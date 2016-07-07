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Антитеррор Терроризм



07.07.2016 Путин поручил выполнять «антитеррористический» закон с помощью отечественного ПО и «железа»
29.06.2016 Сотовые операторы поднимут цены в 2-3 раза, чтобы исполнить «антитеррористический» закон Яровой
29.06.2016 Песков: Президент может наложить вето на «антитеррористический» закон Яровой
24.06.2016 «Антитеррористический» закон дал ФСБ и Внешней разведке особые права в российских ГИС
24.07.2008 ТТК предоставила канал связи Национальному антитеррористическому комитету
13.03.2008 Национальный антитеррористический комитет создал свой сайт
27.12.2007 Рейман: в единую службу спасения «112» внедрят службу «Антитеррор»
27.09.2007 Начались учения "Байконур-Антитеррор-2007"
27.07.2007 Антитеррористический центр ищет новые приемы борьбы с кибертерроризмом

Публикаций - 170, упоминаний - 197

Антитеррор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 16
Telegram Group 805 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
Yandex - Яндекс 5015 12
Google LLC 10352 10
Apple Inc 10683 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 9
VK - Mail.ru Group 3057 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 8
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Zello 22 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Акелла 847 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Twitter 2493 5
Microsoft Corporation 22497 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
PayPal 634 3
6072 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 3
Dell EMC 4736 3
Норси-Транс (НТ) 61 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 3
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 3
Snapchat 97 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 2
Spirit DSP - Спирит Корп 425 2
Oracle Corporation 6035 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 2
HP Inc. 5313 2
Huawei 3222 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
Qiwi 878 7
Почта России ПАО 1853 6
LinkedIn 558 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Газпром ПАО 1008 2
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 2
Janus Capital 13 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Виктория - Сеть супермаркетов 145 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 2
AliExpress 327 2
Самолёт ГК 216 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 2
РУСАЛ - Объединённая компания 33 2
PornHub 23 2
Флибуста 29 2
eBay Inc 1576 2
ПЧРБ Банк - Первый Чешско-Российский банк 3 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 27 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
American Airlines 79 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
Огнеборец 2 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
GLG Partners 1 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 1
Связной ГК 1190 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Евросеть 1393 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 33
Президент Российской Федерации 3770 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 28
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 10
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Мосгордума - Московская городская Дума 120 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
Администрация Президента РФ 904 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Правительство Москвы 1640 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Таможня - Таможенная служба 421 2
МЧС РФ - Главные управления 80 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 50 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 5
РосКомСвобода - Общественная организация 82 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
Единая Россия - Политическая партия 246 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
ЛДПР 98 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 31
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 21
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 17
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 8
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 7
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 163 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 4
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 4
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 4
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 9
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 51 9
Rakuten Viber 491 6
WhatsApp Messenger 745 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 4
WeChat - Мессенджер 104 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 3
Microsoft Office 3247 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 2
Национальные Технологии - Купол СХД 60 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Google Blogger - Google BlogSpot 101 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
BlackBerry Messenger - Мессенджер 52 2
Яндекс.Карты и Транспорт 354 2
VK - Яндекс.Новости 33 2
Роскомнадзор - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 30 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 26 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 157 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
Microsoft Azure 1276 2
Microsoft Skype 1940 2
Apple - App Store 2437 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 92 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 74 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Threema - Мессенджер 12 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 1
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 1
Amazon Scout 21 1
Vocord FaceControl 38 1
Яровая Ирина 68 34
Путин Владимир 2542 24
Озеров Виктор 29 19
Никифоров Николай 1161 16
Жаров Александр 171 7
Рейман Леонид 1009 5
Дуров Павел 230 5
Козлюк Артем 39 4
Лугов Андрей 32 4
Медведев Дмитрий 1604 4
Волин Алексей 114 4
Щеголев Игорь 685 4
Усманов Алишер 275 3
Мишустин Михаил 376 3
Черепенников Антон 58 3
Матвиенко Валентина 104 3
Климарев Михаил 47 3
Озеров Николай 5 3
Ходорковский Михаил 40 2
Clarke Peter - Кларк Питер 4 2
Клишас Андрей 45 2
Хинштейн Александр 68 2
Дерипаска Олег 35 2
Разумовский Сергей 2 2
Денисенко Олег 4 2
Новиков Андрей 28 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Бокова Людмила 80 2
Шамсаил Саралиев 7 2
Навальный Алексей 60 2
Кипчатов Алексей 2 2
Овчинников Сергей 30 2
Кулин Филипп 40 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 2
Bush George - Буш Джордж 301 2
Левин Леонид 112 2
Беляков Антон 3 2
Дарбинян Саркис 35 1
Солдатенков Сергей 157 1
Щипицын Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Европа 12319 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Ирак - Республика 666 6
Великобритания - Лондон 2031 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Украина 6212 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 4
Узбекистан - Республика 1285 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
Япония 10069 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Индия - Республика 4263 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Бельгия - Королевство 851 2
Китай - Тайвань 2115 2
Ближний Восток 2549 2
США - Нью-Йорк 2616 2
Канада 3319 2
Казахстан - Республика 4467 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Европа Восточная 2927 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 38
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 38
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 9
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 378 7
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 6
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 5
Федеральное законодательство 1944 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 3
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 31 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Конституция Российской Федерации 44 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
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