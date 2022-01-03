Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Астероид
|03.01.2022
|Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
|05.02.2013
|Опасная встреча: астероид пролетит слишком близко к Земле
|29.07.2011
|Новый спутник Земли: астрономы обнаружили астероид-троянец
|31.03.2011
|Планета или астероид? Станция Dawn изучит Весту
|21.01.2011
|Жизнь на Марсе погубили астероиды
|08.10.2010
|Воду на Землю принесли астероиды
|22.08.2007
|Обнаружен необычный астероид
|03.07.2006
|Сегодня мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид
|03.07.2006
|Сегодня мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид
|24.03.2006
|Воду "доставили" на Землю астероиды?
|24.03.2006
|Воду "доставили" на Землю астероиды?
|27.02.2006
|Обнаружен первый искусственный астероид?
|27.02.2006
|Обнаружен первый искусственный астероид?
|09.09.2005
|Астероид превзошел Землю по запасам пресной воды
|09.09.2005
|Астероид превзошел Землю по запасам пресной воды
|07.09.2005
|Астероиды - это кометы, "сбросившие хвост"?
|07.09.2005
|Астероиды - это кометы, "сбросившие хвост"?
Публикаций - 67, упоминаний - 77
Астероид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 370 2
|Левкевич Михаил 60 1
|Малиновская Вероника 2 1
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
|New Scientist 1447 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2241 4
|Nature 765 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5712 2
|Future - Space.com 195 2
|SpaceWeather 56 2
|Associated Press 1972 1
|Phys.org 958 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru