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Арбитражный суд города Москвы


07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 3
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 3
24.08.2021 Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому» 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 1
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
05.07.2021 «Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний 1
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект 1
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 1
23.06.2021 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 1
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 1
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана 1
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 1
28.05.2021 Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок 2
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 1
17.05.2021 «Касперского» «поймали» на крупной недоимке в бюджет России. Но платить компании не придется 1
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
11.05.2021 «Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно 1
11.05.2021 Apple пошла в суд против властей России из-за рекордного миллиардного штрафа 2
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
27.04.2021 Один из старейших российских онлайн-кинотеатров в шаге от банкротства 1
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
31.03.2021 Интернет-омбудсмен России потерял 400 миллионов на оборудовании для загадочного ЦОДа 1
30.03.2021 «Тинькофф» хочет отобрать у МТС больше миллиарда из-за дорогих SMS 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
17.03.2021 ДИТ Москвы задолжал 44 миллиона за офисы в «Москва-сити» 1
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда 1
26.02.2021 Создатели процессоров «Байкал» одолели Минпромторг в конфликте на полмиллиарда рублей 1
19.02.2021 Федеральное госучреждение подало к Минцифры полноценный иск на 91 копейку 1
12.02.2021 «Яндекс» сдал своего сотрудника правоохранителям за взлом тысяч почтовых ящиков клиентов 1

Публикаций - 339, упоминаний - 419

Арбитражный суд города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 17
АФК Система ПАО 987 17
Воентелеком 134 14
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 13
Т-Платформы 272 11
Ланит ГК 1154 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Крок 1219 9
Питерская группа связистов 113 9
Ростелеком Связьинвест 686 8
Ангстрем-Т 95 8
Восход ФГБУ НИИ 365 7
Microsoft Corporation 10973 7
iTeco - Ай-Теко 712 7
3720 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
SAP SE 3207 6
Рамэк-ВС 70 6
InfoWatch - Инфовотч 599 6
IBM 3522 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
AMD - Advanced Micro Devices 1660 5
Авикомп сервисез - Avicomp 20 5
RedSys - РедСис 67 5
ТС-центр 6 5
Yandex - Яндекс 4097 5
Ангстрем-М 21 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 211 4
Samsung Electronics 5611 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 4
АйТи 747 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 4
Cisco Systems 2034 4
Softline - Софтлайн 1472 3
Facebook 3764 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 21
ПСБ - Промсвязьбанк 613 17
Возрождение - Коммерческий банк 98 11
Почта России ПАО 1569 8
Promsvyaz Capital B.V. 10 7
ПромСвязьКапитал 60 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Контрактфинансгрупп МФО 12 5
Альтернатива Капитал 7 5
ТС-инжиниринг 6 5
Ангстрем Инвест 9 5
Банк Зенит 131 5
ОНЭКСИМ ГК 35 4
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 4
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 4
Peters International 4 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Национальный банк Траст 96 3
Trellas Enterprises 7 3
Серверы и компоненты 6 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Связной ГК 875 3
Урал Соликамский Завод 4 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Fintailor Investments Limited 4 3
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Нэклис-Банк 15 2
Сибэнергомаш УК 7 2
Organat Financial Ltd 3 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Уралсиб Банк 389 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Runica Investments 10 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Открытие ФК 538 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 60
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 19
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 16
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 13
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 11
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 10
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 10
Президент Российской Федерации 1439 10
Правительство РФ 2198 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Верховный суд Российской Федерации 174 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 7
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 323 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 4
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Басманный районный суд города Москвы 47 3
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Арбитражный суд Московского округа 20 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 490 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
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Carrier Ethernet 23 1
АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц 2 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 460 1
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Родительский контроль 156 1
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