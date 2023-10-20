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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction

 

Атоммаш строится. 1980г. Титаренко Татьяна Петровна (1946 - 1978) Атоммаш строится. 1980г. Титаренко Татьяна Петровна (1946 - 1978)


20.10.2023 UserGate и «Глобал айти» построили защиту от киберугроз для российской атомной электростанции

го поколения UserGate NGFW в рамках проекта «Модернизация ИВС/СППБ путем замены серверного, коммутационного и пользовательского оборудования» был выбран для защиты информационно-вычислительных систем АЭС. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Специалисты «Глобал айти», имеющие опыт реализации проектов по замене иностранного оборудования в сфере информационной безопасности, провели

12.09.2023 HR Tech «Росатома» завершил первый проект по внедрению продукта «Рекорд» на зарубежной площадке

ение АО «Гринатом», запустил сервис для управления эффективностью, развитием и карьерой «Рекорд» на АЭС «Аккую» в Турецкой Республике. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом». На мом
28.08.2023 Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Реакции ядерного синтеза — это реакции, в  ходе которых несколько ядер легких атомов объединяются, чт
02.06.2023 Мультиязычная система «1С» помогает «Атомстройэкспорту» контролировать работу 20 тыс. сотрудников, задействованных на строительстве АЭС в Бангладеш

Проектная команда ИТ-компании Lad автоматизировала кадровый учет и расчет зарплаты на проекте строительства атомной электростанции «Руппур», который «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») реализует в Народной Республике Бангладеш. Обеспечена эффективная одноврем
02.05.2023 «Гринатом» и ЦТЖД провели модернизацию и расширение единой платформы видеоконференцсвязи «Atom ВКС» для атомной отрасли

ернизацию и расширение единой платформы видеоконференцсвязи «Atom ВКС», созданной на основе отечественного продукта в области унифицированных коммуникаций IVA R, для использования всеми предприятиями атомной отрасли. Платформа «Atom ВКС» успешно себя зарекомендовала и уже стала отраслевым стандартом для всех компаний, входящих в госкорпорацию «Росатом». Платформа видеоконференцсвязи «Atom В
19.01.2023 «Гринатом» запустил обучающую платформу для ИТ-специалистов атомной отрасли в облаке VK Cloud

«Гринатом» при поддержке VK запустил программу повышения квалификации для ИТ-специалистов атомной отрасли. Обучающая платформа разработана на базе облачных сервисов VK Cloud, что помогло быстро запустить первый практикоориентированный курс по DevOps. Главная цель инициативы – помочь
19.12.2022 Евгений Абакумов -

Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома», в интервью CNews — о цифровой тени атомной отрасли

акова структура управления ИТ? Евгений Абакумов: Если говорить про место ИТ в общей структуре «Росатома», то сегодня это повестка генерального директора госкорпорации, то есть прямое подчинение главе атомной отрасли. Наше направление плотно взаимодействует с блоком по цифровизации, курирующим вопросы развития квантовых технологий, цифровой трансформации и взаимоотношений с клиентами, которы
25.11.2022 Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию

ния «Прорыв» — создание ядерно-энергетических комплексов, включающих в себя атомные электростанции (АЭС), производства по регенерации (переработке) и рефабрикации ядерного топлива, подготовке в
18.11.2022 «Росэлектроника» поставит на АЭС «Аккую» аппаратуру для контроля перегрузки ядерного топлива

наблюдения. Оборудование позволит контролировать перегрузку ядерного топлива в реакторном отделении АЭС. В рамках реализации контракта, заключенного с Центральным проектно-технологическим инсти
16.11.2022 ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики

алисты пройдут обучение по двум программам — как раз по фабрикации топлива, а также по эксплуатации АЭС с реакторами на быстрых нейтронах», — сказал ректор Томского политеха Дмитрий Седнев. Ауд
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС

окаров Структура «Росатома» ООО «Рэнера» приступила к строительству завода по производству аккумуляторных батарей. Предприятие появится в Калининградской области на площадке «замороженной» Балтийской АЭС, пишет «Интерфакс». Запустить производство обещают в 2025 г. Благодаря новому предприятию в регионе появится около 1000 рабочих мест. На первом этапе, по словам гендиректора госкорпорации А
23.08.2022 «Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом

Перенос «ИТ-переводчика» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» оператор атомных электростанций (АЭС), концерн «Росэнергоатом» собирается перенести свой программный продукт «ИТ-переводчик» н
24.06.2022 Резидент «Сколково» экспортирует теплообменное оборудование на АЭС «Руппур» в Бангладеш

резидент «Сколково» ReinnolС будет поставлять охладители проб сетевой воды для энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Руппур» в Бангладеше. Контракт был заключен в июне 2022 г. Отгрузка первой партии из чет
31.05.2022 «1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management

Команда «1С Рарус» завершила проект автоматизации учета казначейства и банковской деятельности в АЭС «Аккую» на территории Турецкой республики. В информационной базе 1C:Corporate performance
28.04.2022 Госкорпорация «Росатом» запустила онлайн-систему подбора персонала для атомной отрасли

кандидатов нужного профиля, так и соискателю легко ориентироваться во всем многообразии возможностей, которые дает «Росатом», ведь здесь собрана информация о предложениях всех крупнейших предприятий атомной отрасли. Кандидату достаточно ввести в строку поиска желаемую должность и настроить нужные фильтры: тип занятости, график работы, страну и прочее. Тут же «Цифровой подбор» выдает список
16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013

строящаяся атомная электростанция на средиземноморском побережье Турции в ильче Гюльнар иле Мерсин. АЭС «Аккую» сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в экс
16.02.2022 МТС обеспечила связью одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России

Компания МТС развернула покрытие LTE на Балаковской АЭС, обеспечивающей четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Бл
21.12.2021 На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала

лектного распределительного устройства КРУ-10кВ для обучения персонала электроцеха на Ленинградской АЭС-2. Об этом CNews сообщили в компании «Крок», которая разработала программно-аппаратный ко
17.12.2021 Российский производитель ядерного топлива закупает «Мой офис» на 156 миллионов

ома», топливная компания ТВЭЛ является монопольным поставщиком ядерного топлива для всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России. «На топливе ТВЭЛа работают АЭС в 15
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО

Ипортозамещение систем на АЭС Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» переводит одну из ИТ-сист
17.08.2021 Как работают атомные часы и можно ли поставить их дома

мных часов в том, что они не отстают и не убегают. Для того, чтобы показания отклонились на 1 секунду, потребуется от 30 миллионов до 15 миллиардов лет. Именно высокая точность позволяет использовать атомные часы в навигационных системах (в том числе GPS, ГЛОНАСС, Galileo), в которых расстояние определяется по времени приема сигнала со спутника. Применяются атомные часы в работе косм
19.03.2021 Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

уже хорошо изучен. Если одни атомные часы установить на поверхности, а вторые — на орбите Земли, земные часы пойдут быстрее. Спасибо разнице в гравитации, искривляющей пространство и время. Возможно, ядерный реактор окажется еще одним местом, где время течет медленнее. Доказательством новой теории будет подтверждение замедления времени в ядерном реакторе. После этого научный мир вряд ли смо
23.12.2020 Российским ИТ-разработкам для атомной отрасли нашли применение в других секторах промышленности

Ц-ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики). Глубокие и всесторонние компетенции, которыми обладают структуры российской атомной отрасли в области численного моделирования, стали основой для создания продукта, во многом превосходящего решения мирового класса и востребованного российской промышленностью. Процесс п
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли

сети Private LTE (pLTE) на опытном участке в «Машиностроительном заводе» (предприятие под управлением компании «ТВЭЛ»). «Машиностроительный завод» стал одним из первых в России промышленных объектов атомной отрасли, на котором в рамках пилотного проекта развернута технологическая сеть беспроводной связи. Тестирование проводилось с целью подтвердить возможности создания при помощи технологи
13.11.2020 Первая белорусская АЭС использует российское ПО

ы с применением операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition для первой АЭС, которая сейчас строится в Белоруссии. Проект, генеральным подрядчиком которого является

09.11.2020 Хакеры лишили электронной почты госуправление по ядерной энергетике

системы электронной почты в связи с кибератакой. Данная комиссия занимается вопросами безопасности АЭС на территории Японии, но не занимается их прямым управлением, так что кибератака никак не
27.10.2020 МТС обеспечила Ростовскую АЭС скоростным мобильным интернетом и связью

л реализован с учетом индивидуальных потребностей корпоративного клиента. Для того, чтобы работники АЭС могли с комфортом пользоваться связью на территории электростанции, МТС применила целый р
23.09.2020 «Росатом» запустил витрину данных налогового мониторинга для предприятий атомной отрасли

«Росатом» запустила витрину данных налогового мониторинга – универсальное ИТ-решение для организации информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) для двух крупных предприятий атомной отрасли: «Атомэнергопром» и «Концерн Росэнергоатом». Проект, стартовавший в августе 2019 г., полностью реализован силами ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом», компанией «Гринатом», бе
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР

ля внедрения нового ПО. РФЯЦ—ВНИИЭФ - разработчик отечественного ядерного оружия и родина советской атомной бомбы. «Росатом» активно продвигает его разработку, систему автоматизированного проек
08.07.2020 В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта

о создании первой в России лаборатории по исследованию и разработке методов машинного обучения и искусственного интеллекта на квантовых компьютерах, специализирующейся на применении этих технологий в атомной отрасли. Соответствующее соглашение подписано между компанией по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» и Российским квантовым центром. Основная задача лаборатории – развитие техн
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»

ать инфраструктура передачи данных. Для "Ростелекома" статус единого оператора сети передачи данных АЭС концерна "Росэнергоатом" — это важная и ответственная задача. Мы создали выделенную корпо
19.09.2019 Разработка «Росэлектроники» позволит обнаружить дефекты в оборудовании для атомной энергетики

Волгодонск), которая разрабатывает и производит сложное крупногабаритное оборудование для объектов атомной энергетики: оборудование для перегрузки ядерного топлива, оборудование локализующих с
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС

«Ростелеком» запустил ЦОД на атомной электростанции «Ростелеком» ввел Центр обработки данных (ЦОД) на площадке Калининской АЭС – в городе Удомля Тверской области. Проект реализовывался «Ростелекомом» совместно с концерном

22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт»

мени «Корешок» разработки Московского завода «Физприбор». Платформа была создана уволившимся из «Росатома» критиком иностранного ПО Вадимом Подольным, экс-разработчиком ключевого софта для российских АЭС — платформы ПОРТАЛ. Тестирование на совместимость с «Вершком» и «Корешком» проходили дистрибутивы ОС «Альт 8 СП», «Альт Сервер 8» и «Альт Рабочая станция 8». Разработчики ОС «Альт» отмечают
05.02.2019 Российская ОС Astra Linux внедрена на Тяньваньской АЭС

Astra Linux сообщила о том, что на Тяньваньской АЭС (Китай, провинция Цзянсу) введена в промышленную эксплуатацию система автоматизированной противопожарной защиты энергоблоков №3 и №4. Проект реализован СКБ «Тензор» по заказу «Атомстройэксп
25.01.2019 Ростех разрабатывает «конструктор» для создания систем управления АЭС

граммно-аппаратных средств, из которых, как из деталей конструктора, могут быть созданы различные по архитектуре и назначению системы контроля и управления. Применение комплекса возможно не только на АЭС, но и на других промышленных предприятиях, где требуется автоматизация управления технологическим оборудованием в условиях непрерывного производственного цикла», - сказали в «Росэлектронике
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС

тандартам МЭК позволит РАСУ осуществить поставки устройств данного типа на атомных электростанциях (АЭС) «Пакш-2» (Венгрия), «Ханхикиви-1» (Финляндия), «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену

Альтернатива для ПОРТАЛа на АЭС Как стало известно CNews, команда Вадима Подольного, экс-разработчика ключевого софта для
10.10.2018 2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома»

ы на поставку средств радиосвязи стандарта TETRA для филиалов «Концерна Росэнергоатом» — Белоярская АЭС и Смоленская АЭС. Согласно подписанным договорам 2Test реализует поставки портатив
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС

цессом (АСУ ТП) и промышленного интернета вещей (IIoT), предназначенной для атомных электростанций (АЭС) и других объектов промышленной автоматизации. Об этом сообщают разработчик ОС «Базальт С

Публикаций - 2900, упоминаний - 3758

Атомная энергетика замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11806 123
Microsoft Corporation 23925 114
IBM - International Business Machines Corp 9293 88
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 177 74
7439 71
Oracle Corporation 6448 67
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6532 57
Google LLC 11274 57
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2980 56
SAP SE 5044 52
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10516 49
Apple Inc 11518 47
AMD - Advanced Micro Devices 3956 47
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1136 47
Siemens AG - Siemens Group 2547 44
Samsung Electronics 9891 42
Ростех - Автоматика Концерн 1541 35
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1964 35
Галактика - Корпорация 1434 34
Huawei 3637 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4415 32
Nvidia Corp 3276 32
Dell EMC 4962 31
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1103 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3111 28
Westinghouse Electric 39 26
Cisco Systems 4970 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 660 24
РТИ Микрон - Micron 1319 24
Крок - Croc 1751 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10290 22
HP Inc. 5602 22
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 351 22
Цифра ГК 2231 22
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1032 21
Toshiba Corporation 2902 21
Yandex - Яндекс 6239 21
VK - Mail.ru Group 3267 20
Газинформсервис - ГИС 128 20
Softline - Софтлайн 2276 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6747 655
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 409 223
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 163 118
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2579 100
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 141 75
РЖД - Российские железные дороги 1722 63
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6296 49
Газпром ПАО 1204 47
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 53 46
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5019 45
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 45
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 41
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 50 37
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 70 36
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 59 36
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 51 36
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 42 35
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 34
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 36 32
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 38 30
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 30
Лента - Сеть розничной торговли 1845 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 26
Россети Ленэнерго 1975 25
Росатом - Белене АЭС 25 25
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 48 23
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 23
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 23 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 450 21
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 21
Торий НПП 45 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 308 20
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 25 20
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 26 19
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 36 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 611 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1348 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1693 738
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4682 160
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10019 124
Президент Российской Федерации 3955 110
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5410 107
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2851 98
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 83
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1129 80
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2135 72
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4914 64
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3221 61
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3392 54
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 48
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 195 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2543 33
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 222 32
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 31
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 133 30
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 30
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 27
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1279 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4020 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 23
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 23
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 22
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1704 20
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 737 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2642 19
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 554 18
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 868 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 230 18
Правительство Москвы 2132 17
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1278 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2590 16
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 15
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 159
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 507 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 15
Greenpeace - Гринпис 119 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2635 6
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 52 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 263 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 620 5
Аль-Каида - террористическая организация 53 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 5
4CIO 755 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 5
Единая Россия - Политическая партия 278 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 261 4
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 101 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 96 3
ЛДПР 100 3
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 2
СТ и ПАЭ - Союз территорий и предприятий атомной энергетики - Межрегиональная Ассоциация городов и предприятий атомной энергетики 2 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 171 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 174 2
Коммунизм - Коммунистические партии 74 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 88 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 5 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57027 550
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14335 298
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42527 295
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27413 260
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19687 242
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23082 241
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22308 198
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27059 188
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 10997 183
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10700 162
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22320 157
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8667 156
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 239 148
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10579 141
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18499 133
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17878 132
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9862 121
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8943 119
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15339 118
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9323 113
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11391 106
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11502 103
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12044 99
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13137 99
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8809 98
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17065 98
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3410 95
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5646 93
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8525 92
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7043 90
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10014 90
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3105 88
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10152 87
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14140 87
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19232 86
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11591 86
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5792 85
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11551 84
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7896 82
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8656 82
Google Android 13166 113
Microsoft Windows 2000 10106 83
Linux OS 8817 80
Microsoft Windows 14820 67
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4824 64
Microsoft Office 3555 63
Apple iPhone 6 5530 56
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1431 49
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2949 49
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3656 37
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2568 35
Intel x86 - архитектура процессора 1701 31
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1294 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2143 30
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 3584 29
НКТ - Р7-Офис 245 28
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 765 27
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 838 26
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1249 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4447 24
Apple iOS 7189 24
Apple iPad 3777 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6787 23
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 27 22
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 130 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 723 22
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 21
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 374 21
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 579 20
Google Android 7 - Android Nougat 211 20
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 910 19
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 470 19
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 19
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 19
Oracle Java - язык программирования 2836 18
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 111 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 418 17
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1501 17
Mango Cloud Systems - Mango Office 182 17
Путин Владимир 2876 97
Кириенко Сергей 148 81
Абакумов Евгений 160 63
Чаркин Евгений 260 38
Кириенко Владимир 136 38
Ахмадинежад Махмуд 44 30
Шадаев Максут 771 27
Медведев Дмитрий 1638 26
Натрусов Артем 236 20
Bush George - Буш Джордж 304 19
Александров Александр 50 17
Чурсин Дмитрий 45 17
Свиридов Владимир 28 17
Теплицкий Дмитрий 47 17
Сотин Денис 189 17
Ильина Наталья 17 17
Тятюшев Максим 47 17
Солопов Вячеслав 37 17
Трофимов Дмитрий 37 17
Слесаренко Марина 23 17
Порошин Тимур 26 16
Пустарнаков Роман 26 16
Богданов Андрей 40 16
Шаев Виталий 17 16
Свинцов Андрей 41 16
Мишустин Михаил 555 16
Феоктистов Вадим 35 16
Бабкин Николай 22 16
Королёв Дмитрий 18 16
Харитонов Дмитрий 27 16
Жигалов Олег 16 16
Клявин Владимир 30 16
Шойтов Александр 65 16
Меденцев Константин 87 16
Верисов Михаил 21 16
Чаркин Владимир 16 16
Сергеев Сергей 98 16
Кубарев Алексей 29 16
Тихонова Божена 16 16
Агафонова Наталия 40 15
Россия - РФ - Российская федерация 129558 1495
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50751 775
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40106 374
Уран - планета Солнечной системы 535 264
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15736 262
Земля - планета Солнечной системы 10060 227
Европа 21406 204
Япония 13066 190
Германия - Федеративная Республика 12326 187
Иран - Исламская Республика Иран 1026 178
Франция - Французская Республика 7651 173
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13832 171
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2722 157
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13114 153
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15848 121
Индия - Bharat 5204 119
Украина 7411 113
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13536 109
Солнце - звезда Солнечной системы 4964 108
Казахстан - Республика 5167 87
Южная Корея - Республика 6392 86
США - Калифорния 4617 66
Беларусь - Белоруссия 4823 64
Солнечная система - Solar system 2468 63
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 516 63
Болгария - Республика 739 62
Канада 4756 61
Иран - Тегеран 155 58
Израиль 2655 56
Азия - Азиатский регион 5221 51
Чехия - Чешская Республика 1286 50
Россия - ПФО - Нижегородская область 1613 48
Россия - СФО - Новосибирск 3881 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 45
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2126 45
Швеция - Королевство 3564 45
Италия - Итальянская Республика 4259 44
США - Колумбия - Вашингтон 1364 43
Турция - Турецкая республика 2169 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46416 624
Энергетика - Energy - Energetically 4580 617
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25620 511
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8186 494
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9452 286
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44005 260
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16121 190
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1818 187
Физика - Physics - область естествознания 2466 169
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4599 161
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 275 159
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1504 159
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3644 150
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11713 144
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8771 141
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4815 138
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5188 132
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5429 131
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3590 129
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14804 124
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21753 123
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4512 115
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11596 109
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7496 109
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9151 102
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9847 99
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1816 84
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 257 83
Водород - Hydrogenium - химический элемент 962 83
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4970 80
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6846 76
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3415 73
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4641 70
Английский язык 6309 69
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 528 66
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2176 62
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1539 61
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 136 61
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5370 61
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10239 59
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11058 323
AP - Associated Press 1994 90
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5815 61
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2701 39
CNews RND - R&D.CNews 2273 36
New Scientist 1447 35
NEWSru.com 229 30
Phys.org 972 24
Nature 801 23
Коммерсантъ - Издательский дом 1460 18
Space Daily 528 18
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 18
Казахстан Сегодня 308 17
CNews - ZOOM.CNews 1797 15
Washington Profile 140 9
EurekAlert 287 9
Bloomberg 1166 9
Physical Review Letters 113 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 742 8
Ведомости 693 8
Российская газета 254 8
NYT - The New York Times 1011 8
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 8
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 874 7
SpaceDaily - Space Daily 187 7
TAdviser - Центр выбора технологий 330 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 7
Tom’s Hardware 237 7
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 6
TerraDaily 141 6
Space War 75 6
LiveScience 153 6
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 6
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 6
Известия ИД 529 6
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 6
Defense Tech 44 5
Times 617 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7627 59
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2594 41
IDC - International Data Corporation 4880 27
Gartner - Гартнер 3500 19
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 129 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 9
S&P 500 554 6
Internet Stock Report 994 6
CNews Мишень 161 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 278 4
IBM Research 107 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 3
Forrester Research 814 3
Wainhouse Research 40 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 328 2
ITResearch 116 1
Data Insight - Исследовательское агентство 106 1
Bear Stearns 79 1
Fortune Global 50 7 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
Aberdeen Group 48 1
Gartner - Dataquest 348 1
IDC Security & Vulnerability Management 4 1
Thomson Financial - Thomson First Call 204 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Автостат 20 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
CNews Рынок ИТ-услуг 122 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 154 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Strategy Analytics 283 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Tractica 7 1
TechTarget 12 1
HFS Research 46 1
РАН - Российская академия наук 1778 86
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 57
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 52
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 304 46
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1356 38
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 33
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 26
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 156 25
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 722 16
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 15 14
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 13
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 11
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 11
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 519 11
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 195 10
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 10
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 210 9
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 9
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 9
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 28 9
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 151 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 192 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 266 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 514 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 650 8
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 288 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 439 8
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 119 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 7
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 7
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 7
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 117 7
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