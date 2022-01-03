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Астероид



03.01.2022 Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
05.02.2013 Опасная встреча: астероид пролетит слишком близко к Земле
29.07.2011 Новый спутник Земли: астрономы обнаружили астероид-троянец
31.03.2011 Планета или астероид? Станция Dawn изучит Весту
21.01.2011 Жизнь на Марсе погубили астероиды
08.10.2010 Воду на Землю принесли астероиды
22.08.2007 Обнаружен необычный астероид
03.07.2006 Сегодня мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид
03.07.2006 Сегодня мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид
24.03.2006 Воду "доставили" на Землю астероиды?
24.03.2006 Воду "доставили" на Землю астероиды?
27.02.2006 Обнаружен первый искусственный астероид?
27.02.2006 Обнаружен первый искусственный астероид?
09.09.2005 Астероид превзошел Землю по запасам пресной воды
09.09.2005 Астероид превзошел Землю по запасам пресной воды
07.09.2005 Астероиды - это кометы, "сбросившие хвост"?
07.09.2005 Астероиды - это кометы, "сбросившие хвост"?

Публикаций - 67, упоминаний - 77

Астероид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 704 11
Орбита 72 4
Галактика - Корпорация 1044 3
Microsoft Corporation 22015 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 462 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1523 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 180 1
Apple Inc 10388 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 306 1
SES 57 1
Altair Engineering 25 1
Веста 38 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
Lockheed Martin 728 1
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 140 1
Синтез 77 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 32 1
Devon Energy 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 20
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 2
Президент Российской Федерации 3003 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6833 1
МКС - Международная космическая станция 1388 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 782 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1146 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 680 2
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 277 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6386 1
Наушники - Headphones 550 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 28 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1938 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1099 1
Электроника 608 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 37 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30473 1
NASA Spitzer - Спитцер - космический телескоп 128 7
NASA Dawn 65 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 4
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 47 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 158 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 133 2
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 13 2
NASA WISE - Wide-field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА 23 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 179 2
GAiA-X - европейская облачная система 37 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 379 2
NASA Deep Impact 38 2
Pixabay 17 1
VK - Mail.ru Блоги 29 1
LiveInternet - блог-платформа 178 1
SpaceX Dragon - беспилотный транспортный космический корабль 12 1
Google Dart 43 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 128 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 520 1
ЭОС Дело СЭД 1697 1
Morpheus 42 1
Google Dragonfly 19 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 998 1
SpaceX Falcon - ракета-носитель 111 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 370 2
Левкевич Михаил 60 1
Малиновская Вероника 2 1
Земля - планета Солнечной системы 6896 54
Солнечная система 2161 27
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1191 24
Юпитер - планета Солнечной системы 529 22
Луна 1170 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44278 11
Россия - Российская федерация - РФ 101163 9
Пояс Койпера - область Солнечной системы 179 8
Солнце - звезда Солнечной системы 1125 8
Плутон - планета Солнечной системы 234 7
Пояс астероидов - Церера - карликовая планета 37 7
США - Аризона 465 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31749 4
Нептун - планета Солнечной системы 174 4
Россия - Сибирь 1434 4
Венера - планета Солнечной системы 261 4
Канада 3073 3
Уран - планета Солнечной системы 139 3
Того - Тоголезская Республика 8093 3
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 109 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1100 3
Великобритания - Лондон 1981 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12399 2
США - Оклахома 67 2
США - Калифорния 3352 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 188 2
США - Мэриленд 259 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 2
Канада - Монреаль 70 2
Антарктида - Южный полюс 162 2
США - Техас 803 2
Америка Центральная - Юкатан полуостров 25 2
Веста астероид 25 2
Япония 9485 2
Чили - Республика 431 2
Швеция - Королевство 1893 1
Индонезия - Республика 772 1
Исландия 207 1
России - европейская часть - Восточная Европа 210 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1830 1
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Phys.org 958 1
University of Hawaiʻi System - Гавайский университет 37 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 211 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
Cornell University - Корнеллский университет 133 2
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 96 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
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