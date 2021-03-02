Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 62327
ИКТ 5612
Организации 3749
Ведомства 1365
Ассоциации 427
Технологии 2222
Системы 13342
Персоны 22772
География 1114
Статьи 740
Пресса 642
ИАА 448
НИИ, ВУЗы и библиотеки 824
Мероприятия 671

Атлантический океан
Карибское море



02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
12.12.2017 Павел Дуров начнет монетизировать Telegram в будущем году 1
31.01.2017 Цифровая креативность, или как технологии влияют на творчество? 1
25.12.2013 Система на базе АСУ ТП Experion PKS будет внедрена на плавучем заводе сжиженного природного газа 1
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google 1
26.03.2013 Модели ошибочны: уровень углерода в океане неравномерен 1
13.04.2012 Port Royale 3. Скриншоты 1
03.08.2011 Port Royale 3 в разработке 1
21.10.2010 Домен Sex.com продан 1
23.07.2010 "Приключения капитана Блада". Официальный сайт 1
28.06.2010 К Мексике приближается тропический шторм "Алекс" 1
12.04.2010 Обнаружен самый глубоководный на Земле вулкан 1
10.11.2009 Ураган "Ида" принёс новые жертвы 1
05.11.2009 Никарагуа и Колумбии угрожает ураган 1
14.09.2009 На Сахалине и в Венесуэле произошли землетрясения 1
14.07.2009 Билл Гейтс хочет запатентовать способ борьбы с ураганами 1
26.12.2008 Российские боевые корабли сосредотачиваются в Индийском океане для учений "Индра-2009" 1
09.12.2008 Российский боевой корабль прошел через Панамский канал 1
03.12.2008 В Карибском море завершились военно-морские учения "ВЕНРУС-2008" 2
06.10.2008 Анонс коллекционного издания «Корсаров онлайн» 1
04.09.2008 Категория опасности урагана "Айк" повышена до третьей степени 1
26.08.2008 Тропический шторм "Густав" надвигается на Гаити 1
28.07.2008 Активизировался вулкан Soufriere Hills на острове Монтсеррат 1
07.07.2008 В Атлантическом океане зафиксирован первый в сезоне ураган 1
15.04.2008 "Приключения капитана Блада": Видео 1
21.03.2008 Защиту Blu-ray окончательно взломали 1
06.03.2008 Сетевой патч для "Акваделик: Быстрее торпеды!" 1
29.01.2008 Коралловые рифы Карибского моря находятся под угрозой исчезновения 1
10.01.2008 Выявлены причины вымирания кораллов 1
14.12.2007 "Акваделик: Быстрее торпеды!" в продаже 1
06.12.2007 "Акваделик: Быстрее торпеды!" в печати 1
05.12.2007 Pirates Of The Burning Sea: Скриншоты 1
30.11.2007 Сильное землетрясение произошло в Карибском море 3
15.11.2007 Начало предзаказа Корсаров Онлайн 1
02.11.2007 "Ноэль" развился в опустошительный тропический ураган 1
01.11.2007 Увеличилось число жертв сезона ураганов в Северной Америке 1
05.10.2007 Начало стресс-теста в Корсарах Онлайн 1
21.09.2007 "Корсары 3: Сундук мертвеца" в продаже 1
20.09.2007 Pirates Of The Burning Sea: Скриншоты 1
17.09.2007 "Корсары: Город Потерянных Кораблей". Видео 1

Публикаций - 73, упоминаний - 77

Атлантический океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 232 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022