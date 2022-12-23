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Аккумулятор электрический химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда

Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда


23.12.2022 Сбежавшая из России бывшая «дочка» Huawei выпустила сверхдешевый антикризисный смартфон с большим аккумулятором. Цена
13.12.2022 Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором
05.12.2022 Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых
22.11.2022 «Бери заряд!» утилизирует использованные портативные аккумуляторы
21.11.2022 Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором
15.11.2022 Смартфоны с самой высокой защитой по стандарту IP69К/MIL-STD-810G уже в продаже в России
14.10.2022 Литиевые или свинцовые: какие аккумуляторы лучше взять для ЦОД?
12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике
29.09.2022 В смартфонах Samsung есть «функция самоуничтожения». Аккумуляторы вздуваются и ломают экраны и электронику
21.09.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором
21.09.2022 Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором
20.09.2022 Опасный конкурент Xiaomi начал продавать в России супердешевый смартфон с аккумулятором космической емкости
20.09.2022 Недорогой Tecno Pova Neo 2 с аккумулятором 7000 мАч анонсирован в России
20.09.2022 Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks
15.09.2022 Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант
25.08.2022 Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой
24.08.2022 Представлены защищенные смартфоны Doogee S89 с аккумулятором 12 000 мАч и быстрой зарядкой 65 Вт
23.08.2022 Samsung атакует Xiaomi на ее территории. Выпущен очень дешевый смартфон Galaxy A04 с большим аккумулятором
23.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» будут производить защитные корпуса для аккумуляторов
03.08.2022 В России создан композитный материал для ванадиевых аккумуляторов большой емкости
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео
01.08.2022 5 опасностей неправильной эксплуатации повербанка для смартфона
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена
13.07.2022 Tele2: в Москве арендой портативных аккумуляторов чаще пользуются мужчины
30.06.2022 Infinix представляет технологию ультрабыстрой зарядки
08.06.2022 В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы
07.06.2022 Сверхпрочный смартфон Oukitel Power Giant WP15S с аккумулятором емкостью 15600 мАч уже доступен для предварительного заказа в России
30.05.2022 Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок.
30.05.2022 Опасно ли заряжать ноутбук зарядкой от смартфона
18.04.2022 Как ухаживать за несъемным аккумулятором ноутбука
12.04.2022 Может ли Qi-адаптер навредить смартфону?
08.04.2022 Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM
05.03.2022 Индия выручит. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором
28.02.2022 Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM
01.02.2022 В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s
27.01.2022 Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше
11.01.2022 Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood
22.12.2021 Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах

Публикаций - 8415, упоминаний - 12793

Аккумулятор электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9705 1296
Apple Inc 11157 1161
Sony 6478 800
Intel Corporation 11645 706
Google LLC 10910 654
Microsoft Corporation 23450 568
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6242 566
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5584 512
Huawei 3491 469
Lenovo Group 2163 454
Xiaomi 1282 450
LG Electronics 3534 428
Nvidia Corp 3210 416
Zoom Int - Zoom Video Communications 1315 396
ASUS - AsusTek Computer Inc 1935 383
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2410 361
ДОК 767 355
HP Inc. 5509 339
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 320
HTC Corporation 1490 305
Qualcomm Technologies 1697 300
Toshiba Corporation 2884 271
Lenovo Motorola 3502 261
Dell EMC 4905 254
Canon 1374 202
Meta Platforms - Facebook 4334 200
AMD - Advanced Micro Devices 3849 194
MediaTek 443 190
Philips 2048 178
Nikon 610 165
Twitter 2691 164
Yandex - Яндекс 5630 162
Ростех - Автоматика Концерн 1474 162
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 148
Fujitsu 2034 146
IBM - International Business Machines Corp 9183 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9393 121
Olympus 466 119
Siemens AG - Siemens Group 2541 118
Sony Ericsson 1123 118
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 914
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6167 278
Россети Ленэнерго 2338 165
Точка 3792 159
Carl Zeiss 298 108
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1817 102
Связной ГК 1332 102
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2507 92
Лента - Сеть розничной торговли 1689 75
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 71
Tesla Motors 337 71
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 69
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 64
Май - Российская торговая компания 1017 58
Магнит - Тандер - сеть магазинов 647 57
Евросеть 1398 49
TÜV Rheinland Group 94 48
Самолёт ГК 1655 47
BMW Group 411 44
Совкомбанк Совесть 266 42
AliExpress 379 39
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 865 39
Dyson 109 38
Геометрия НПО 127 38
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 251 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5751 36
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 423 34
GM - General Motors 448 29
Braun 76 29
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 529 28
Белый Ветер 353 27
Dixis - Диксис 359 26
101Hotels.com 702 25
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 434 23
Ferrari NV 152 23
X5 Group 812 23
Netflix - онлайн-кинотеатр 438 22
Kickstarter 122 21
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 21
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 118 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 202
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17881 83
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 83
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10349 61
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 59
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2363 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9023 35
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2495 22
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 21
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3052 20
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 19
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 18
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 720 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 977 16
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 270 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1737 15
Президент Российской Федерации 3692 14
Правительство Москвы 1980 13
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 19 13
Судебная власть - Judicial power 2083 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2990 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2015 11
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2823 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 10
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 10
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1536 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 9
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 8
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 8
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1359 318
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1790 147
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 30
8K Association - Ассоциация 8K 159 21
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 14
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 14
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 6
OLPC - One Laptop per Child 81 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 5
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 32 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 4
Greenpeace - Гринпис 118 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
ЛДПР 100 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 31 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 2
АЮР - Ассоциация юристов России 28 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 2
АРБ - Ассоциация российских банков 200 2
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Электрокабель 7 2
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IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
Symbian Foundation 38 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39180 420
Германия - Федеративная Республика 11896 293
Китай - Тайвань 3674 236
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12798 232
Земля - планета Солнечной системы 9684 197
Азия - Азиатский регион 4649 186
Индия - Республика 5059 177
Финляндия - Финляндская Республика 3466 159
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13115 143
Франция - Французская Республика 7078 142
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14891 121
США - Калифорния 4663 99
Испания - Каталония - Барселона 716 91
Солнечная система - Solar system 2449 91
Канада 4704 90
Италия - Итальянская Республика 4217 81
США - Калифорния - Купертино 251 81
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 302 80
Португалия - Порту 621 77
Швеция - Королевство 3455 74
Африка - Африканский регион 3264 73
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 73
США - Нью-Йорк 2809 72
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 72
Испания - Королевство 3598 68
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1620 66
Украина 7247 64
Нидерланды 3299 61
Германия - Берлин 700 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6258 59
Америка Северная 2829 54
Америка 2155 49
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4040 1124
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19859 810
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14980 578
Ergonomics - Эргономика 1491 545
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3406 436
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 426
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10180 406
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4636 370
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3429 359
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1260 350
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4394 331
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23756 326
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 320
Литий - Lithium - химический элемент 402 292
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2452 249
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1594 222
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41508 213
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41676 196
Английский язык 6150 193
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3400 188
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5205 169
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4166 156
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7491 151
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 1955 148
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 147
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 147
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6003 145
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8246 144
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9374 138
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1484 137
Зоология - наука о животных 2306 132
Топливо - Контроль топлива 1470 129
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 815 126
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1405 118
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4537 112
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1597 110
Металлы - Серебро - Silver 679 110
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1144 107
Статистика - Statistics - статистические данные 1599 105
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2630 105
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 21
РАН - Российская академия наук 1794 17
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 15
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 203 13
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 10
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 10
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 10
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 9
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 7
Columbia University - Колумбийский университет 151 6
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 6
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 5
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 5
University of Oxford - Оксфордский университет 192 5
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 5
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 5
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 4
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 129 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 188 3
Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 42 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11587 221
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 166
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 81
День молодёжи - 27 июня 687 52
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 45
CeBIT 461 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2057 24
Международный женский день - 8 марта 273 24
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 23
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 18
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 15
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 13
Intel Developer Forum - IDF 274 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 13
Red Dot Design Award 54 12
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Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 8
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 8
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MEDICA 9 4
День знаний - 1 сентября 30 3
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 3
Black Hat - Конференция 78 3
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Lenovo Tech World 4 2
PC Expo 36 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 20 2
MacWorld Expo 35 2
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