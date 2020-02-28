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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Атон Инвестиционная компания



28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
11.08.2014 ИК «Атон» перешла на систему управления проектами «Адванта» 2
19.08.2013 «Флексис» привлек инвестиции от «Атона» 1
15.11.2012 «Атон» выбрал криптозащиту «Сигнал-КОМ» для мобильных платформ 1
24.06.2009 «1С» впервые объявила о планах IPO 1
30.04.2009 "Комстар" запускает WiMAX "по-взрослому": цены 1
02.03.2009 Александр Изосимов уходит из «Билайна» 1
25.08.2008 «Ростелеком» вернул контроль над «РТКомм.ру» 1
21.05.2008 У фараона Эхнатона выявлены признаки двух генетических отклонений 1
05.02.2008 «Рамблер» вырос вдвое 1
23.01.2008 РБК купил сеть контекстной рекламы 1
05.12.2007 2010: рынок интернет-рекламы вырастет в 2 раза 1
06.11.2007 Nokia Siemens будет "питаться" российской электроникой 1
24.10.2007 В России началось 3G 2
12.09.2007 «ВымпелКом»: первый шаг в дальнее зарубежье 1
29.08.2007 «Скай Линк» готовит ребрендинг 1
23.08.2007 В СНГ растет новая телеком-империя 1
01.08.2007 «Ростелеком» погрел руки на трафике 1
11.07.2007 К «МегаФону» подбирается тайный инвестор 1
06.07.2007 «ВымпелКом» может приобрести доли в «Голден Телекоме» 1
25.06.2007 «Ситроникс» ушел в убытки 1
08.06.2007 «Комстар» одолжит $1 млрд в Сбербанке 1
21.05.2007 Турки не сдаются Altimo 1
15.05.2007 «Ситроникс» «списал» прибыль 1
10.05.2007 Спамеры «достали» «Тройку Диалог» 2
19.04.2007 Новый телеком-гигант зреет на Каме 1
11.04.2007 «Акадо» выгоняют с Nasdaq 1
22.03.2007 «ВымпелКом» докупил себе Армении 1
14.02.2007 Найдена гробница эпохи Эхнатона 1
05.02.2007 СЗТ поощряет "безлимитчиков" и увеличивает доходы 1
31.01.2007 IPO: "Ситроникс" назначил себе цену 1
01.12.2006 Сотовые операторы заплатят за "мертвых" абонентов? 1
16.11.2006 РБК СОФТ готовится к IPO 2
03.11.2006 Sitronics закрывает производство ПК и чайников 1
19.10.2006 "Голден Телеком" продолжает гонку хот-спотов 1
12.09.2006 Питерская "повременка" перешла в наступление 1
22.08.2006 Sitronics готов к IPO на $3 млрд 1
19.07.2006 СЗТ готовит распродажу активов 1
10.07.2006 Рублевые тарифы сотовиков ударят по карману? 1

Публикаций - 66, упоминаний - 77

Атон Инвестиционная компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1657 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 2
Питерская группа связистов 203 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 161 1
SimbirSoft - СимбирСофт 27 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 1
Синтерра - Synterra 769 1
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 50 2
Уралсиб Банк 447 2
Открытие ФК 460 2
Альфа-Капитал УК 49 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Руснарбанк КБ 9 1
Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 37 1
Банк Оранжевый 26 1
Альфа-Банк Казахстан 17 1
OTP Group - ОТП Банк 134 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
Ак Барс Банк 183 1
Альфа-Банк 1336 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 1
Банк Зенит 194 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 160 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 79 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 2
Big Data - Большие данные 1249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 169 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 213 2
Ананьев Денис 6 2
Иванов Сергей 359 2
Бычков Александр 39 2
Бова Светлана 7 2
Батай Илья 14 2
Перепелкин Вадим 3 2
Залманов Андрей 29 2
Яковлев Александр 25 2
Лукашкин Сергей 21 2
Щенников Андрей 1 1
Овчинникова Евгения 10 1
Копысов Виталий 23 1
Минофьев Сергей 8 1
Данилин Сергей 1 1
Мещерин Сергей 1 1
Триппель Наталья 3 1
Погребняк Светлана 3 1
Рыбалко Олеся 1 1
Флоринский Алексей 6 1
Барташев Николай 7 1
Аглицкий Антон 5 1
Пегасов Сергей 53 1
Громов Олег 8 1
Лола Алексей 7 1
Чубарь Алексей 14 1
Скворцов Олег 5 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Пятков Иван 24 1
Скогорев Алексей 7 1
Самедов Тимур 19 1
Гузовский Денис 27 1
Колескин Тимур 14 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Сабынин Андрей 23 1
Рыбаков Александр 26 1
Сирота Юрий 38 1
Щербинин Сергей 13 1
Белоусов Максим 71 1
Никиточкин Иван 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 424 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 2
Аутсорсинг 133 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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