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Атомная энергетика Атомная электростанция Ядерное приборостроение Термоядерная реакция Nuclear power industry Thermonuclear reaction

Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная реакция - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction


31.05.2022 «1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management
28.04.2022 Госкорпорация «Росатом» запустила онлайн-систему подбора персонала для атомной отрасли
16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013
16.02.2022 МТС обеспечила связью одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России
21.12.2021 На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО
23.12.2020 Российским ИТ-разработкам для атомной отрасли нашли применение в других секторах промышленности
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли
13.11.2020 Первая белорусская АЭС использует российское ПО
09.11.2020 Хакеры лишили электронной почты госуправление по ядерной энергетике
27.10.2020 МТС обеспечила Ростовскую АЭС скоростным мобильным интернетом и связью
23.09.2020 «Росатом» запустил витрину данных налогового мониторинга для предприятий атомной отрасли
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»
19.09.2019 Разработка «Росэлектроники» позволит обнаружить дефекты в оборудовании для атомной энергетики
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт»
05.02.2019 Российская ОС Astra Linux внедрена на Тяньваньской АЭС
25.01.2019 Ростех разрабатывает «конструктор» для создания систем управления АЭС
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену
10.10.2018 2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома»
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС
18.06.2018 Росатом строит системы управления АЭС на базе ПО IBM
06.03.2018 «Транстелеком» построит сеть для АЭС «Росатома»
19.06.2017 ASE и SAP создают центр компетенций по автоматизации инжиниринговой деятельности
30.05.2017 Российские ученые нашли способ защиты от главной опасности для АЭС
25.05.2017 РАСУ оснастит новые блоки на «Курской АЭС» системами связи
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией
03.03.2017 Создатели атомной бомбы вместе с Postgres Professional выпустили СУБД для работы с гостайной
13.12.2016 РАСУ автоматизирует новые энергоблоки АЭС в Индии
31.10.2016 Axelot построил ПАК для контроля перемещения оснастки и инструмента на Смоленской АЭС
11.10.2016 Оборудование ОПК обеспечит контроль за радиационной обстановкой на Тяньваньской АЭС
14.09.2016 «Росатом» не нашел поставщика серверов для АЭС за 100 миллионов
12.09.2016 Cognitive Technologies автоматизировала документооборот в системе управления Калининской АЭС
01.08.2016 АВВ поставила систему поддержки эксплуатации eSOMS для Нововоронежской АЭС
25.07.2016 «Фогсофт» автоматизировал расчет индекса негативной деловой репутации поставщиков для Госкорпорации «Росатом»
16.06.2016 IBM и ASE будут сотрудничать в области информатизации управления эксплуатацией АЭС
27.04.2016 К 30 годовщине Чернобыля немецкая АЭС остановлена из-за вирусной атаки
15.02.2016 «Росатом» утвердил B2B-Center в качестве площадки для проведения закупок в электронной форме

Публикаций - 214, упоминаний - 215

Атомная энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 37
Microsoft Corporation 22497 34
Siemens AG - Siemens Group 2311 33
Ростех - Ростехнологии 2532 32
6072 28
Элемент ГК - Elementec 1523 27
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 25
SAP SE 4595 24
Ростех - Автоматика Концерн 1008 22
Westinghouse Electric 37 21
Нейронные сети ООО 427 18
Крок - Croc 1616 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 17
VK - Mail.ru Group 3057 17
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 17
IBM - International Business Machines Corp 8941 17
Intel Corporation 11262 16
Google LLC 10352 16
Toshiba Corporation 2830 15
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 15
Oracle Corporation 6035 15
Veeam Software 282 15
Сбер - Цифровая Платформа 526 15
Dynatrace 55 14
Naumen - Наумен 461 14
Галактика - Корпорация 1077 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 42 13
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 14 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 13
NtechLab - НтехЛаб 85 13
Softline - Софтлайн 1870 12
Yandex - Яндекс 5015 11
Apple Inc 10683 11
Dialog - Диалог 864 11
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 10
Аскон - Ascon 298 10
СКБ Контур 745 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
Базальт СПО - BaseALT 254 9
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 269 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 392
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 148
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 94
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 50
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 45
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 38
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 38
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 38
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 36
РЖД - Российские железные дороги 1458 35
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 40 31
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 66 30
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 40 29
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 27
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 26
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 25
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 23
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 31 22
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 20
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 20
Самолёт ГК 216 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
Россети Ленэнерго 786 18
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 24 17
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 17
Торий НПП 22 16
Газпром ПАО 1008 16
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 14
Альфа-Банк 1476 14
Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана 21 13
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 31 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 13
Точка 1820 13
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 13
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 12
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 477
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 182
Правительство РФ 8292 105
Президент Российской Федерации 3770 67
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 63
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 30
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 30
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 18
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 16
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 14
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Администрация Президента РФ 904 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 8
Федеральное казначейство России 1345 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 7
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 6
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Microsoft Office 3247 46
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Linux OS 7669 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 31
Age of Kings 498 26
Apple iPhone 6 2649 25
LG 75SM99 2832 25
Microsoft Windows 10 11713 20
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Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 12
Intel x86 - архитектура процессора 1391 11
Google Android 11959 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 10
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 9
Apple iOS 6422 9
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 8
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 21 8
PostgreSQL 614 7
НКТ - Р7-Офис 128 7
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 75 7
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 7
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 8 7
Apple iPad 3663 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 6
Новые облачные технологии - МойОфис 381 6
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос тепло 6 6
1С:Бухгалтерия 647 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 6
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РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 5
Путин Владимир 2542 62
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Абакумов Евгений 110 35
Кириенко Владимир 91 27
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Овчаров Румен 7 5
Врацкий Андрей 19 5
Казарин Станислав 115 5
Фомичев Дмитрий 5 5
Россия - РФ - Российская федерация 108428 759
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 296
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 191
Уран - планета Солнечной системы 177 166
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Япония 10069 98
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Европа 12319 91
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 87
Германия - Федеративная Республика 8903 83
Земля - планета Солнечной системы 7427 76
Украина 6212 74
Индия - Республика 4263 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 50
Казахстан - Республика 4467 50
Иран - Тегеран 153 43
Болгария - Республика 657 42
Беларусь - Белоруссия 3525 40
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 36
Южная Корея - Республика 4394 35
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 31
Чехия - Чешская Республика 1053 30
Канада 3319 26
Австралия - Австралийский Союз 2791 25
Австрия - Вена 231 25
Россия - ЦФО - Курская область 468 24
Швеция - Королевство 2072 23
Турция - Турецкая республика 1708 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 22
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Израиль 1756 20
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 20
Грузия 1064 19
Энергетика 756 306
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Топливо - Контроль топлива 303 92
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Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 0 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 5
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 5
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РАМН - Российская академия медицинских наук 67 4
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 3
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 3
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UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 3
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ЮФУ - Южный федеральный университет 47 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 2
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