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Аккумулятор электрический Время автономной работы Battery life



13.08.2019 В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы
27.07.2015 Ошибка в Windows 10 снижает время автономной работы ПК
23.09.2014 Новые iPhone 6 и 6 Plus проиграли главным конкурентам битву за время автономной работы
11.09.2014 Обнародовано время автономной работы «умных часов» Apple Watch
08.11.2012 Новый Google Chrome на 25% продлил время автономной работы ноутбуков
06.11.2012 Новый прорыв может удвоить время автономной работы смартфонов
28.08.2009 Ноутбуки: продлеваем время автономной работы
01.07.2009 Не устраивает время автономной работы ноутбука? Подайте иск
26.03.2009 Lenovo X301: лучший ноутбук для бизнеса
17.07.2008 Протестировано время автономной работы iPhone 3G
28.05.2008 Sony Ericsson Xperia: время автономной работы
22.01.2007 Как мы оцениваем ноутбуки
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России

Публикаций - 1620, упоминаний - 1644

Аккумулятор электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11645 398
Apple Inc 11159 312
Samsung Electronics 9707 253
Nvidia Corp 3210 207
Microsoft Corporation 23455 207
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2410 188
ASUS - AsusTek Computer Inc 1935 175
Sony 6478 174
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6243 156
Lenovo Group 2163 141
HP Inc. 5509 133
Google LLC 10912 133
Zoom Int - Zoom Video Communications 1315 113
AMD - Advanced Micro Devices 3849 109
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5584 100
ДОК 767 94
Dell EMC 4905 94
Toshiba Corporation 2884 83
Huawei 3491 72
HTC Corporation 1490 71
Qualcomm Technologies 1697 64
LG Electronics 3534 64
VAIO 341 55
Xiaomi 1282 47
Fujitsu 2034 47
AMD Graphics Product Group - ATI 912 47
Meta Platforms - Facebook 4334 45
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 534 39
Lenovo Motorola 3502 38
IBM - International Business Machines Corp 9183 37
Twitter 2691 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 32
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 32
Yandex - Яндекс 5631 30
Dell Technologies - Dell Computer 1923 27
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 313 27
Цифра ГК 2139 26
Siemens AG - Siemens Group 2541 26
HP - Hewlett-Packard 3599 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9394 24
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 160
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6169 70
Россети Ленэнерго 2339 35
Точка 3792 31
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1817 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 648 17
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 17
Май - Российская торговая компания 1017 15
Евросеть 1398 12
Совкомбанк Совесть 266 11
Связной ГК 1332 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 434 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 9
Carl Zeiss 298 9
Белый Ветер 353 8
Самолёт ГК 1655 8
UPS 178 8
101Hotels.com 702 8
Assist - Ассист 202 8
Лента - Сеть розничной торговли 1689 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 6
Верный - торговая сеть 257 6
BMW Group 411 6
Ferrari NV 152 6
KGI Securities 50 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 5
Геометрия НПО 127 5
Почта России ПАО 1981 5
Visa International 1870 5
Barnes & Noble 130 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2507 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 4
eBay Inc 1596 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 4
Kickstarter 122 4
TÜV Rheinland Group 94 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 4
Swarovski AG 70 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17884 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2015 5
Судебная власть - Judicial power 2083 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1536 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2495 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9028 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 2
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 21 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 936 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 2
World Bank Group - Всемирный банк 297 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 2
Таможня - Таможенная служба 1025 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10350 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3053 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 2
Президент Российской Федерации 3692 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 26 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 6 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 16 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 69 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 35 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 44 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5990 99
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1791 47
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1359 10
OLPC - One Laptop per Child 81 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 2
8K Association - Ассоциация 8K 159 2
ЛДПР 100 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
Электрокабель 7 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 1
Linux Foundation 174 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 548 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19174 932
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8417 826
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11754 800
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11486 751
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13184 713
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8426 703
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9306 668
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21862 640
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6701 609
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21279 584
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5639 563
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5629 545
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17270 496
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79021 492
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11269 454
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Наушники - Headphones 3490 393
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3234 342
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9357 340
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5642 321
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14907 260
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2404 236
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2734 236
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3957 235
Микрофон - Microphone 2151 225
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5344 223
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24843 219
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24977 214
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6141 207
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1887 204
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5547 201
Google Android 12505 352
Microsoft Windows 14403 268
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 224
Intel Core - Семейство процессоров 1731 175
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Apple iPhone - серия смартфонов 6602 164
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Apple iPad 3735 130
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Google Android 4 Ice Cream Sandwich 936 108
Apple iOS 6772 100
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Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 99
Microsoft Windows 7 1880 98
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 645 97
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1436 96
Apple iPhone 6 6160 94
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 93
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 648 92
Intel Core i - Cерия процессоров 466 92
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 88
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1881 80
Microsoft Windows 10 1505 79
Apple MacBook Air - Ноутбук 435 75
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 74
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 73
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 659 70
Linux OS 8207 68
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 68
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 64
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 62
Microsoft Windows XP 2361 62
Google Play - Google Store - Android Market 2915 61
Microsoft Office 3426 61
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2498 58
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 58
Intel Celeron - Серия процессоров 941 57
Apple MacBook Pro 496 57
Samsung Galaxy 953 55
Ксенин Алекс 311 88
Ерофеева Мария 31 26
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 24
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Константинов Константин 32 10
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 8
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Соколов Андрей 17 2
Сорокин Андрей 20 2
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Ю Ричард - Yu Richard 19 2
Мылицын Роман 99 2
Мизиева Анна 7 2
Медведев Дмитрий 1628 2
Путин Владимир 2713 2
Shen Jerry - Шен Джерри 30 2
Россия - РФ - Российская федерация 122265 643
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 287
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15023 163
Европа 21281 111
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 108
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17027 106
Япония 12863 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39189 78
Южная Корея - Республика 6275 74
Китай - Тайвань 3676 59
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 49
Германия - Федеративная Республика 11897 38
Франция - Французская Республика 7078 32
Канада 4705 31
Финляндия - Финляндская Республика 3466 30
Италия - Итальянская Республика 4217 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 28
Азия - Азиатский регион 4649 26
Земля - планета Солнечной системы 9684 23
США - Нью-Йорк 2809 22
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 20
Германия - Берлин 700 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13118 19
Индия - Республика 5059 18
Испания - Королевство 3598 18
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1620 14
США - Калифорния 4663 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 14
Сингапур - Республика 1621 13
США - Калифорния - Купертино 251 13
Украина 7248 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 12
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 302 12
Португалия - Порту 621 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 11
Нидерланды 3299 11
Ближний Восток 2642 11
Африка - Африканский регион 3264 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6259 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4040 278
Ergonomics - Эргономика 1491 173
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19862 142
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10184 121
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1260 102
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 75
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2452 72
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14982 62
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4637 58
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3407 50
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4396 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23758 48
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41682 41
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3429 41
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41513 34
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1594 33
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 821 30
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 30
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 1956 30
Английский язык 6151 30
Федеральный закон 533-ФЗ - О связи 411 26
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 815 26
Металлы - Золото - Gold 1012 24
Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 445 24
Командировки - Системы управления командировками 698 23
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