Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Атомная энергетика Атомная электростанция Ядерное приборостроение Термоядерная реакция
Публикаций - 209, упоминаний - 209
Атомная энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
|Greenpeace - Гринпис 115 1
|Кириенко Сергей 139 6
|Путин Владимир 2539 3
|Шалманов Сергей 199 3
|Иванов Сергей 360 2
|Карпачев Александр 23 2
|Иванов Иван 9 2
|Овчаров Румен 7 1
|Шальнов Олег 14 1
|Николаева Наталья 21 1
|Лимаренко Валерий 8 1
|Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
|Анзимиров Лев 2 1
|Савин Валерий 1 1
|Грошев Николай 1 1
|Гурленов Андрей 2 1
|Набиуллина Эльвира 78 1
|Кириенко Владимир 90 1
|Медведев Дмитрий 1603 1
|Смирнов Игорь 6 1
|Кондратьев Андрей 6 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Парменова Наталия 63 1
|Подольный Вадим 6 1
|Шаронов Андрей 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru