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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Айвазов Армен
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 449, упоминаний - 450
Айвазов Армен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Беляев Владислав 65 10
|Кучугин Илья 41 10
|Нагаев Олег 30 10
|Клепиков Алексей 77 10
|Аксаков Анатолий 98 9
|Кузьмич Всеволод 30 9
|Лигачев Глеб 60 9
|Суворов Антон 20 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
|Попов Андрей 72 9
|Ушацкий Андрей 100 9
|Чамара Денис 57 9
|Бокучава Тариэл 21 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Воронин Петр 35 9
|Меньшов Кирилл 72 9
|Натрусов Артем 121 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Хасин Михаил 26 8
|Плахов Дмитрий 9 7
|Сотин Денис 102 7
|Фридман Илья 41 6
|Размахаев Сергей 40 6
|Шмаков Роман 13 6
|Аитов Тимур 47 6
|Герасимов Александр 40 6
|Бычков Александр 39 6
|Гулянский Игорь 9 6
|Муньков Александр 5 5
|Шипов Савва 70 5
|Трефилов Алексей 34 5
|Зингерман Борис 35 5
|Кириллов Михаил 15 5
|Коптелов Андрей 74 5
|Козлов Михаил 153 5
|Симаков Олег 106 4
|Дегтерева Мария 25 4
|Самедов Тимур 19 4
|Бова Светлана 7 4
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754260, в очереди разбора - 657975.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754260, в очереди разбора - 657975.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru