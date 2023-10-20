Атомная энергетика Мирный атом Атомная электростанция Ядерное приборостроение Термоядерная энергетика Nuclear power industry Thermonuclear reaction
|20.10.2023
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UserGate и «Глобал айти» построили защиту от киберугроз для российской атомной электростанции
го поколения UserGate NGFW в рамках проекта «Модернизация ИВС/СППБ путем замены серверного, коммутационного и пользовательского оборудования» был выбран для защиты информационно-вычислительных систем АЭС. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Специалисты «Глобал айти», имеющие опыт реализации проектов по замене иностранного оборудования в сфере информационной безопасности, провели
|12.09.2023
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HR Tech «Росатома» завершил первый проект по внедрению продукта «Рекорд» на зарубежной площадке
ение АО «Гринатом», запустил сервис для управления эффективностью, развитием и карьерой «Рекорд» на АЭС «Аккую» в Турецкой Республике. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом». На мом
|28.08.2023
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Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Реакции ядерного синтеза — это реакции, в ходе которых несколько ядер легких атомов объединяются, чт
|02.06.2023
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Мультиязычная система «1С» помогает «Атомстройэкспорту» контролировать работу 20 тыс. сотрудников, задействованных на строительстве АЭС в Бангладеш
Проектная команда ИТ-компании Lad автоматизировала кадровый учет и расчет зарплаты на проекте строительства атомной электростанции «Руппур», который «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») реализует в Народной Республике Бангладеш. Обеспечена эффективная одноврем
|02.05.2023
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«Гринатом» и ЦТЖД провели модернизацию и расширение единой платформы видеоконференцсвязи «Atom ВКС» для атомной отрасли
ернизацию и расширение единой платформы видеоконференцсвязи «Atom ВКС», созданной на основе отечественного продукта в области унифицированных коммуникаций IVA R, для использования всеми предприятиями атомной отрасли. Платформа «Atom ВКС» успешно себя зарекомендовала и уже стала отраслевым стандартом для всех компаний, входящих в госкорпорацию «Росатом». Платформа видеоконференцсвязи «Atom В
|19.01.2023
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«Гринатом» запустил обучающую платформу для ИТ-специалистов атомной отрасли в облаке VK Cloud
«Гринатом» при поддержке VK запустил программу повышения квалификации для ИТ-специалистов атомной отрасли. Обучающая платформа разработана на базе облачных сервисов VK Cloud, что помогло быстро запустить первый практикоориентированный курс по DevOps. Главная цель инициативы – помочь
|19.12.2022
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Евгений Абакумов -
Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома», в интервью CNews — о цифровой тени атомной отрасли
акова структура управления ИТ? Евгений Абакумов: Если говорить про место ИТ в общей структуре «Росатома», то сегодня это повестка генерального директора госкорпорации, то есть прямое подчинение главе атомной отрасли. Наше направление плотно взаимодействует с блоком по цифровизации, курирующим вопросы развития квантовых технологий, цифровой трансформации и взаимоотношений с клиентами, которы
|25.11.2022
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Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию
ния «Прорыв» — создание ядерно-энергетических комплексов, включающих в себя атомные электростанции (АЭС), производства по регенерации (переработке) и рефабрикации ядерного топлива, подготовке в
|18.11.2022
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«Росэлектроника» поставит на АЭС «Аккую» аппаратуру для контроля перегрузки ядерного топлива
наблюдения. Оборудование позволит контролировать перегрузку ядерного топлива в реакторном отделении АЭС. В рамках реализации контракта, заключенного с Центральным проектно-технологическим инсти
|16.11.2022
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ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики
алисты пройдут обучение по двум программам — как раз по фабрикации топлива, а также по эксплуатации АЭС с реакторами на быстрых нейтронах», — сказал ректор Томского политеха Дмитрий Седнев. Ауд
|14.10.2022
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Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС
окаров Структура «Росатома» ООО «Рэнера» приступила к строительству завода по производству аккумуляторных батарей. Предприятие появится в Калининградской области на площадке «замороженной» Балтийской АЭС, пишет «Интерфакс». Запустить производство обещают в 2025 г. Благодаря новому предприятию в регионе появится около 1000 рабочих мест. На первом этапе, по словам гендиректора госкорпорации А
|23.08.2022
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«Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом
Перенос «ИТ-переводчика» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» оператор атомных электростанций (АЭС), концерн «Росэнергоатом» собирается перенести свой программный продукт «ИТ-переводчик» н
|24.06.2022
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Резидент «Сколково» экспортирует теплообменное оборудование на АЭС «Руппур» в Бангладеш
резидент «Сколково» ReinnolС будет поставлять охладители проб сетевой воды для энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Руппур» в Бангладеше. Контракт был заключен в июне 2022 г. Отгрузка первой партии из чет
|31.05.2022
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«1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management
Команда «1С Рарус» завершила проект автоматизации учета казначейства и банковской деятельности в АЭС «Аккую» на территории Турецкой республики. В информационной базе 1C:Corporate performance
|28.04.2022
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Госкорпорация «Росатом» запустила онлайн-систему подбора персонала для атомной отрасли
кандидатов нужного профиля, так и соискателю легко ориентироваться во всем многообразии возможностей, которые дает «Росатом», ведь здесь собрана информация о предложениях всех крупнейших предприятий атомной отрасли. Кандидату достаточно ввести в строку поиска желаемую должность и настроить нужные фильтры: тип занятости, график работы, страну и прочее. Тут же «Цифровой подбор» выдает список
|16.02.2022
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«Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013
строящаяся атомная электростанция на средиземноморском побережье Турции в ильче Гюльнар иле Мерсин. АЭС «Аккую» сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в экс
|16.02.2022
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МТС обеспечила связью одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России
Компания МТС развернула покрытие LTE на Балаковской АЭС, обеспечивающей четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Бл
|21.12.2021
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На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала
лектного распределительного устройства КРУ-10кВ для обучения персонала электроцеха на Ленинградской АЭС-2. Об этом CNews сообщили в компании «Крок», которая разработала программно-аппаратный ко
|17.12.2021
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Российский производитель ядерного топлива закупает «Мой офис» на 156 миллионов
ома», топливная компания ТВЭЛ является монопольным поставщиком ядерного топлива для всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России. «На топливе ТВЭЛа работают АЭС в 15
|14.10.2021
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«Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО
Ипортозамещение систем на АЭС Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» переводит одну из ИТ-сист
|17.08.2021
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Как работают атомные часы и можно ли поставить их дома
мных часов в том, что они не отстают и не убегают. Для того, чтобы показания отклонились на 1 секунду, потребуется от 30 миллионов до 15 миллиардов лет. Именно высокая точность позволяет использовать атомные часы в навигационных системах (в том числе GPS, ГЛОНАСС, Galileo), в которых расстояние определяется по времени приема сигнала со спутника. Применяются атомные часы в работе косм
|19.03.2021
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Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
уже хорошо изучен. Если одни атомные часы установить на поверхности, а вторые — на орбите Земли, земные часы пойдут быстрее. Спасибо разнице в гравитации, искривляющей пространство и время. Возможно, ядерный реактор окажется еще одним местом, где время течет медленнее. Доказательством новой теории будет подтверждение замедления времени в ядерном реакторе. После этого научный мир вряд ли смо
|23.12.2020
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Российским ИТ-разработкам для атомной отрасли нашли применение в других секторах промышленности
Ц-ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики). Глубокие и всесторонние компетенции, которыми обладают структуры российской атомной отрасли в области численного моделирования, стали основой для создания продукта, во многом превосходящего решения мирового класса и востребованного российской промышленностью. Процесс п
|24.11.2020
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«Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли
сети Private LTE (pLTE) на опытном участке в «Машиностроительном заводе» (предприятие под управлением компании «ТВЭЛ»). «Машиностроительный завод» стал одним из первых в России промышленных объектов атомной отрасли, на котором в рамках пилотного проекта развернута технологическая сеть беспроводной связи. Тестирование проводилось с целью подтвердить возможности создания при помощи технологи
|13.11.2020
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Первая белорусская АЭС использует российское ПО
ы с применением операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition для первой АЭС, которая сейчас строится в Белоруссии. Проект, генеральным подрядчиком которого является
|09.11.2020
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Хакеры лишили электронной почты госуправление по ядерной энергетике
системы электронной почты в связи с кибератакой. Данная комиссия занимается вопросами безопасности АЭС на территории Японии, но не занимается их прямым управлением, так что кибератака никак не
|27.10.2020
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МТС обеспечила Ростовскую АЭС скоростным мобильным интернетом и связью
л реализован с учетом индивидуальных потребностей корпоративного клиента. Для того, чтобы работники АЭС могли с комфортом пользоваться связью на территории электростанции, МТС применила целый р
|23.09.2020
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«Росатом» запустил витрину данных налогового мониторинга для предприятий атомной отрасли
«Росатом» запустила витрину данных налогового мониторинга – универсальное ИТ-решение для организации информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) для двух крупных предприятий атомной отрасли: «Атомэнергопром» и «Концерн Росэнергоатом». Проект, стартовавший в августе 2019 г., полностью реализован силами ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом», компанией «Гринатом», бе
