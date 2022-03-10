Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Алкогольные напитки Алкоголь
Публикаций - 84, упоминаний - 92
Алкогольные напитки упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 4550 7
|Yandex - Яндекс 4962 5
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7666 3
|Oracle Corporation 5997 3
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 2
|NVision Group - Энвижн Груп 660 2
|Meta Platforms - Facebook 4256 2
|Корус Консалтинг ГК 1011 1
|Крок - Croc 1612 1
|Apple Inc 10647 1
|Acer Group 2301 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 982 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 1
|Corsair 29 1
|X5 Group 699 4
|О2О Delivery club 171 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 634 1
|Газпром ПАО 970 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru