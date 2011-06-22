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Аудиосистема музыкальный центр



22.06.2011 Аудиосистема с интернет-сервисами
07.10.2010 Jung презентовал настенный музыкальный центр с устройствами Apple
06.10.2010 62-канальная аудиосистема
18.09.2007 Музыкальный центр Sony MHC-GNZ777D: классика жанра
05.09.2007 Музыкальный центр JVC UX-DM8: революция на рынке микросистем
05.09.2007 Музыкальные центры с воспроизведением DVD: обзор новинок рынка
11.07.2006 Аудиосистема Philips упростит копирование CD на плеер
20.05.2005 Мобильная аудиосистема Philips PSS110 вышла на российский рынок
26.04.2005 Philips MCM240: новая миниатюрная hi-fi аудиосистема
12.01.2005 Philips выпустил новый беспроводной музыкальный центр
17.02.2003 Samsung представил новый музыкальный центр
26.12.2001 SONICblue представила новый цифровой музыкальный центр
01.11.2001 HP представила домашний цифровой музыкальный центр
17.01.2001 Compaq представила музыкальный центр для воспроизведения файлов MP3 и компакт-дисков

Публикаций - 329, упоминаний - 337
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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