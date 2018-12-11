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Атомная энергетика
Атомная электростанция



11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену
19.06.2017 ASE и SAP создают центр компетенций по автоматизации инжиниринговой деятельности
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией
27.04.2016 К 30 годовщине Чернобыля немецкая АЭС остановлена из-за вирусной атаки
23.12.2011 Большое атомное путешествие. ZOOM.CNews побывал на Кольской АЭС
30.11.2009 На АЭС в Индии произошла утечка радиации
26.08.2008 В Испании за сутки остановлены два ядерных реактора
07.04.2008 На внешних объектах испанской АЭС выявлено радиоактивное загрязнение
09.07.2007 Билибинская АЭС выбрала «Евфрат-Документооборот»
12.10.2006 Авария на АЭС в Болгарии: подробности
12.10.2006 Авария на АЭС в Болгарии: подробности
04.08.2006 В Швеции чуть не повторился Чернобыль: новые подробности
04.08.2006 В Швеции чуть не повторился Чернобыль: новые подробности
29.07.2005 Курская АЭС автоматизирует документооборот
03.07.2003 Атомная энергетика выбирает ИТ

Публикаций - 77, упоминаний - 77

Атомная энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4410 3
Siemens AG - Siemens Group 2266 2
Oracle Corporation 5890 2
Базальт СПО 222 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Dassault Systemes 183 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 505 1
Microsoft Corporation 21993 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
SAP Академический центр компетенции 6 1
SAP CIS - САП СНГ 812 1
Dell EMC 4637 1
Крок - Croc 1585 1
Honeywell 234 1
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 102 1
Парус Корпорация 411 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1051 1
F-Secure 202 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 5
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 39 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 302 4
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 3
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 62 3
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 50 2
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 2
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 2
Физприбор - Московский завод 8 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 21 1
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 83 1
Skoda - Škoda Auto 36 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1262 13
Правительство РФ 6807 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1404 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6477 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12462 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30290 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2101 2
АСУТД - Автоматизированная система управления технической документацией 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1042 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6983 1
Экология 33 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7198 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 73 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 14 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 20 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 103 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 433 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2617 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 837 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1285 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1185 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2130 1
Microsoft Windows 10 11194 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 129 2
Linux OS 7424 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 122 1
Dassault Systemes - Catia 55 1
ЭОС Дело СЭД 1632 1
Google Chrome - браузер 1206 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1692 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 201 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 995 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 17 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 12 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 26 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 4 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 433 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 464 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 311 1
JavaScript - Язык программирования 939 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 6 1
OpenText EMC Documentum 6 1
OpenText Documentum 345 1
Intel x86 - архитектура процессора 1266 1
Шалманов Сергей 199 3
Иванов Сергей 356 2
Иванов Иван 9 2
Карпачев Александр 23 2
Овчаров Румен 7 1
Шальнов Олег 14 1
Лимаренко Валерий 8 1
Николаева Наталья 21 1
Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
Кириенко Сергей 129 1
Смирнов Игорь 6 1
Путин Владимир 2457 1
Кондратьев Андрей 6 1
Серчугов Евгений 2 1
Парменова Наталия 63 1
Подольный Вадим 6 1
Шаронов Андрей 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 100104 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31565 6
Украина 5825 6
Швеция - Королевство 1892 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12353 4
Иран - Исламская Республика Иран 934 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 43108 3
Чехия - Чешская Республика 984 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 304 3
Швеция - Стокгольм 356 3
Япония 9383 3
Европа 9679 3
Испания - Королевство 2738 3
Украина - Чернобыль 44 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12292 2
Индия - Республика 4143 2
Земля - планета Солнечной системы 6825 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1815 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1161 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1964 2
Россия - СФО - Новосибирск 3120 2
Болгария - Республика 640 2
Россия - Заполярье 48 2
Венгрия 611 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1858 2
Словения - Республика 199 2
Россия - ПФО - Пензенская область 463 1
Канада 3069 1
Индонезия - Республика 771 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 797 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 634 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2002 1
Казахстан - Республика 4216 1
Россия - ПФО - Саратовская область 545 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 22 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 991 1
Россия - Крайний Север 155 1
Косово - Республика 34 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12222 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 372 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 2
Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 4 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5781 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 704 1
Плутоний 12 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 6
Associated Press 1972 2
TerraDaily 141 2
РИА Новости 751 1
Коммерсантъ - Издательский дом 816 1
РАН - Российская академия наук 1182 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 366 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 193 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
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