|15.09.2020
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Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР
ля внедрения нового ПО. РФЯЦ—ВНИИЭФ - разработчик отечественного ядерного оружия и родина советской атомной бомбы. «Росатом» активно продвигает его разработку, систему автоматизированного проек
|08.07.2020
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В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта
о создании первой в России лаборатории по исследованию и разработке методов машинного обучения и искусственного интеллекта на квантовых компьютерах, специализирующейся на применении этих технологий в атомной отрасли. Соответствующее соглашение подписано между компанией по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» и Российским квантовым центром. Основная задача лаборатории – развитие техн
|21.10.2019
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«Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»
ать инфраструктура передачи данных. Для "Ростелекома" статус единого оператора сети передачи данных АЭС концерна "Росэнергоатом" — это важная и ответственная задача. Мы создали выделенную корпо
|19.09.2019
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Разработка «Росэлектроники» позволит обнаружить дефекты в оборудовании для атомной энергетики
Волгодонск), которая разрабатывает и производит сложное крупногабаритное оборудование для объектов атомной энергетики: оборудование для перегрузки ядерного топлива, оборудование локализующих с
|29.07.2019
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Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС
«Ростелеком» запустил ЦОД на атомной электростанции «Ростелеком» ввел Центр обработки данных (ЦОД) на площадке Калининской АЭС – в городе Удомля Тверской области. Проект реализовывался «Ростелекомом» совместно с концерном
|22.05.2019
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ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт»
мени «Корешок» разработки Московского завода «Физприбор». Платформа была создана уволившимся из «Росатома» критиком иностранного ПО Вадимом Подольным, экс-разработчиком ключевого софта для российских АЭС — платформы ПОРТАЛ. Тестирование на совместимость с «Вершком» и «Корешком» проходили дистрибутивы ОС «Альт 8 СП», «Альт Сервер 8» и «Альт Рабочая станция 8». Разработчики ОС «Альт» отмечают
|05.02.2019
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Российская ОС Astra Linux внедрена на Тяньваньской АЭС
Astra Linux сообщила о том, что на Тяньваньской АЭС (Китай, провинция Цзянсу) введена в промышленную эксплуатацию система автоматизированной противопожарной защиты энергоблоков №3 и №4. Проект реализован СКБ «Тензор» по заказу «Атомстройэксп
|25.01.2019
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Ростех разрабатывает «конструктор» для создания систем управления АЭС
граммно-аппаратных средств, из которых, как из деталей конструктора, могут быть созданы различные по архитектуре и назначению системы контроля и управления. Применение комплекса возможно не только на АЭС, но и на других промышленных предприятиях, где требуется автоматизация управления технологическим оборудованием в условиях непрерывного производственного цикла», - сказали в «Росэлектронике
|23.01.2019
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«Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС
тандартам МЭК позволит РАСУ осуществить поставки устройств данного типа на атомных электростанциях (АЭС) «Пакш-2» (Венгрия), «Ханхикиви-1» (Финляндия), «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «
|11.12.2018
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Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену
Альтернатива для ПОРТАЛа на АЭС Как стало известно CNews, команда Вадима Подольного, экс-разработчика ключевого софта для
|10.10.2018
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2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома»
ы на поставку средств радиосвязи стандарта TETRA для филиалов «Концерна Росэнергоатом» — Белоярская АЭС и Смоленская АЭС. Согласно подписанным договорам 2Test реализует поставки портатив
|09.08.2018
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Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС
цессом (АСУ ТП) и промышленного интернета вещей (IIoT), предназначенной для атомных электростанций (АЭС) и других объектов промышленной автоматизации. Об этом сообщают разработчик ОС «Базальт С
Атомная энергетика замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2876 97
|Кириенко Сергей 148 81
|Абакумов Евгений 160 63
|Чаркин Евгений 260 38
|Кириенко Владимир 136 38
|Ахмадинежад Махмуд 44 30
|Шадаев Максут 771 27
|Медведев Дмитрий 1638 26
|Натрусов Артем 236 20
|Bush George - Буш Джордж 304 19
|Александров Александр 50 17
|Чурсин Дмитрий 45 17
|Свиридов Владимир 28 17
|Теплицкий Дмитрий 47 17
|Сотин Денис 189 17
|Ильина Наталья 17 17
|Тятюшев Максим 47 17
|Солопов Вячеслав 37 17
|Трофимов Дмитрий 37 17
|Слесаренко Марина 23 17
|Порошин Тимур 26 16
|Пустарнаков Роман 26 16
|Богданов Андрей 40 16
|Шаев Виталий 17 16
|Свинцов Андрей 41 16
|Мишустин Михаил 555 16
|Феоктистов Вадим 35 16
|Бабкин Николай 22 16
|Королёв Дмитрий 18 16
|Харитонов Дмитрий 27 16
|Жигалов Олег 16 16
|Клявин Владимир 30 16
|Шойтов Александр 65 16
|Меденцев Константин 87 16
|Верисов Михаил 21 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Сергеев Сергей 98 16
|Кубарев Алексей 29 16
|Тихонова Божена 16 16
|Агафонова Наталия 40 15
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