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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Атлантический океан Карибское море Карибский бассейн Карибские острова Карибы
Публикаций - 249, упоминаний - 268
Атлантический океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 593 1
|Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 1
|4CIO 16 1
|Патаркацишвили Бадри 10 1
|Рухадзе Ираклий 1 1
|Трутнев Юрий 13 1
|Березовский Борис 19 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Гафарова Елена 26 1
|Савватин Максим 60 1
|Кравченко Алексей 6 1
|Окруашвили Ираклий 2 1
|Гудавадзе Инна 1 1
|Шеварнадзе Эдуард 2 1
|Жмотова Лиана 1 1
|Kluge John - Клюге Джон 4 1
|Джохтаберидзе Гия 3 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Фрадков Михаил 159 1
|Гарусев Максим 6 1
|Абрамков Александр 34 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Смирнов Алексей 164 1
|Греф Герман 344 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Nolan Tony - Нолан Тони 1 1
|Арсеньев Олег 1 1
|Ожегов Сергей 22 1
|Саакашвили Михаил 17 1
|Абрамович Роман 31 1
|Решетин Олег 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181051, в очереди разбора - 972877.
Создано именных указателей - 74768.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181051, в очереди разбора - 972877.
Создано именных указателей - 74768.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru