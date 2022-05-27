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Астрономия Космос Космические технологии и исследования Ракетостроение

Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение


27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли»
20.05.2022 Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
27.12.2021 Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит
21.07.2021 «Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну
03.12.2020 Предприятие «Росэлектроники» в 2,5 увеличило экспорт продукции для космоса, радиолокации и систем связи
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников»
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества
11.10.2019 Зачем российские космонавты выращивают мясо в космосе
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео
17.12.2017 Ракета SpaceX успешно стартовала повторно, корабль Dragon пристыковался к МКС
03.12.2017 Родстер Tesla полетит к Марсу на ракете Falcon Heavy
03.09.2017 В августе получены новые неизвестные сигналы из космоса
03.07.2017 Компьютер самовольно отменил запуск ракеты Илона Маска
20.03.2017 НАСА меняет приоритеты: упор на освоение глубокого космоса
15.03.2017 Стратегические ядерные ракеты США были взломаны
28.02.2017 NASA может отправить астронавтов на Марс первыми рейсами новой ракеты?
15.01.2017 SpaceX вернулась к полетам. Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу
22.12.2016 Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6
28.11.2016 Дональд Трамп сокращает программу НАСА по изучению изменения климата
13.09.2016 Новые версии ракеты-носителя «Протон» снизят стоимость вывода грузов в космос
01.07.2016 «ГлобалТел» продлевает космические предложения на все лето
30.05.2016 В космосе появится сверхзащищенная сеть коммерческих ЦОДов
15.04.2016 Новая бортовая радиоэлектроника ОПК не даст сбить самолеты и ракеты с курса
14.03.2016 «Яндекс» покажет запуск ракеты к Марсу в прямом эфире
25.01.2016 Ракета Blue Origin слетала в космос второй раз
18.01.2016 Ракета SpaceX сломала опору при посадке
04.01.2016 SpaceX — отработавшая ракета может летать
23.12.2015 Успех SpaceX — победа частной космонавтики?
25.11.2015 Ракета Blue Origin начала новую эпоху освоения космоса?
18.11.2015 Разрабатывать ракетные двигатели в России будут с помощью дополненной реальности
03.03.2015 Космодром «Восточный» будет оснащен спутниковой связью от «ОПК»
23.12.2014 Успешный старт тяжелой "Ангары" откроет дальний космос для России?
22.10.2014 На орбиту выведен «Экспресс-АМ6», раздающий цифровое ТВ и интернет. ВИДЕО

Публикаций - 250, упоминаний - 271

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 110
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 104
Галактика - Корпорация 1077 83
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 72
Элемент ГК - Elementec 1523 68
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 472 58
Microsoft Corporation 22497 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 52
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 52
Google LLC 10352 45
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 43
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 41
Apple Inc 10683 36
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 35
1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 32
Globalstar - Глобалстар 164 30
IBM - International Business Machines Corp 8941 30
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 85 29
Yandex - Яндекс 5015 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 29
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 28
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 28
Орбита 76 27
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 27
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 26
Samsung Electronics 9333 24
6072 23
Patriot Memory 66 23
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 64 23
Amazon Inc - Amazon.com 2650 23
Intel Corporation 11262 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 21
Eutelsat 143 18
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 98 18
Прогноз 957 17
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 88 16
DigitalGlobe 125 16
РТИ Микрон - Micron 851 15
Softline - Софтлайн 1870 15
Nvidia Corp 3118 15
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 235
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 230
Самолёт ГК 216 197
Lockheed Martin 730 121
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 108
Boeing 957 98
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 93
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 91
Точка 1820 73
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 59
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 56
Arianespace 83 50
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 48
Банк Зенит 215 46
Газпром ПАО 1008 43
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 38
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 37
ILS - International Launch Services 58 32
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 30
ЕКА Топливная компания 137 28
Northrop Grumman 200 28
Airbus Defence and Space - EADS 150 23
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 23
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 0 22
Россети Ленэнерго 786 21
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 21
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 18
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 17
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 16
Восточный Банк 232 16
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 13
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 13
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 0 12
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 12
Минобороны РФ - ВКС РФ Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 0 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
IAI - Israel Aerospace Industries 44 11
BAE Systems 162 11
Ball Aerospace & Technologies 46 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 545
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 448
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 343
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 179
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 147
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 135
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 110
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 91
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 81
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 74
Президент Российской Федерации 3770 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 58
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 56
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 54
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 48
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 44
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 42
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 39
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 36
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 34
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 56 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 31
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 25
Администрация Президента РФ 904 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 23
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 21
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 19
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 18
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 15
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 3 13
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 11
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 7
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 7
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 6
Единая Россия - Политическая партия 246 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 40 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
Австралийская группа - Международная организация по контролю за товарами военного назначения 2 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
Fdération Aéronautique Internationale, FAI - Международная авиационная федерация (ФАИ) 1 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Wohlers Associates 2 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ЛДПР 98 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Демократическая политическая партия США 91 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 559
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 283
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 312 237
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 228
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 191
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Microsoft Windows 2000 2856 172
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SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 80
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Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 62
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 48
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Linux OS 7669 37
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 36
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 97 36
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ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 32
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Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 193 30
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 28
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 28
Age of Kings 498 27
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 26
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 25
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 41 24
Google Earth - Google Планета Земля 451 24
Путин Владимир 2542 92
Исанин Антон 9365 84
Медведев Дмитрий 1604 26
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 26
Перминов Анатолий 125 24
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 22
Иванов Сергей 360 20
Кононенко Олег 38 15
Юрчихин Федор 36 14
Волков Сергей 59 14
Донской Дмитрий 26 13
Котов Олег 48 13
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 13
Рогозин Дмитрий 88 13
Поповкин Владимир 21 12
Bush George - Буш Джордж 301 11
Прохоров Юрий 47 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 8
Королев Сергей 38 8
Сердюков Анатолий 78 8
Маленченко Юрий 55 8
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 8
Леонов Алексей 20 8
Novak Lisa - Новак Лиза 24 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 7
Циолковский Константин 30 7
Гагарин Юрий 42 7
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 6
Никифоров Николай 1161 6
Лончаков Юрий 23 6
Золотухин Алексей 6 6
Падалка Геннадий 17 6
Вексельберг Виктор 143 6
Корниенко Михаил 19 6
Сергунина Наталья 223 5
Балуевский Юрий 17 5
Нестеров Владимир 19 5
Сураев Максим 19 5
Урличич Юрий 49 5
Соломонов Юрий 9 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 1802
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1658
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1251
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 530
Солнечная система - Solar system 2236 397
Луна - спутник Земли 1184 341
Европа 12319 332
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 307
Япония 10069 300
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 272
Казахстан - Республика 4467 261
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 235
Индия - Республика 4263 150
Германия - Федеративная Республика 8903 148
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 137
Франция - Французская Республика 5665 134
Канада 3319 119
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 119
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 113
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 6 111
США - Калифорния 3381 102
Южная Корея - Республика 4394 98
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 95
Иран - Исламская Республика Иран 954 88
Украина 6212 85
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 522 79
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 78
Израиль 1756 76
Италия - Итальянская Республика 3310 75
Беларусь - Белоруссия 3525 74
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 66
Венера - планета Солнечной системы 262 59
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 59
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 245 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 57
Азия - Азиатский регион 3803 49
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 49
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 48
Африка - Африканский регион 2928 47
Ирак - Республика 666 47
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 504
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 394
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 378
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 368
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 285
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 254
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 208
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 192
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 180
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 137
Топливо - Контроль топлива 303 121
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 99
Физика - Physics - область естествознания 889 77
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 75
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 2278 73
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 73
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 73
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 71
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 69
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 52
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 50
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 49
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 41
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 40
Английский язык 764 39
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 36
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1049 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 34
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