Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74869
ИКТ 7009
Организации 5050
Ведомства 1248
Ассоциации 568
Технологии 2680
Системы 15652
Персоны 25020
География 1351
Статьи 931
Пресса 793
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1141
Мероприятия 770

Атомная энергетика Атомная электростанция Ядерное приборостроение Термоядерная реакция



11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену
19.06.2017 ASE и SAP создают центр компетенций по автоматизации инжиниринговой деятельности
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией
27.04.2016 К 30 годовщине Чернобыля немецкая АЭС остановлена из-за вирусной атаки
23.12.2011 Большое атомное путешествие. ZOOM.CNews побывал на Кольской АЭС
30.11.2009 На АЭС в Индии произошла утечка радиации
26.08.2008 В Испании за сутки остановлены два ядерных реактора
07.04.2008 На внешних объектах испанской АЭС выявлено радиоактивное загрязнение
09.07.2007 Билибинская АЭС выбрала «Евфрат-Документооборот»
12.10.2006 Авария на АЭС в Болгарии: подробности
12.10.2006 Авария на АЭС в Болгарии: подробности
04.08.2006 В Швеции чуть не повторился Чернобыль: новые подробности
04.08.2006 В Швеции чуть не повторился Чернобыль: новые подробности
29.07.2005 Курская АЭС автоматизирует документооборот
03.07.2003 Атомная энергетика выбирает ИТ

Публикаций - 209, упоминаний - 209

Атомная энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4580 6
Siemens AG - Siemens Group 2306 5
Ростех - Автоматика Концерн 984 3
Ростех - Ростехнологии 2528 3
Парус Корпорация 439 3
Oracle Corporation 6026 3
Red Hat 1183 2
Honeywell 240 2
Базальт СПО - BaseALT 252 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 2
SAP CIS - САП СНГ 820 2
Schneider Electric 493 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 571 2
Крок - Croc 1614 2
AdAstra - АдАстра 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 2
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 15 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 786 1
Корус Консалтинг ГК 1013 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1025 1
Тензор 55 1
Biamp Systems 6 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 23 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 269 1
Apple Inc 10673 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
Huawei 3216 1
Cisco Systems 4715 1
Meta Platforms - Facebook 4262 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 403 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Dassault Systemes 201 1
F-Secure 203 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1098 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 108 1
Dell EMC 4727 1
SAP Академический центр компетенции 8 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
Microsoft Corporation 22476 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 145 19
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 11
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 10
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 7
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 40 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 4
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 66 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор 25 2
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 2
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 40 2
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 2
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 1
Еврохим - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 10 1
Ростатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 6 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 1
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 1
TripAdvisor 39 1
Skoda - Škoda Auto 38 1
Торий НПП 22 1
Силовые машины 66 1
УЭМЗ - Уральский электромеханический завод 5 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 2 1
Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 8 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
ФосАгро - Апатит 25 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 91 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 39
Правительство РФ 8171 6
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
Верховный суд Российской Федерации 706 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 345 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 822 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1071 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 20
ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением 59 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 9
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5699 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 6
Сервер - Серверные платформы 10468 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4197 6
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3517 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 637 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5641 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8400 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1347 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11569 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3009 3
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7286 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4611 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 3736 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2303 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 2
Website - Вебсайт 9248 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 580 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2447 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1180 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 2
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 962 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2357 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1929 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1360 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5763 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 974 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2336 1
Microsoft Windows 10 11643 5
Linux OS 7656 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 469 3
Microsoft Office 3239 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 191 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 517 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1052 2
AdAstra SCADA Trace Mode 4 2
Nvidia Volta GV 28 1
Google Chrome - браузер 1270 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 74 1
Google Android 11952 1
Apple iOS 6419 1
Apple macOS 1448 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 328 1
Microsoft Exchange 1217 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 64 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 1
Linux - Debian GNU 339 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1627 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 306 1
Элвис-НеоТек ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 10 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 130 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 1
Dassault Systemes - Catia 58 1
ЭОС Дело СЭД 4107 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1734 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 18 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 14 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 57 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 484 1
JavaScript - Язык программирования 957 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 7 1
OpenText EMC Documentum 7 1
OpenText Documentum 350 1
Кириенко Сергей 139 6
Путин Владимир 2539 3
Шалманов Сергей 199 3
Иванов Сергей 360 2
Карпачев Александр 23 2
Иванов Иван 9 2
Овчаров Румен 7 1
Шальнов Олег 14 1
Николаева Наталья 21 1
Лимаренко Валерий 8 1
Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
Анзимиров Лев 2 1
Савин Валерий 1 1
Грошев Николай 1 1
Гурленов Андрей 2 1
Набиуллина Эльвира 78 1
Кириенко Владимир 90 1
Медведев Дмитрий 1603 1
Смирнов Игорь 6 1
Кондратьев Андрей 6 1
Серчугов Евгений 2 1
Парменова Наталия 63 1
Подольный Вадим 6 1
Шаронов Андрей 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 108032 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 14
Украина 6194 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 11
Иран - Исламская Республика Иран 952 11
Болгария - Республика 656 10
Швеция - Королевство 2057 9
Индия - Республика 4257 8
Европа 12132 6
Венгрия 615 6
Япония 10019 6
Франция - Французская Республика 5638 5
Испания - Королевство 2901 5
Земля - планета Солнечной системы 7381 5
Чехия - Чешская Республика 1051 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2196 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 5
Словения - Республика 201 4
Германия - Федеративная Республика 8849 4
Беларусь - Белоруссия 3512 4
Швеция - Стокгольм 361 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2060 4
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1223 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 3
Румыния 592 3
Украина - Чернобыль 44 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 338 3
Азия - Азиатский регион 3794 3
Австралия - Австралийский Союз 2783 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1896 3
Россия - УФО - Свердловская область 1102 3
Турция - Турецкая республика 1704 3
Россия - ПФО - Саратовская область 563 2
Черногория 116 2
Россия - Заполярье 53 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 516 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2519 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 2
Уран - Uranium - химический элемент 9 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 2
Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 4 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 1
Плутоний 17 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2732 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 258 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2180 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 67 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 1
Экономический эффект 692 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2055 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 22
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2265 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Коммерсантъ - Издательский дом 884 2
Associated Press 1975 2
TerraDaily 141 2
РИА Новости 766 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Время новостей 28 1
РАН - Российская академия наук 1387 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 210 3
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 132 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»