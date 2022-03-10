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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Алкогольные напитки Алкоголь



10.03.2022 «1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 1
04.08.2021 Как в фильме «Особое мнение»: в России начали выпускать умные экраны с искусственным интеллектом 1
22.07.2021 Создан дешевый гибкий мобильный процессор 1
19.07.2021 ЕГАИС объединят с национальной системой маркировки 1
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 1
05.05.2021 «Пятёрочка» и Oracle автоматизировали работу с СТМ 1
31.03.2021 Исследование «Точки»: как российский бизнес изменился спустя год после введения карантина 1
11.02.2021 Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами 1
15.01.2021 «Алвиса» автоматизировала обновление ERP-системы с помощью «1С-Ижтиси» 1
29.12.2020 Group-IB оценила оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2020 году 2
07.12.2020 Писатель Александр Цыпкин — в интервью CNews: Цифровая зависимость сильнее алкогольной 1
19.11.2020 YouTube начал крутить рекламу, за которую авторам видео не достается ни копейки 1
12.11.2020 Россиянина едва не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта 1
26.08.2020 Kaspersky Safe Kids поможет обезопасить детей от нежелательного контента на YouTube 1
20.07.2020 Ольга Лукина: Разработка искусственного интеллекта не должна оказаться в руках деструктивных лидеров 1
09.07.2020 «Квадрум» оптимизировала управление складом с помощью «1С:ERP Управление предприятием» 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
18.03.2020 Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM 1
20.01.2020 Прослеживаемость 1
27.12.2019 Group-IB: оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2019 году превысил 2,5 млрд рублей 2
25.12.2019 «Ростелеком-Солар» проверил защищенность приложений для выбора алкоголя 1
04.12.2019 Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов 2
28.11.2019 Крымская торговая сеть «Пуд» внедрила Set Retail в своем первом магазине формата Cash&Carry 1
16.08.2019 Власти России впервые объясняют, за что конкретно будут блокировать сайты 1
02.08.2019 АСГ внедрила систему учета операций с подакцизной продукцией на основе облачной SAP S/4 HANA 1
31.05.2019 «Магнит» и iGooods запускают доставку продуктов в Москве и Казани 1
16.04.2019 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1
28.02.2019 Сбербанк и «Эвотор» запустили бесплатный сервис «на_полке» для поставщиков и предпринимателей 1
31.01.2019 «Лаборатория Касперского» выяснила, что искали дети в интернете в новогодние праздники 1
19.09.2018 Владельцы «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» придумали, как заработать сотни миллионов на анализе логов 1
23.07.2018 «Перекресток» приступил к пилотному тестированию технологии Self-scan 2
15.06.2018 В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя 1
08.06.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» готовы к работе с системой «Меркурий» 1
18.05.2018 «Умные» планограммы увеличили продажи в гипермаркетах «Карусель» 1
07.05.2018 Сбербанк раздает бесплатные интернет-магазины с платежным сервисом 1

Публикаций - 84, упоминаний - 92

Алкогольные напитки упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4550 7
Yandex - Яндекс 4962 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7666 3
Oracle Corporation 5997 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 2
NVision Group - Энвижн Груп 660 2
Meta Platforms - Facebook 4256 2
Корус Консалтинг ГК 1011 1
Крок - Croc 1612 1
Apple Inc 10647 1
Acer Group 2301 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 982 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 1
Corsair 29 1
X5 Group 699 4
О2О Delivery club 171 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 634 1
Газпром ПАО 970 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2142 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 6
Правительство РФ 7872 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 3
Президент Российской Федерации 3537 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1454 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1936 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1437 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2690 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26372 13
Website - Вебсайт 7817 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1713 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1396 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5012 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3076 4
Сервер - Серверные платформы 8952 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6388 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10389 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8895 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4694 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1801 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11048 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7958 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2100 3
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3290 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3631 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 699 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2771 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3869 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1384 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6559 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4940 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3411 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7447 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3337 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 309 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1760 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5212 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1699 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1715 1
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 863 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 546 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 555 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 288 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5291 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1209 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 691 4
Google Android 11911 3
Эвотор - серия смарт-терминалов 14 2
Apple iOS 6380 2
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 43 1
Depositphotos - фотобанк 383 1
1С:ERP Управление предприятием 264 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 454 1
CSI Set Retail 54 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Патрушев Николай 21 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13418 4
Украина 6103 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11572 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13289 2
Европа Восточная 2907 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1211 1
Россия - ПФО - Самарская область 919 1
Германия - Федеративная Республика 8670 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1005 1
Земля - планета Солнечной системы 7267 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6637 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3867 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1769 3
Мошенничество - Махинации 1734 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2246 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2561 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 421 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1164 2
Пиратство - Авторское право 489 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 382 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 263 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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