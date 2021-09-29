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Акцент



29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 1
02.08.2021 Кризис кадров: крупный вендор сам будет готовить ИТ-специалистов для российских компаний 1
19.07.2021 John Deere и Giants Software выпустят дополнительный контент для Farming Simulator 22 1
20.05.2021 Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем 1
19.05.2021 Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12 1
29.03.2021 Как стремительная автоматизация производства подрывает ИБ российских предприятий 1
21.12.2020 В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений 1
17.12.2020 Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
19.09.2019 Directum представила Directum новой версии 5.8 1
05.04.2019 Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 2
16.11.2018 Обзор смартфона BQ 6016L Mercury 1
10.10.2018 Mail.ru обзавелась новым логотипом 1
05.04.2018 «Банк Финсервис» запустил в Telegram чат-сервис на основе решения RS-Bot 1
26.10.2017 Viasat объединила пакет премиальных телеканалов и онлайн-кино под брендом ViP 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 2
28.08.2017 Выпущен «сверхзащищенный» смартфон под управлением Debian Linux. Фото 1
27.07.2017 Обзор смартфона BQ-5201 Space 1
25.07.2017 IBM представила новые возможности использования и разработки в Db2 1
14.06.2017 Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 1
01.06.2017 Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи 1
30.05.2017 Сolumbus анонсировала новую линейку продуктов для сетевого ритейла 1
05.04.2017 Обзор смартфона Huawei P10: флагманский камерофон 1
11.01.2017 Обзор смартфона Huawei Honor 6X. «Всё или ничего» 1
30.11.2016 Из каких этапов складывается выбор POS-терминала? 1
22.11.2016 Обзор смартфона ZTE Axon 7: мультимедиа-комбайн 1
30.03.2016 Каршеринг-сервис YouDrive запустил бота-помощника в Telegram 1
12.01.2016 TP-Link подписал дистрибьюторское соглашение с Treolan 1
23.12.2015 Huawei представила новую концепцию управляемой приложениями сети 1
13.11.2015 Microsoft выпустила первое крупное обновление Windows 10 1
06.11.2015 «Акцент» завершил строительство ЦОД для «ТИНРО-центра» 1
18.09.2015 «Акцент» создал ИТ-инфраструктуру дилерского центра BMW на Дальнем Востоке 4
06.08.2015 «Объединенная двигателестроительная корпорация» перешла на ECM-систему Directum 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 2
16.06.2015 Toshiba приступила к реорганизации бизнеса в России 1
16.03.2015 «Акцент» оснастил комплексной инфраструктурой МФЦ Приморского края 1
21.11.2014 Курьерская служба TopDelivery привлекла инвестиции от фонда Impulse VC 1
29.09.2014 «СПАР Ритейл» внедрила Columbus Food Retail 1
07.08.2014 Анализ текстовой информации – ключ к повышению эффективности бизнеса 1

Публикаций - 63, упоминаний - 69

Акцент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9545 7
Yandex - Яндекс 4672 4
Huawei 3020 4
Microsoft Corporation 21210 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 95 3
Schneider Electric 462 3
Сбер - Цифровая Платформа 267 2
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 305 2
5212 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1074 2
SAS Institute 795 2
Telegram Group 696 2
Directum - Директум 810 2
iTeco - Ай-Теко 892 2
IBM - International Business Machines Corp 8728 2
Бинго-Софт - Акцент 10 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1350 2
Компьюлинк ГК - Compulink 322 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 36 2
Крок - Croc 1578 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1523 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 565 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 524 1
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 1
TP-Link 178 1
Toshiba Corporation 2778 1
Vivo 159 1
Эвотор - Evotor 117 1
Элемент ГК - Elementec 149 1
VK - Mail.ru Group 2873 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1841 1
Крипто-ПРО 279 1
Xerox - Ксерокс Россия 143 1
Nokia Corporation 5239 1
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 13 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 441 1
iiko - айко 20 1
CA Technologies - Computer Associates 366 1
Vivitek - Вивитек 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4904 4
Carl Zeiss 278 3
BMW 376 2
Газпром ПАО 829 2
Кейтеринбург 1 1
Impulse VC - венчурный фонд 13 1
Авто.ру - Auto.ru 77 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
Whirlpool 69 1
Точка 229 1
Avito - Авито 196 1
Aviasales - Jetradar 52 1
Финсервис Банк 8 1
Papa John’s - Папа Джонс 10 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Планета Суши 11 1
Starbucks - Старбакс 78 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
РЖД - Российские железные дороги 1349 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 32 1
Шоколадница - сеть кофеен 35 1
Почта России ПАО 1806 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
Экспобанк - Expobank 25 1
Бинбанк 189 1
Русский стандарт Банк 349 1
OTP Group - ОТП Банк 136 1
Royal Dutch Shell - Шелл 123 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1861 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2044 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2054 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1179 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 830 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2840 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7460 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 51 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 63 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 95 1
ПФР Департамент информационных технологий 118 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 1
Президент Российской Федерации 2035 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1743 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3245 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1149 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2062 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 2713 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1533 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1971 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6340 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3500 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4652 3
USB Type-C - USB-C 1005 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4179 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4047 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 82 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2548 2
Big Data - Большие данные 1825 2
ИТ-аутсорсинг 863 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 485 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1165 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5700 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2064 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 188 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 641 1
Кофемашина 19 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 704 1
ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 36 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 2295 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 264 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3019 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 16613 1
TravelTech - цифровые технологии в туристической отрасли (туризм) 20 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 746 1
Qualcomm QC - Quick Charge - Технология быстрой зарядки 133 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 210 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 464 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6694 1
Домашний кинотеатр 39 1
Google Android 11590 11
Apple iOS 6254 4
Microsoft Windows 10 10207 4
Linux OS 7303 3
Apple iPad 3554 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Linux - Debian GNU 319 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 511 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 41 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1300 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 428 1
Microsoft Office OneNote 167 1
IBM Cloud 88 1
IBM DB2 339 1
OPPO Find X - Серия смартфонов 36 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS- 46 1
R-Style Softlab - RS-Bot 5 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
OnlyOffice 13 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1475 1
Directum Solo 35 1
Apache OpenOffice 440 1
СПАРК-Интерфакс 115 1
НКТ - Р7-Офис 95 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
IBM BLU Acceleration 5 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 684 1
IBM Cognos Analytics 6 1
ВЦБС - Владивостокская централизованная библиотечная системы 1 1
1С-Рарус РестАрт 14 1
iDecide Documents 19 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 1
Google Play - Google Store - Android Market 2650 1
Apple iPod Touch 719 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1038 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 131 1
OPPO ColorOS 42 1
Вознесенский Александр 2 2
Богданов Александр 16 2
Грибов Андрей 72 1
Федорина Мария 4 1
Каримов Ринат 28 1
Артамонова Анна 177 1
Карасев Антон 10 1
Дьячков Юрий 2 1
Ветров Юрий 7 1
Стороженко Денис 5 1
Платонов Алексей 19 1
Ванин Степан 7 1
Богачев Игорь 172 1
Висящев Андрей 64 1
Румянцева Мария 3 1
Дьяков Вадим 3 1
Проколов Роман 48 1
Минаев Артем 26 1
Смирнова Елена 10 1
Баранов Дмитрий 9 1
Миронов Андрей 7 1
Красавин Михаил 5 1
Кириченко Михаил 3 1
Шаблыков Никита 28 1
Матвеева Татьяна 83 1
Аитов Тимур 187 1
Турчак Евгений 23 1
Фишер Андрей 56 1
Осипова Александра 10 1
Малков Павел 40 1
Бутенко Юрий 64 1
Гоцуцов Сергей 9 1
Козырев Алексей 274 1
Шклярук Мария 15 1
Маслов Виталий 4 1
Веригин Илья 28 1
Бутин Вячеслав 11 1
Дубинин Александр 16 1
Карпинский Алексей 37 1
Кошкин Андрей 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 88637 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28093 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35364 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1942 4
Япония 8013 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11313 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9802 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11729 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 827 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1170 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1451 2
Австралия - Австралийский Союз 2661 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11690 2
Украина 5579 2
Сингапур - Республика 1528 1
Новая Зеландия 617 1
Индия - Республика 4108 1
Того - Тоголезская Республика 1218 1
Китай - Тайвань 1592 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 915 1
Азия - Азиатский регион 3203 1
Франция - Французская Республика 4985 1
Великобритания - Лондон 1877 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1130 1
Германия - Федеративная Республика 7845 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 1
Таиланд - Королевство 664 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4202 1
Россия - ПФО - Казань 1904 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2140 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 864 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 447 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 269 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 133 1
Канада 3062 1
Россия - УФО - Свердловская область 1039 1
Россия - СФО - Иркутская область 740 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4895 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2766 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1872 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2033 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 227 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 5 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1279 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 201 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 404 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 19 1
Русский язык 2131 1
Образование в России 906 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10341 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2719 2
CNews Инновация года - награда 32 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1422 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 751 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 281 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
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