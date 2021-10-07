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Арбитражный апелляционный суд № 9
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Публикаций - 46, упоминаний - 49
Арбитражный апелляционный суд № 9 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 2
|Ананьев Алексей 88 1
|Савин Алексей 1 1
|Кирюшин Геннадий 33 1
|Меладзе Константин 2 1
|Трухин Евгений 2 1
|Мамонтов Аркадий 1 1
|Александров Александр 18 1
|Мейер Август 6 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Федоринов Сергей 23 1
|Колотинский Евгений 1 1
|Касперский Антон 1 1
|Андреева Екатерина 40 1
|Васинкевич Михаил 12 1
|Путин Владимир 1828 1
|Ермакович Александр 7 1
|Скворцов Владимир 6 1
|Костыгин Дмитрий 21 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Харитонов Александр 46 1
|Махонов Александр 29 1
|Шилов Сергей 61 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Носков Константин 201 1
|Акимов Максим 167 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Рен ТВ - телеканал 48 1
|Пикабу 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767595, в очереди разбора - 671280.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767595, в очереди разбора - 671280.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru