Армения - Республика 688 3
Узбекистан - Республика 822 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Холодная война 23 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 2
WikiLeaks 106 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Bloomberg 785 1
NYT - The New York Times 509 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CoinMarKetCap 14 1
The Intercept 9 1
Securelist 7 1
De Correspondent 1 1
Der Spiegel 19 1
News Corp 91 1
CNews Analytics 1988 1
Check Point Research 47 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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