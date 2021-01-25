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Армада

Армада

25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
20.09.2016 В «Армаде» назначен новый гендиректор. Предыдущий проработал 3 месяца 2
26.10.2015 Топ-менеджеры — главный актив ИТ-компании в России 2
08.10.2015 Группировка «Армада» требует денег у крупных компаний под угрозой DDoS-атаки 1
04.09.2015 Сайт armada2014.ru разместил опровержение своих публикаций с обвинениями экс-гендиректора «Армады» 1
27.08.2015 Суд отказал в передаче «Армаде» «Программного продукта» 3
26.06.2015 Акционеру «Армады» не удалось опротестовать уголовное дело против себя 1
04.03.2015 Акции в феврале: Биржевые индексы России растут, но интернет-компании под угрозой 1
03.02.2015 Акции в январе: Mail.ru и «Яндекс» серьезно подешевели 1
28.01.2015 Суд решил вернуть "Программный продукт" в "Армаду" 1
27.11.2014 А1 договорилась о сотрудничестве с мажоритарными акционерами «Армады» 5
27.11.2014 На сайте armd.ru размещена справка ФНС об отсутствии задолженности ОАО «Армада» по налогам 1
25.11.2014 Журнал «Профиль» опроверг статьи, обвиняющие в преступных действиях экс-руководство «Армады» 1
08.09.2014 Структура «Альфа-Групп» купила 6,9% акций «Армады» 2
05.09.2014 Экс-гендиректор «Армады» опубликовал финрезультаты группы за первое полугодие 2
21.08.2014 17% акций "Армады" сменили владельцев после резкого падения котировок 3
18.08.2014 Новым гендиректором «Армады» стал бывший топ-менеджер Х5 Retail Group 1
18.08.2014 Конфликт в «Армаде»: комментарии сторон 6
18.08.2014 Интервью генерального директора ОАО "Армада" Андрея Возняка 3
24.06.2014 «Армада» разрешила своим «дочкам» выкупать ее акции с рынка 8
06.06.2014 «Армада» впервые выплатит дивиденды в размере 15-30% от чистой прибыли 4
23.05.2014 Выручка «Армады» по итогам 2013 г. достигла 5,05 млрд руб. 2
12.05.2014 «АйДесайд»: Мы знаем, что должно быть на планшете руководителя 1
24.03.2014 Крест на американском «железе» и ПО: Что думают ИТ-компании и чиновники 1
23.12.2013 «Армада» модернизирует федеральную информационную систему ГАИ 1
13.12.2013 «Армада» увеличила выручку за 9 месяцев 2013 г. на 6% 3
15.11.2013 Выручка «Армады» за 6 месяцев 2013 г. выросла на 5% 4
25.10.2013 «Плюс банк» выбрал платформу Guardean Risk Suite 2
18.10.2013 «Армада» автоматизировала сервис для записи детей в столичные кружки и секции 2
18.10.2013 Как сделать госуслуги электронными: Эксперты критикуют и дополняют концепцию Минкомсвязи 1
02.10.2013 Госсектор: куда уходят растущие ИКТ-бюджеты 1
23.09.2013 Волны тестирования сервисов разбились об организационный вопрос 1
13.09.2013 «Армада» обеспечит контроль билетов в общественном транспорте Москвы 1
30.08.2013 «Армада Софт» спроектирует систему для нового российского вертолета 1
20.08.2013 PM Expert примет участие в создании системы управления проектами в РосОЭЗ 1
23.07.2013 «Армада» предложит банкам портальное решение Backbase Bank 2.0 2
04.07.2013 Государственная информатизация уничтожает локальные МИС 1
01.07.2013 На инфраструктурном рынке сменился лидер 1

Публикаций - 275, упоминаний - 483

Армада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

PM Expert 78 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 27
Microsoft Corporation 10973 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 7
Verysell - Верисел 90 6
SAP SE 3207 4
АйТи 747 4
Apple Inc - Эппл Рус 7666 4
NVision Group - Энвижн Груп 544 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 211 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 288 3
Барс груп 402 3
Ланит ГК 1154 3
Программный продукт ГК 92 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 775 3
Корус Консалтинг ГК 803 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
McKinsey & Company 121 2
Yandex - Яндекс 4097 2
Ростелеком Связьинвест 686 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
АФК Система ПАО 987 2
Oracle Corporation 3325 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Abbyy 793 2
Ситроникс - Sitronics 553 2
IBM 3522 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 418 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 1
Прогноз 195 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 237 1
VK - Mail.ru Group 2482 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Nortel Networks 217 1
Navicon - Навикон 197 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Verysell Проекты - Verysell Project 41 1
X5 Group 599 4
ТНК-ВР Холдинг 147 4
Евросеть 880 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 448 3
X5 Group - Перекресток 203 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 558 2
Альфа-Групп 318 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Deutsche Bank 126 1
Зарубежнефть 27 1
Новатэк 27 1
Caterpillar 33 1
Открытие ФК 538 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Уралсиб Банк 389 1
Вертолеты России 114 1
Газпром нефть 380 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
МТС банк 254 1
РусГидро ПАО 129 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Правительство РФ 2198 3
Администрация Президента РФ 267 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 57 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Правительство Москвы 648 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 862 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 2
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 63 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 571 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 375 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 913 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 1
Безопасный город 347 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 1
3G - Стандарт мобильной связи 3691 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 470 1
G2B - Government to Business - Правительство бизнесу 8 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 484 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1248 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 12 1
Google Android 10750 4
Apple iOS 5741 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Microsoft Excel 434 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Электронное здравоохранение - Программа 19 2
Microsoft Windows 8 1228 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
iDecide Documents 9 1
Microsoft Windows 10 6590 1
Java - Язык программирования 1163 1
Apple macOS 920 1
Microsoft Windows 849 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 642 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Symbian OS 754 1
Apple iPhone 6 547 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 6 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Крок ЦОД 15 1
Ланит LanDocs 41 1
ЭОС Дело СЭД 616 1
1С:Документооборот 78 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iPad 3263 1
Кузовкин Алексей 69 8
Моргульчик Александр 24 5
Каплун Герман 38 4
Липич Григорий 48 3
Сапельников Сергей 100 3
Массух Илья 192 3
Медведев Дмитрий 1432 3
Steve Jobs - Стив Джобс 696 2
Щеголев Игорь 676 2
Милашевский Игорь 16 2
Мурашко Михаил 6 2
Пугачев Павел 29 2
Липов Андрей 50 2
Скворцова Вероника 51 2
Бойко Елена 151 2
Моисеев Дмитрий 10 1
Питолин Евгений 5 1
Медведовский Илья 29 1
Савельева Светлана 4 1
Аполлонова Светлана 10 1
Абагян Карина 20 1
Малков Артемий 9 1
Юсупов Ренат 75 1
Сурков Владислав 59 1
Волож Аркадий 181 1
Контрабаев Артур 66 1
Соловьев Игорь 35 1
Кучин Сергей 22 1
Стригин Алексей 1 1
Хомяков Сергей 30 1
Мальшаков Александр 4 1
Свинцов Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Сафронов Роман 33 1
Мякишева Марина 84 1
Демидов Михаил 119 1
Евтушенков Владимир 130 1
Мишустин Михаил 302 1
Логунов Владимир 10 1
Глотов Алексей 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57070 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 22
Россия - Татарстан Республика 1612 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 10
Россия - Санкт-Петербург 7035 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 7
Украина 3338 6
Россия - Новосибирск 1951 6
Франция - Французская Республика 2108 6
Германия - Федеративная Республика 3601 5
Восточная Европа 1665 4
Россия - Татарстан - Казань 1505 4
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Европа 3718 3
Япония 2745 2
Казахстан - Республика 2615 2
Россия - Набережные Челны 200 1
Россия - Сибирь 871 1
Россия - Краснодарский край 912 1
Россия - Сочи 909 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1039 1
Россия - Тюменская область 581 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Беларусь - Минск 324 1
Россия - Пенза 250 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Республика Карелия 296 1
Россия - Тольятти 234 1
Россия - Нижегородская область 735 1
Бразилия - Федеративная Республика 1119 1
Россия - Новосибирская область 810 1
Специальный административный район Гонконг 546 1
Россия - Красноярск 843 1
США - Кремниевая долина 397 1
Россия - Республика Крым 625 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 616 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 160 1
Бережливая поликлиника 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2048 3
Ведомости 259 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Wall Street Journal 709 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
CNews Analytics 1988 16
IDC - International Data Corporation 2706 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Gartner 2185 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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