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Атлантический океан Карибское море Карибский бассейн Карибские острова Карибы

Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибы


02.03.2022 Украина требует отключить Россию от интернета 1
20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
19.10.2020 Украденные в США сканы паспортов и данные кредиток нашлись на «русском» хакерском форуме 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
15.04.2020 «Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке 1
04.09.2018 Исследование «Яндекса»: запросы из отпуска 1
25.06.2018 Билл Гейтс инвестировал в комаров, которые будут умирать молодыми 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
12.12.2017 Павел Дуров начнет монетизировать Telegram в будущем году 1
03.07.2017 Компьютер самовольно отменил запуск ракеты Илона Маска 1
08.03.2017 Генная терапия впервые излечила от анемии 1
31.01.2017 Цифровая креативность, или как технологии влияют на творчество? 1
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов 1
18.07.2016 Обновленная платформа Masterpass позволит оплачивать покупки любыми устройствами или способами 1
08.12.2015 «Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8» 1
23.12.2014 СМБ: видеосвязь вместо командировок 1
22.12.2014 PON обогоняет DSL 1
08.07.2014 В ГИС для анализа последствий ЧС появились новые возможности 1
25.12.2013 Система на базе АСУ ТП Experion PKS будет внедрена на плавучем заводе сжиженного природного газа 1
16.12.2013 Цивилизация мусора 1
07.11.2013 Дата выхода Assassin's Creed 4 для РС 2
23.10.2013 Assassin`s Creed 4. Видео 1
09.10.2013 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты 2
02.10.2013 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты 2
01.10.2013 Assassin`s Creed 4. Видео 1
25.09.2013 Assassin`s Creed 4 для РС на 2 недели позже 1
20.09.2013 Assassin`s Creed 4. Мультиплеер 1
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google 1
13.09.2013 Assassin`s Creed 4. Создавая открытый мир 1
12.09.2013 Электронная коммерция Аргентины – государство стимулирует рост 1
07.09.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Местность и возможности 1
28.08.2013 Raven's Cry сменила разработчика 1
28.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Атака форта 2
27.08.2013 Йохан Балийон назначен директором департамента глобальных решений и услуг Orange Business Services в России и СНГ 1
22.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Видео 2
21.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Live-Action 2
12.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Buccaneer Edition 2
01.08.2013 В «БПЦ Банковские Технологии» назначен старший вице-президент по продажам в странах Латинской Америки 1

Публикаций - 249, упоминаний - 268

Атлантический океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22474 4
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 733 3
Акелла 847 3
Siemens AG - Siemens Group 2304 2
Lenovo Motorola 3459 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1497 2
Cable & Wireless - C&W 229 2
AT&T Inc 1562 1
Orange France Télécom 654 1
Paradox Interactive 134 1
МегаФон ПетерСтар 325 1
Gtel 17 1
Элемент ГК - Elementec 1395 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 98 1
Raytheon 290 1
Corning Inc 202 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 163 1
Nortel Networks 1287 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 333 1
БПЦ Банковские технологии 105 1
Intel Corporation 11250 1
Group Loret GCN - Global Caribbean Network 1 1
Global Crossing 189 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 1
Solectron 52 1
Macromedia 213 1
BioLink Solutions 123 1
Гольфстрим 60 1
HP Compaq Computer Corp 1904 1
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 1
ZTE Corporation 684 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2348 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 29 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 38 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1280 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 470 1
IBM - International Business Machines Corp 8933 1
VideoMost - ВидеоМост 209 1
Империя-Фарма 90 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1708 2
Точка 1717 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
Diesel 10 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Катрен 12 1
Citi - Citigroup 283 1
Ally Financial - Ally Bank 1 1
РусславБанк - РСБ 155 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 1
Sun Capital 1 1
Caucuscom Ventures 3 1
Salford Capital Partners 1 1
MIG - Metromedia International Group 57 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 1
Royal Dutch Shell - Шелл 181 1
Capital One 17 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
Visa International 1795 1
Qiwi 874 1
Netshoes 4 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
РУСАЛ - Объединённая компания 33 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 57 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 20 1
Альфа-Групп 609 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Правительство РФ 8151 2
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 224 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1570 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 593 1
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 1
4CIO 16 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45569 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1543 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29793 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19439 2
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 320 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2355 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 529 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12852 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4561 1
DDR - Double data rate 2418 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3356 1
Сервер - Серверные платформы 10377 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10881 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9594 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 550 1
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 36 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 983 1
FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 142 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 326 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1083 1
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 954 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1209 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 951 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3026 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1872 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1158 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4009 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 248 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 807 1
Corel Paradox - реляционная СУБД 121 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 1
Nvidia PhysX 59 1
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 57 1
Nokia Alcatel-Lucent Light Manager 2 1
Nokia Alcatel-Lucent OMSN - Optical Multi-Service Nodes 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Management Suite 6 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
Космодром Байконур 1025 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 1
Microsoft Windows 2082 1
MasterCard MasterPass 29 1
Linux GNU - Gentoo 26 1
Huawei nova - Серия смартфона 85 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 136 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 1
Linux OS 7654 1
Google Android 11951 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 274 1
Патаркацишвили Бадри 10 1
Рухадзе Ираклий 1 1
Трутнев Юрий 13 1
Березовский Борис 19 1
Дроздова Ксения 10 1
Гафарова Елена 26 1
Савватин Максим 60 1
Кравченко Алексей 6 1
Окруашвили Ираклий 2 1
Гудавадзе Инна 1 1
Шеварнадзе Эдуард 2 1
Жмотова Лиана 1 1
Kluge John - Клюге Джон 4 1
Джохтаберидзе Гия 3 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Фрадков Михаил 159 1
Гарусев Максим 6 1
Абрамков Александр 34 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Смирнов Алексей 164 1
Греф Герман 344 1
Щеголев Игорь 685 1
Nolan Tony - Нолан Тони 1 1
Арсеньев Олег 1 1
Ожегов Сергей 22 1
Саакашвили Михаил 17 1
Абрамович Роман 31 1
Решетин Олег 42 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45758 26
Америка Латинская 1410 19
Россия - РФ - Российская федерация 107950 17
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 13
Африка - Африканский регион 2841 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13767 10
Ближний Восток 2547 10
Америка Северная 2648 9
Азия - Азиатский регион 3794 9
Европа 12103 9
Америка Южная 680 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1254 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11768 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12502 6
Япония 10015 6
Канада 3286 5
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 110 5
Нидерланды 2187 5
Бразилия - Федеративная Республика 1943 5
Куба - Республика 244 5
Франция - Французская Республика 5632 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13427 5
Америка 2008 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33774 4
Европа Восточная 2924 4
Панама - Республика 98 4
Венесуэла - Боливарианская Республика 267 3
Доминикана - Доминиканская Республика 35 3
Австралия - Австралийский Союз 2782 3
Испания - Королевство 2897 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 891 3
Аргентина - Аргентинская Республика 483 3
Перу - Республика 227 3
Уругвай - Восточная Республика 83 3
Чили - Республика 435 2
Румыния 591 2
Новая Зеландия 621 2
Норвегия - Королевство 1145 2
Колумбия - Республика 476 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4240 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 17992 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 372 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3977 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 1
Аутсорсинг 1281 1
Образование в России 450 1
Абонентская база 1327 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7963 1
Русский язык 5111 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 434 1
Азартные игры 47 1
Денежные переводы 767 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10441 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 350 1
Коммерсантъ - Издательский дом 884 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
FT - Financial Times 1117 1
ZDnet 584 1
NYT - The New York Times 956 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Associated Press 1975 1
Telecom.paper 167 1
Phys.org 972 1
Scientific American 80 1
The Engineer 79 1
Казахстан Сегодня 308 1
IHS Infonetics Research 90 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 36 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181051, в очереди разбора - 972877.
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