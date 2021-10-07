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Арбитражный суд города Москвы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 339, упоминаний - 419
Арбитражный суд города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
|Ананьев Дмитрий 53 20
|Ананьев Алексей 88 19
|Рейман Леонид 406 12
|Путин Владимир 1819 11
|Кирюшин Геннадий 33 8
|Волошкина Татьяна 8 7
|Жупанов Андрей 8 7
|Иодко Алексей 9 7
|Мамакин Владимир 8 7
|Малис Александр 110 6
|Малис Олег 55 6
|Шаталов Владимир 12 6
|Афанасьев Александр 20 6
|Опанасенко Всеволод 100 6
|Иванов Дмитрий 42 6
|Козеренко Евгений 9 6
|Медведев Дмитрий 1432 4
|Тамодин Николай 45 4
|Побежимов Сергей 9 4
|Гольденберг Леонид 15 4
|Боксер Андрей 4 4
|Касперская Наталья 197 4
|Александров Александр 18 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Давыдов Александр 36 3
|Беляков Денис 5 3
|Васин Василий 17 3
|Васинкевич Михаил 12 3
|Костыгин Дмитрий 21 3
|Лящ Михаил 32 3
|Федоринов Сергей 23 3
|Юрченко Евгений 75 3
|Блохин Алексей 2 2
|Иванов Сергей 169 2
|Бяков Юрий 34 2
|Бортников Александр 19 2
|Мухин Дмитрий 2 2
|Соколов Алексей 120 2
|Акимов Максим 167 2
|Хан Дмитрий 2 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754366, в очереди разбора - 658079.
Создано именных указателей - 46323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754366, в очереди разбора - 658079.
Создано именных указателей - 46323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru