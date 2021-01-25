Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Армада
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 275, упоминаний - 483
Армада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузовкин Алексей 69 8
|Моргульчик Александр 24 5
|Каплун Герман 38 4
|Липич Григорий 48 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Массух Илья 192 3
|Медведев Дмитрий 1432 3
|Steve Jobs - Стив Джобс 696 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Милашевский Игорь 16 2
|Мурашко Михаил 6 2
|Пугачев Павел 29 2
|Липов Андрей 50 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Бойко Елена 151 2
|Моисеев Дмитрий 10 1
|Питолин Евгений 5 1
|Медведовский Илья 29 1
|Савельева Светлана 4 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Абагян Карина 20 1
|Малков Артемий 9 1
|Юсупов Ренат 75 1
|Сурков Владислав 59 1
|Волож Аркадий 181 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Соловьев Игорь 35 1
|Кучин Сергей 22 1
|Стригин Алексей 1 1
|Хомяков Сергей 30 1
|Мальшаков Александр 4 1
|Свинцов Александр 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Сафронов Роман 33 1
|Мякишева Марина 84 1
|Демидов Михаил 119 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Логунов Владимир 10 1
|Глотов Алексей 24 1
|CNews Analytics 1988 16
|IDC - International Data Corporation 2706 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Gartner 2185 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754371, в очереди разбора - 658085.
Создано именных указателей - 46323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754371, в очереди разбора - 658085.
Создано именных указателей - 46323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru