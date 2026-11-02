АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» объединяет промышленные предприятия и организации с численностью работающих более 10 тысяч человек. Приоритетные направления деятельности — проектирование, судостроение, производство компонентов, судоремонт, электромонтажные работы, обучение и сервис.

АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» проектирует надводную морскую и речную технику с 1949 года. За 75 лет по оригинальным проектам ПКБ было построено более 800 кораблей и судов для отечественного флота и на экспорт в 16 стран мира. Предприятие входит в Группу компаний «Ак Барс».