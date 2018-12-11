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Атомная энергетика Атомная электростанция Ядерное приборостроение



11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену
19.06.2017 ASE и SAP создают центр компетенций по автоматизации инжиниринговой деятельности
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией
27.04.2016 К 30 годовщине Чернобыля немецкая АЭС остановлена из-за вирусной атаки
23.12.2011 Большое атомное путешествие. ZOOM.CNews побывал на Кольской АЭС
30.11.2009 На АЭС в Индии произошла утечка радиации
26.08.2008 В Испании за сутки остановлены два ядерных реактора
07.04.2008 На внешних объектах испанской АЭС выявлено радиоактивное загрязнение
09.07.2007 Билибинская АЭС выбрала «Евфрат-Документооборот»
12.10.2006 Авария на АЭС в Болгарии: подробности
12.10.2006 Авария на АЭС в Болгарии: подробности
04.08.2006 В Швеции чуть не повторился Чернобыль: новые подробности
04.08.2006 В Швеции чуть не повторился Чернобыль: новые подробности
29.07.2005 Курская АЭС автоматизирует документооборот
03.07.2003 Атомная энергетика выбирает ИТ

Публикаций - 150, упоминаний - 150

Атомная энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Siemens Group 2275 5
SAP SE 4468 4
Ростех - Автоматика Концерн 756 3
Парус Корпорация 424 3
AdAstra - АдАстра 3 2
Schneider Electric 485 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7954 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 527 2
SAP CIS - САП СНГ 816 2
Базальт СПО 235 2
Honeywell 238 2
Oracle Corporation 5924 2
Тензор 51 1
Ericsson 2697 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 814 1
Корус Консалтинг ГК 1001 1
Biamp Systems 6 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 15 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Red Hat 1166 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1485 1
NEC 1737 1
Ростех - Ростехнологии 2457 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 745 1
РТИ 129 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 94 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7622 1
Крок - Croc 1599 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8670 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1213 1
Dassault Systemes 185 1
Microsoft Corporation 22137 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
SAP Академический центр компетенции 6 1
Dell EMC 4665 1
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 105 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1052 1
F-Secure 202 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 108 19
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 11
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 10
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 7
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 40 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 4
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 66 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 571 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор 25 2
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 2
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 40 2
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 2
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 2
Торий НПП 22 1
Еврохим - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 10 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 1
Ростатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 6 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 1
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 1
Skoda - Škoda Auto 37 1
Силовые машины 66 1
УЭМЗ - Уральский электромеханический завод 4 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 2 1
Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 8 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
ФосАгро - Апатит 25 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 85 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1288 33
Правительство РФ 7274 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 171 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8441 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 925 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 166 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2108 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1419 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1009 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 806 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 334 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1275 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 53 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 208 1
Верховный суд Российской Федерации 652 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением 57 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16454 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32884 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 11189 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2177 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4722 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4045 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 543 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3284 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3029 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4832 3
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1930 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2615 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1334 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8514 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2132 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1464 2
Электроника 692 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 784 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7103 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5557 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1935 1
Collaboration - Совместная работа 497 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1485 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 841 1
Сервер - Серверные платформы 4105 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1323 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3897 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1320 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 799 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1294 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6225 1
АСУТД - Автоматизированная система управления технической документацией 1 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем 88 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1134 1
Фотокамеры - Фотоаппараты 1118 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 129 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 21 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 15 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 76 1
Microsoft Windows 10 11270 5
Linux OS 7500 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 513 2
Microsoft Office 3202 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1019 2
AdAstra SCADA Trace Mode 4 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 378 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 136 2
Apple macOS 1386 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 130 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 208 1
Nvidia Volta GV 28 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 304 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 70 1
Google Android 11740 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1001 1
Apple iOS 6319 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 229 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 325 1
Linux - Debian GNU 327 1
Google Chrome - браузер 1234 1
Microsoft Exchange 1183 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 59 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 355 1
Dassault Systemes - Catia 55 1
ЭОС Дело СЭД 2201 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1720 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 210 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 18 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 12 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 31 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 4 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 438 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 473 1
JavaScript - Язык программирования 948 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 6 1
OpenText EMC Documentum 6 1
OpenText Documentum 346 1
Intel x86 - архитектура процессора 1287 1
Кириенко Сергей 134 6
Путин Владимир 2496 3
Шалманов Сергей 199 3
Иванов Сергей 359 2
Иванов Иван 9 2
Карпачев Александр 23 2
Овчаров Румен 7 1
Шальнов Олег 14 1
Лимаренко Валерий 8 1
Николаева Наталья 21 1
Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
Анзимиров Лев 2 1
Савин Валерий 1 1
Грошев Николай 1 1
Гурленов Андрей 2 1
Набиуллина Эльвира 77 1
Кириенко Владимир 79 1
Медведев Дмитрий 1595 1
Смирнов Игорь 6 1
Кондратьев Андрей 6 1
Серчугов Евгений 2 1
Парменова Наталия 63 1
Подольный Вадим 6 1
Шаронов Андрей 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 103073 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32281 14
Украина 5943 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12678 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44698 12
Иран - Исламская Республика Иран 943 11
Болгария - Республика 651 10
Швеция - Королевство 1944 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12742 8
Индия - Республика 4186 8
Европа 10402 6
Япония 9581 6
Венгрия 614 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12003 5
Чехия - Чешская Республика 1003 5
Испания - Королевство 2786 5
Франция - Французская Республика 5436 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2054 5
Швеция - Стокгольм 358 4
Земля - планета Солнечной системы 7004 4
Беларусь - Белоруссия 3394 4
Словения - Республика 200 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1173 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1905 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1882 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 307 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 451 3
Украина - Чернобыль 44 3
Азия - Азиатский регион 3615 3
Австралия - Австралийский Союз 2717 3
Румыния 586 3
Турция - Турецкая республика 1598 3
Россия - УФО - Свердловская область 1079 3
Германия - Федеративная Республика 8370 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 330 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 513 2
Россия - Заполярье 49 2
Северный полярный круг 52 2
Казахстан - Республика 4392 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11046 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 7162 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7513 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1168 2
Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 4 2
Уран - Uranium - химический элемент 9 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 233 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 933 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2526 1
Экономический эффект 595 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 173 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1365 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1561 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2389 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 287 1
Плутоний 17 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 490 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 22
Associated Press 1972 2
Коммерсантъ - Издательский дом 836 2
Thomson Reuters - Рейтер 5717 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2248 2
TerraDaily 141 2
РИА Новости 758 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Время новостей 28 1
РАН - Российская академия наук 1298 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 208 3
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 1
ТПУ - Томский политехнический университет 105 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 52 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 123 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 11 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176446, в очереди разбора - 985650.
Создано именных указателей - 71286.
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