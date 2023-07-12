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Астрономия Космос МКА Малые космические аппараты CubeSat формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса

Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса


12.07.2023 НИТУ МИСИС совместно с компанией «Куспэйс технологии» запустили первый спутник собственной разработки

Российские ученые и инженеры провели первые сеансы связи с малым космическим аппаратом (МКА) «Импульс-1». Спутник, разработанный НИТУ МИСИС и компанией «Куспэйс технологии» должен продемонстрировать возможность использования малых космических аппаратов для наблюдения за Солнцем в

28.12.2022 «Спутникс» запустит производство углепластиковых элементов для МКА в Тульской области

стная космическая компания «Спутникс» на территории центра «Композитная долина» в Тульской области запустит опытно-промышленное производство углепластиковых элементов для малых космических аппаратов (МКА), что снизит массу конструктивных элементов космических аппаратов до 40%. «Спутникс» производит и разрабатывает несколько моделей МКА для создания многоспутниковых группировок. Это с
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

ический аппарат Кузбасского государственного технического университета «Кузбасс-300» на спутниковой CubeSat-платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) будет зап
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

арственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) создан на базе спутниковой CubeSat-платформы OrbiCraft-Pro SXC3 разработки компании «Спутникс», входящей в Sitronics Gro
16.12.2021 «Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ

ервого в России участка серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов, который расположен в технопарке «Сколково». На производственной площадке будет осуществляться серийная сборка CubeSat-платформ OrbiCraft-Pro собственной разработки размерами от 1U до 12U и массой от 1 до 24 кг. Участок разделен на ряд технологических зон в зависимости от степени чистоты воздуха: хранен
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу

Запуск «МКА-Н»Российская компания «Даурия — спутниковые технологии» выводит на орбиту два спутника «<
14.08.2012 Выбор ZOOM: обзор букридера Onyx Boox M92M Perseus

м, в зависимости от конкретной модификации), одинаковом для всех моделей «античной» серии линейки ONYX BOOX M92, но с несколько отличающимися характеристиками. Насколько новые возможности модели M92M Perseus привлекательны для покупателя — об этом мы и поговорим. А окончательную оценку разработчикам поставит, конечно же, покупатель. Семейство букридеров M92 включает в себя, в настоящий моме
13.08.2010 Студенты участвуют в разработке наноспутников

ых космических систем. Студенты разрабатывают компактные недорогие "наноспутники", которые называют CubeSat. Спутник американских студентов типа CubeSat 3U ("U" - это единица измерения в
26.07.2010 Clyde Space построит первый британский CubeSat

Британская компания Clyde Space получила контракт Британского космического агентства на разработку и создание первого сверхлёгкого космического аппарата UKube-1 класса CubeSat. Ожидаемый срок вывода аппарата на орбиту - середина 2011 года. Аппараты класса CubeSat выполняются на базе конструктивно простых малогабаритных платформ с широким использованием
12.02.2009 Космические аппараты серии "Экспресс" выведены на целевые орбиты

мой полета в 12 час. 15 мин. 30 сек. мск и 12 час. 29 мин. 40 сек. по московскому времени прошло штатное отделение космических аппаратов «Экспресс-АМ44» и «Экспресс-МД1» от разгонного блока «Бриз-М». Космические аппараты выведены на целевые орбиты. Управление космическими аппаратами передано заказчику – ФГУП «Космическая связь». В настоящее время проводятся штатные проверки бортовой аппарат
28.04.2008 «Высокие технологии XXI века»: оценка состояния космической отрасли России

я чрезвычайных ситуаций и катастроф. Группировка системы будет включать малые космические аппараты (МКА) двух ярусов – верхнего (6 МКА) и нижнего (3-4 МКА). Данная система должна

08.11.2007 F.E.A.R. Perseus Mandate в продаже

Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios объявили о поступлении впродажу игры F.E.A.R. Perseus Mandate. F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается как самостоятельное дополнение. Мы увидим те же самые события, что и в первой части, но глазами совершенно другого персонажа. Де
29.10.2007 F.E.A.R. Perseus Mandate уже скоро

Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios сообщили точную дату выхода игры F.E.A.R. Perseus Mandate. На полках магазинов дополнение появится 6 ноября этого года.А пока, в ожидании релиза, можно поиграть в демоверсию игры (734 МБ).F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается
10.10.2007 F.E.A.R. Perseus Mandate. Демо

Компания Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios представляют демоверсию игры F.E.A.R. Perseus Mandate, выход которой намечен на ноябрь этого года. Скачать демоверсию можно здесь (734 МБ).F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается как самостоятельное дополнение. Мы увидим те
16.08.2007 F.E.A.R. Perseus Mandate: Видео

Опубликован геймплейный видеоролик из дополнения F.E.A.R. Perseus Mandate, разработкой которого занята TimeGate Studios. Выпустит игру компания Sierra Entertainment в октябре этого года. Скачать видео можно с нашего сервера (14,58 МБ).F.E.A.R. Pers
06.08.2007 В Москве начали работу картографические конференции

Как сообщает пресс-служба Роскартографии, 4-10 августа в Москве проходят XIV Генеральная Ассамблея и ХХIII Международная картографическая конференция Международной картографической ассоциации (МКА). Международная картографическая ассоциация, основанная в 1959 году, объединяет в своих рядах ведущих учёных и специалистов в области географии и картографии более чем 80 государств мира, я
22.11.1999 Китай станет третьей в мире державой, которая будет самостоятельно запускать космические аппараты

ику дал президент Китайской Народной Республики Жен Земинь. Значение этого события невозможно переоценить - провинция Gansu теперь будет космодромом третьей в мире державы, самостоятельно запускающей космические аппараты.
06.07.1999 Perseus, Trans Cosmos и Encompass инвестируют 10,5 млн долл. в MGI Software

Perseus, Trans Cosmos и Encompass инвестируют 10,5 млн долл. в MGI Software Компания MGI Software http://www.mgisoft.com сообщила, что фирмы Perseus Capital, Trans Cosmos и Encompass Group подписались в общей сложности на 4,8 млн ее акций. Таким образом, размер инвестиций составляет 10,5 млн долл.

Публикаций - 379, упоминаний - 413

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 542 38
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 212 24
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 75 23
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 717 22
Ситроникс - Sitronics 1124 17
Google LLC 11143 9
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 8
АФК Система ПАО 1747 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 361 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 340 7
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 6
Галактика - Корпорация 1429 6
Совзонд - Sovzond 118 6
Орбита 282 5
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 172 5
Ростех - Автоматика Концерн 1536 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2891 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10334 5
5nine Software 1844 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 209 5
SpaceX - Space Exploration Technologies 200 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7253 4
Planet Labs PBC - Cosmogia 6 4
Toshiba Corporation 2903 4
Прогноз 1684 4
Globalstar - Глобалстар 176 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 4
Аурига - Auriga 66 4
SSTL - Surrey Satellite Technology - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 36 4
Ростех - Росэлектроника - Метеор 53 4
Yandex - Яндекс 6001 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 110 3
OneWeb - WorldVU 31 3
Парус Корпорация 537 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 119 3
IBM - International Business Machines Corp 9266 3
Pioneer Corporation 421 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 123 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6721 36
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 21
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 19
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 13
Lockheed Martin 752 12
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 10
ЕКА Топливная компания 139 9
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 8
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 8
Boeing 990 7
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 7
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 7
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 308 6
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 6
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 20 6
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 5
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 66 5
Газпром ПАО 1190 4
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 4
Arianespace 85 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 305 3
Минобороны РФ - ВКС РФ Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 3
Cybernaut 4 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 277 3
ILS - International Launch Services 61 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 3
Техносила - СервисТрейд 241 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 107 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 169 2
Связной ГК 1351 2
SoftBank Group 251 2
QinetiQ Group 58 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 163 2
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 6 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 2
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 76
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 57
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18512 36
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 20
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 244 18
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2908 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2559 14
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 248 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4691 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9635 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10660 8
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 506 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 108 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 6
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 118 5
Президент Российской Федерации 3831 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 12 4
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 33 4
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2802 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1996 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 4
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 3
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3080 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2435 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 3
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 30 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 217 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 65 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 889 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 135 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1355 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 3
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
ICA - International Cartographic Association - Международная картографическая ассоциация - Международный союз геодезии и картографии 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Единая Россия - Политическая партия 270 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2609 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6601 213
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3565 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41086 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55580 40
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка Земли (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр - Ортофотоплан - аэрофотоснимки, аэрофотосъёмка 955 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10007 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13357 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9190 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9313 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12958 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Наноспутник - Nanosatellite - малые искусственные спутники земли 42 20
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2158 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18398 19
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3077 17
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1361 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2426 15
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1412 15
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8824 12
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Плазма - Plasma - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 377 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10517 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4958 9
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 345 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11247 8
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2555 8
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РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 305 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17751 8
Космодром Байконур 1055 57
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2551 34
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 30
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1495 29
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4401 19
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 16
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 15
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 461 12
Ситроникс - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 17 11
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 15 11
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 53 11
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 10
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 103 10
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 428 9
Microsoft Windows 2000 12851 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 8
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 8
Age of Kings 3460 8
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 8
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 7
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 7
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 7
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 98 6
РЦКС KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В.Хруничева 72 6
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 6
Monolith Productions - F.E.A.R. - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 61 4
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 4
NASA Mars Odyssey orbiter 59 4
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 4
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция 45 4
Apple iPhone 6 6296 4
Google Android 12915 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 3
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 113 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 492 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 3
Иваненко Владислав 16 12
Пожидаев Николай 64 9
Иванов Сергей 373 8
Путин Владимир 2813 6
Прохоров Юрий 51 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 271 4
Перминов Анатолий 130 4
Попов Сергей 112 3
Кокорич Михаил 8 3
Мазец Евгений 3 3
Кабанов Владимир 176 3
Никифоров Николай 1172 3
Катков Алексей 40 3
Sherer Philipp - Шерер Филипп 3 3
Виноградов Павел 31 3
Королев Сергей 38 3
Соловьев Анатолий 3 3
Левкевич Михаил 60 3
Branson Richard - Брэнсон Ричард 49 2
Егоров Игорь 42 2
Леонов Алексей 35 2
Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен 4 2
Потапов Андрей 6 2
Пехтерев Сергей 48 2
Твердохлебов Сергей 7 2
Фрадков Михаил 159 2
Рейтман Юрий 6 2
Астахов Сергей 6 2
Соколов Александр 34 2
Крикалев Сергей 26 2
Соколов Сергей 5 2
Евтушенко Олег 142 2
Балагуров Андрей 8 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 183 2
Болсуновский Михаил 11 2
Ахметов Даниал 47 2
Рогозин Дмитрий 96 2
Нестеров Владимир 24 2
Миллер Сергей 43 2
Хан Дмитрий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 126988 192
Земля - планета Солнечной системы 9995 191
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50727 113
Солнце - звезда Солнечной системы 4953 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40302 61
Европа 21527 58
Солнечная система - Solar system 2463 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15484 30
Луна - спутник Земли 1445 30
Казахстан - Республика 5088 30
Франция - Французская Республика 7627 28
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1281 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13845 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2707 24
Германия - Федеративная Республика 12196 22
Япония 13038 22
Канада 4742 21
Индия - Республика 5160 17
США - Калифорния 4688 16
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 449 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2424 14
Италия - Итальянская Республика 4248 12
Израиль 2631 11
Арктика - Арктический регион 544 10
Африка - Африканский регион 3318 10
Беларусь - Белоруссия 4565 10
Украина 7386 10
Венера - планета Солнечной системы 264 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1166 10
Россия - Сибирь 2176 9
Америка Северная 3123 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6551 8
Испания - Королевство 3626 8
Мировой океан - World Ocean 490 8
Иран - Исламская Республика Иран 1018 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15639 7
Ближний Восток 2702 7
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 372 7
США - Нью-Мексико 244 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9508 266
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25115 101
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43172 72
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8120 47
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3198 37
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5117 34
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1246 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15685 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4626 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3584 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43279 18
Энергетика - Energy - Energetically 4551 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9038 14
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1149 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14459 13
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3551 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6638 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1645 11
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1496 10
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ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 9
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1438 9
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Водород - Hydrogenium - химический элемент 957 9
Геология - Кратер - Crater 305 8
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 786 8
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 801 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4835 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1600 8
Экспорт - Экспортные операции 2837 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8613 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4514 7
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5575 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2335 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5219 6
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 640 6
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2873 6
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1710 6
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CNews RND - R&D.CNews 2274 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11042 14
Казахстан Сегодня 308 14
New Scientist 1447 6
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Space Daily 528 5
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 840 4
The Guardian - Британская газета 347 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 3
РИА Новости 818 3
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СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 10
РАН - Российская академия наук 1821 8
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 74 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 497 6
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 5 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 273 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 44 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 226 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 243 3
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 2
University of Toronto - Университет Торонто 95 2
New Mexico Tech - New Mexico Institute of Mining and Technology - Горно-технологический институт Нью-Мексико - Magdalena Ridge Observatory - Обсерватория Магдалена-Ридж 4 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 173 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 194 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 9 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 112 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 22 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 33 1
CZU - Czech University of Life Sciences - Чешский агротехнический университет 1 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 151 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11880 18
Высокие технологии XXI века 78 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 2
Неогеография XXI - форум 65 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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