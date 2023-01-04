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Индексная книга CNews*
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Аудиосистема музыкальный центр MIDI Musical Instrument Digital Interface Цифровой интерфейс музыкальных инструментов



04.01.2023 Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России
27.10.2020 «Вконтакте» запустила музыкальные рекомендации от сообществ-кураторов
26.02.2020 Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии
25.11.2015 Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно»
28.04.2015 Zvooq: легальные музыкальные сервисы ждет многократный рост аудитории
17.04.2015 Хиты продаж: музыкальные центры
25.03.2014 «Яндекс» изучил музыкальные предпочтения жителей разных регионов России
27.10.2011 Пользователи Android чаще других заходят на музыкальные и образовательные сайты
22.06.2011 Аудиосистема с интернет-сервисами
07.10.2010 Jung презентовал настенный музыкальный центр с устройствами Apple
06.10.2010 62-канальная аудиосистема
27.11.2009 Nokia запустила новые музыкальные сервисы в России
03.07.2008 Музыкальные записи в цифровом формате – кому это выгодно?
18.09.2007 Музыкальный центр Sony MHC-GNZ777D: классика жанра
05.09.2007 Музыкальный центр JVC UX-DM8: революция на рынке микросистем
05.09.2007 Музыкальные центры с воспроизведением DVD: обзор новинок рынка
24.07.2007 Компактные музыкальные центры с караоке и USB-портом от LG
30.05.2007 Япония: музыкальные сервисы под запретом
11.07.2006 Аудиосистема Philips упростит копирование CD на плеер
26.06.2006 Музыкальные поисковики изучают вкусы покупателей
06.03.2006 Телефоны атакуют рынок МР3-плееров
16.02.2006 3GSM: Alcatel внедрит мобильные музыкальные системы для StarHub
20.05.2005 Мобильная аудиосистема Philips PSS110 вышла на российский рынок
26.04.2005 Philips MCM240: новая миниатюрная hi-fi аудиосистема
12.01.2005 Philips выпустил новый беспроводной музыкальный центр
04.12.2003 Creative Prodikeys DM – клавиатурный гибрид
10.11.2003 Sony выпускает музыкальные диски с новой системой защиты
05.09.2003 Музыкальные диски подешевеют
17.02.2003 Samsung представил новый музыкальный центр
06.12.2002 Micronas представила чип MIDI/MP3 декодера для портативных плееров
26.04.2002 Jupiter MMX: пользователи Р2Р-сервисов чаще других покупают музыкальные CD
26.12.2001 SONICblue представила новый цифровой музыкальный центр
01.11.2001 HP представила домашний цифровой музыкальный центр
10.10.2001 Платные музыкальные сервисы подписали необходимые соглашения с авторами
31.05.2001 Loudeye Technologies Inc будет поставлять музыкальные услуги AOL
09.04.2001 Издательство Bertelsmann реорганизовало свои музыкальные онлайновые сервисы
17.01.2001 Compaq представила музыкальный центр для воспроизведения файлов MP3 и компакт-дисков
27.09.2000 Пожилые американцы любят музыкальные сайты
21.07.2000 Ведущие музыкальные и кинокомпании подают иск против Scour - аналога Napster для музыки и кинофильмов
01.03.2000 Американские студенты намерены подать в суд на университеты за запрет доступа на музыкальные веб-сайты

Публикаций - 1658, упоминаний - 1698

Аудиосистема упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6482 180
Apple Inc 11194 175
Samsung Electronics 9734 137
Microsoft Corporation 23500 106
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 99
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6265 86
Intel Corporation 11670 86
Google LLC 10941 84
Philips 2052 82
LG Electronics 3540 65
Nvidia Corp 3213 55
Yandex - Яндекс 5675 52
Lenovo Motorola 3503 51
Yahoo! 3687 44
Sony Ericsson 1123 44
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 42
ASUS - AsusTek Computer Inc 1945 39
Toshiba Corporation 2888 38
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 37
Meta Platforms - Facebook 4339 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6942 36
Siemens AG - Siemens Group 2542 34
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9439 33
Amazon Inc - Amazon.com 2802 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8047 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2650 32
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2417 31
Lenovo Group 2168 30
Huawei 3503 29
Zoom Int - Zoom Video Communications 1323 27
HP Inc. 5518 27
Samsung - Harman - JBL 197 26
RealNetworks Products and Services 346 26
Dell EMC 4914 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10073 22
IBM - International Business Machines Corp 9194 21
Pioneer Corporation 421 21
AMD - Advanced Micro Devices 3863 21
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 20
UMG - Universal Music Group 261 53
Sony Music Entertainment 156 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 41
WMG - Warner Music Group 208 40
Sony BMG 185 39
Россети Ленэнерго 2349 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6632 28
Точка 3798 25
Bertelsmann 193 24
Лента - Сеть розничной торговли 1701 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5814 19
Warner 554 17
Yamaha - Ямаха 102 17
EMI Group 60 17
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 14
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 14
101Hotels.com 704 13
Visa International 1872 13
eBay Inc 1598 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 443 10
Carl Zeiss 299 10
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 8
Совкомбанк Совесть 266 8
Walmart - Wal-Mart Stores 366 7
Dixis - Диксис 359 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 6
Sony BMG Music Entertainment 34 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2518 5
BMW Group 412 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1013 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 5
Евросеть 1400 5
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10383 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9109 16
Судебная власть - Judicial power 2095 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2383 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 6
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 6
Президент Российской Федерации 3716 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 845 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3394 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1311 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 346 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 4
Правительство Москвы 1991 4
Федеральное казначейство России 1548 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2398 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3692 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 3
МВД РФ Управление К 118 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1394 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1246 3
UK Ofcom - Office of Communications 29 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 3
Петербургский метрополитен ГУП 112 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 121 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 72
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 41
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 40
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 9
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 187 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 3
РСП - Российский союз правообладателей 10 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
ЛДПР 100 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 16 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 2
Русский Щит - ассоциация 37 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
8K Association - Ассоциация 8K 160 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 1 1
Canadian Association of Broadcasters (CAB) - Канадская ассоциация вещателей 1 1
Canadian Booksellers Association (CBA) - Ассоциация книготорговых предприятий Канады 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79211 580
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38977 492
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3874 373
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9333 297
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4397 281
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11848 280
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12606 280
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12516 246
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21364 236
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22192 234
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25023 226
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19227 223
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17325 216
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6726 208
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16057 203
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8631 202
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11512 201
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13226 197
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6564 196
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 192
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9144 187
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21955 183
Наушники - Headphones 3506 172
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15079 161
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3269 161
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5448 156
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5693 156
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8443 153
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25055 150
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 144
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 141
Динамик - Speaker - громкоговоритель 1858 137
Аудиоустройства - Audio devices - акустика - акустические устройства 1687 131
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5651 131
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11298 130
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13577 129
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9369 129
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3968 121
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1836 116
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3504 111
Google Android 12553 112
Apple iTunes Store 1063 91
Microsoft Windows 2000 12677 89
Microsoft Windows 14446 88
Apple iPod 1531 87
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 68
Apple iPhone - серия смартфонов 6623 68
Apple iOS 6804 65
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 60
Apple iPhone 6 6175 60
Google YouTube - Видеохостинг 2426 60
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1226 48
Intel Core - Семейство процессоров 1740 43
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 41
Oracle Java - язык программирования 2767 39
Google Play - Google Store - Android Market 2936 39
Apple iPad 3739 37
Microsoft Skype 1976 36
Apple Mac - Apple Macintosh 2869 36
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 33
Linux OS 8246 33
Apple - App Store 2602 32
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 29
Samsung SVR-диктофон 446 29
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 212 29
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 690 28
Nokia Symbian OS 1399 28
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1278 27
Nokia Nseries 432 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3940 25
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 336 24
VK - Mail.ru Одноклассники 1481 24
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 23
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 23
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1755 23
Sony Walkman 241 21
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 211 20
Microsoft Windows BitLocker 1275 20
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 166 20
Apple Music 94 20
Ксенин Алекс 311 26
Наумов Максим 97 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 15
Линник Иван 55 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 6
Кожевников Алексей 65 6
Spears Britney - Спирс Бритни 64 5
Симонов Игорь 100 5
Сергеев Иван 74 5
Назаров Алексей 69 5
Бородин Владимир 20 4
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 13 4
Николаев Григорий 10 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 4
Попова Мария 140 4
Ильичев Михаил 16 4
Kennedy John - Кеннеди Джон 35 4
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 4
Ширшов Павел 76 3
Елбаев Владимир 6 3
Сорокин Андрей 20 3
Кусков Денис 218 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 309 3
Артамонова Анна 183 3
Кричевский Андрей 5 3
Малафеев Андрей 51 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 3
Клинаичев Андрей 33 3
Тимощенко Дмитрий 16 3
Rinaldini Riccardo - Ринальдини Риккардо 3 3
Константинов Константин 32 3
Петров Кирилл 29 3
Шаповалов Иван 6 3
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 11 3
Jackson Michael - Джексон Майкл 32 3
Врублевский Павел 93 3
Пожитков Игорь 11 3
Путин Владимир 2731 3
Медведев Дмитрий 1631 2
Лацанич Василь 104 2
Россия - РФ - Российская федерация 122886 570
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50177 323
Европа 21312 150
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39350 141
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 127
Япония 12879 120
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 110
Германия - Федеративная Республика 12013 94
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15079 77
Южная Корея - Республика 6289 72
Франция - Французская Республика 7084 66
Солнце - звезда Солнечной системы 4908 50
Финляндия - Финляндская Республика 3471 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13150 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14949 43
Азия - Азиатский регион 4659 34
Швеция - Королевство 3459 31
Нидерланды 3306 28
Италия - Итальянская Республика 4223 26
Испания - Королевство 3601 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6306 24
Канада 4710 24
Украина 7269 21
Земля - планета Солнечной системы 9703 21
США - Нью-Йорк 2811 20
Америка 2155 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 18
Китай - Тайвань 3738 18
США - Калифорния 4667 18
Беларусь - Белоруссия 4257 17
Америка Латинская 1685 16
Америка Северная 2835 15
Польша - Республика 1774 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 13
Сингапур - Республика 1770 13
Бразилия - Федеративная Республика 2089 13
Европа Западная 1346 13
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 13
Европа Восточная 2997 13
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4555 51
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1375 37
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 11
CNET Networks - CNET News 1638 10
New Scientist 1447 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 10
91Mobiles 1696 8
Ars Technica 380 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 8
Phys.org 973 7
Mashable 370 7
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 6
AP - Associated Press 1994 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 6
КХЛ HD - телеканал 22 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 1226 5
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 104 5
eMarketer 201 5
PCMark 106 4
NPD Group 140 4
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 3
SmartMarketing 73 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
HFS Research 44 2
NPD DisplaySearch 282 2
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Juniper Research 502 2
IHS iSuppli 397 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
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Fortune Global 100 139 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 288 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 2
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 29 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 2
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 2
Yale University - Йельский университет 118 2
РАН - Российская академия наук 1801 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 22 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 10 1
Дмитровские СОШ ГБОУ 1 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
РАН ИМЛИ - Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН 3 1
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 1
ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 6 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 1
Princeton University - Принстонский университет 140 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 484 1
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ИРИ - Институт развития интернета 112 1
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11643 58
День молодёжи - 27 июня 691 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2068 9
CeBIT 461 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 6
Intel Developer Forum - IDF 274 5
Международный женский день - 8 марта 274 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 4
CSTB Telecom & Media 59 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
Red Dot Design Award 54 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 218 2
Фотофорум 48 2
iF Design Awards 25 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Связь-Экспокомм 94 2
MacWorld Expo 35 2
CEATEC 49 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 20 2
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Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 2 1
EEVEX - East-European Vending Exhibition 1 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
День знаний - 1 сентября 30 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 21 1
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