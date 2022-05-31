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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Атомная энергетика Атомная электростанция Ядерное приборостроение Термоядерная реакция Nuclear power industry Thermonuclear reaction
Публикаций - 214, упоминаний - 215
Атомная энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 62
|Кириенко Сергей 139 57
|Абакумов Евгений 110 35
|Кириенко Владимир 91 27
|Чаркин Евгений 203 21
|Медведев Дмитрий 1604 17
|Ахмадинежад Махмуд 37 17
|Клявин Владимир 30 15
|Агафонова Наталия 39 14
|Валчев Стоян 48 14
|Прохоров Фёдор 81 13
|Путятинский Сергей 59 13
|Антонов Александр 75 13
|Огуряев Дмитрий 56 13
|Теленков Андрей 23 13
|Васильев Григорий 38 13
|Кириченко Игорь 44 13
|Шершнев Георгий 14 13
|Савцов Игорь 28 13
|Педоренко Андрей 42 13
|Хомков Игорь 43 13
|Поляков Сергей 63 13
|Никифоров Николай 1161 11
|Мартыненко Александр 15 11
|Солнцева Екатерина 36 7
|Мишустин Михаил 376 7
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 7
|Новиков Сергей 42 7
|Иванов Сергей 360 7
|Зимонас Роман 7 6
|Собянин Сергей 222 6
|Румянцев Александр 15 6
|Смирнов Алексей 166 6
|Подольный Вадим 6 6
|Шадаев Максут 460 6
|Зубков Виктор 49 5
|Овчаров Румен 7 5
|Врацкий Андрей 19 5
|Казарин Станислав 115 5
|Фомичев Дмитрий 5 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186624, в очереди разбора - 958247.
Создано именных указателей - 80294.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186624, в очереди разбора - 958247.
Создано именных указателей - 80294.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru