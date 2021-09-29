Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Акцент
Публикаций - 63, упоминаний - 69
Акцент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вознесенский Александр 2 2
|Богданов Александр 16 2
|Грибов Андрей 72 1
|Федорина Мария 4 1
|Каримов Ринат 28 1
|Артамонова Анна 177 1
|Карасев Антон 10 1
|Дьячков Юрий 2 1
|Ветров Юрий 7 1
|Стороженко Денис 5 1
|Платонов Алексей 19 1
|Ванин Степан 7 1
|Богачев Игорь 172 1
|Висящев Андрей 64 1
|Румянцева Мария 3 1
|Дьяков Вадим 3 1
|Проколов Роман 48 1
|Минаев Артем 26 1
|Смирнова Елена 10 1
|Баранов Дмитрий 9 1
|Миронов Андрей 7 1
|Красавин Михаил 5 1
|Кириченко Михаил 3 1
|Шаблыков Никита 28 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Аитов Тимур 187 1
|Турчак Евгений 23 1
|Фишер Андрей 56 1
|Осипова Александра 10 1
|Малков Павел 40 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Гоцуцов Сергей 9 1
|Козырев Алексей 274 1
|Шклярук Мария 15 1
|Маслов Виталий 4 1
|Веригин Илья 28 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Дубинин Александр 16 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Кошкин Андрей 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10341 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru