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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Атомная энергетика
Атомная электростанция
Публикаций - 77, упоминаний - 77
Атомная энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
|Greenpeace - Гринпис 114 1
|Шалманов Сергей 199 3
|Иванов Сергей 356 2
|Иванов Иван 9 2
|Карпачев Александр 23 2
|Овчаров Румен 7 1
|Шальнов Олег 14 1
|Лимаренко Валерий 8 1
|Николаева Наталья 21 1
|Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
|Кириенко Сергей 129 1
|Смирнов Игорь 6 1
|Путин Владимир 2457 1
|Кондратьев Андрей 6 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Парменова Наталия 63 1
|Подольный Вадим 6 1
|Шаронов Андрей 58 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 6
|Associated Press 1972 2
|TerraDaily 141 2
|РИА Новости 751 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 816 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru