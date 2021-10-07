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Арбитражный апелляционный суд № 9


07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 2
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 1
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы 1
03.02.2021 «Ростелеком» отсудил у Минцифры 450 миллионов 2
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России 1
30.10.2020 «Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи 1
28.09.2020 Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео 1
29.06.2020 Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда 1
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 1
03.01.2020 «Ростелеком» крупно оштрафован за ущемление прав малого бизнеса при исполнении контракта с ФНС 1
10.12.2019 Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта 1
07.11.2019 Власти готовятся конфисковывать криптовалюту 1
05.09.2019 «Касперский» не смог запретить бывшим разработчикам продавать запатентованное им ПО 1
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС 1
16.01.2019 «Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов 1
16.01.2019 В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube 1
28.08.2018 Российские хозяева Ждуна отсудили у «Мегафона» миллионы 1
23.08.2018 Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома» 1
20.06.2018 «Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP 1
22.05.2018 Dr.Web отстоял свое право клеймить сайты Forex меткой «опасность» 1
16.05.2018 Создатели «мозга Минобороны» избежали миллиардных выплат из-за секретных проблем 1
14.05.2018 Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду 1
18.01.2018 «Техносерв» дважды победил ФТС в споре на 45 миллионов 1
01.12.2017 Минздрав не платит «Восходу» за главный медицинский ЦОД страны 1
17.11.2017 «Инфосистемы джет» дважды защитились от претензий ФСБ на 300 миллионов 1
18.10.2017 «Дочке» «Ростеха» не удалось разорить «Ай-теко». Прояснились подробности конфликта на 6 миллиардов 1
02.10.2017 Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются 1
28.09.2017 «Ангстрем» не смог наказать «Аквариус» за срыв двухмиллиардного контракта с Минобороны 1
01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД 1
28.04.2017 «Ай-теко» взыскала с энергетиков Москвы долгов и неустоек на 137 миллионов 1
14.03.2017 «Дочки» АФК «Система» провинились на гособоронзаказе на 700 млн 1
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 1
03.07.2015 Война четвертого поколения: Как суды отказывают в выдаче LTE-частот 1
23.06.2015 4G-частоты «Основы Телеком» стали бесхозными 1
26.05.2014 Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность выделения частот «Основе Телеком» 1
09.12.2011 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве МТС 1
02.03.2011 «Ростехинвентаризация» выплатит 1,5 млн руб. за использование нелицензионного ПО Adobe 1
09.07.2010 Суд отклонил апелляционную жалобу ОЗПП по иску МГРС 2
18.02.2009 Zaycev.net пригласили в суд 1

Публикаций - 46, упоминаний - 49

Арбитражный апелляционный суд № 9 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
АФК Система ПАО 997 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
SAP SE 3218 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Центел - Центральный телеграф 164 2
CompuTel - Компьютел 24 1
ТС-центр 6 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
Антарес 25 1
СТК Развитие 9 1
Masterhost - Мастерхост 27 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 14 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 1
Cisco Systems - Сиско солюшенз 7 1
РТИ 122 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 6 1
Кибер системы 3 1
ВТ и СС НПК - Высокие технологии и стратегические системы 3 1
ИССБ - Информационные системы связи и безопасности 2 1
SAP Казахстан 8 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Контроль ИТ ООО 1 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Cisco Systems 2054 1
LG Electronics 1870 1
IBM 3554 1
HP Inc. 2930 1
Ланит ГК 1160 1
Рамэк-ВС 72 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
Воентелеком 134 1
Почта России ПАО 1577 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ТС-инжиниринг 6 1
Держава АКБ 15 1
Knight Frank 10 1
Cushman & Wakefield 5 1
CBRE Group 5 1
Щука - дизайн-студия 6 1
JLL - Jones Lang LaSalle 4 1
Ferrari NV 71 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
CD Land 2 1
Связь-банк 79 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Сибэнергомаш УК 7 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Сбербанк Факторинг 18 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Avito - Авито 171 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Еврок ООО 1 1
Арбитражный суд города Москвы 339 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Верховный суд Российской Федерации 174 4
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство РФ 2207 2
Правительство Москвы 653 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Пермский краевой суд 5 1
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 36 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Magenta Maxoptra 5 1
Kaspersky Fraud Prevention 17 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Никифоров Николай 1126 2
Ананьев Алексей 88 1
Савин Алексей 1 1
Кирюшин Геннадий 33 1
Меладзе Константин 2 1
Трухин Евгений 2 1
Мамонтов Аркадий 1 1
Александров Александр 18 1
Мейер Август 6 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Федоринов Сергей 23 1
Колотинский Евгений 1 1
Касперский Антон 1 1
Андреева Екатерина 40 1
Васинкевич Михаил 12 1
Путин Владимир 1828 1
Ермакович Александр 7 1
Скворцов Владимир 6 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Шойгу Сергей 59 1
Нечаев Андрей 21 1
Харитонов Александр 46 1
Махонов Александр 29 1
Шилов Сергей 61 1
Нащекин Алексей 111 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Носков Константин 201 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Япония 2808 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Казахстан - Республика 2646 1
Украина 3389 1
Япония - Токио 290 1
Россия - Тверская область 249 1
Кипр - Республика 248 1
Россия - Иркутская область 548 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Пикабу 6 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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