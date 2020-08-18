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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Айвазов Армен


18.08.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября 1
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
19.02.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
03.04.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
01.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
18.08.2015 Конференция CNews: «Безопасность бизнеса. Технологии 2015» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
03.06.2015 Конференция CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
10.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
22.01.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
11.12.2014 Конференция CNews: «BPMs: бизнес ждет результатов» 1
25.11.2014 Круглый стол CNews. «Большие данные: тренд новых ИТ» 1
20.08.2014 Революция в банке: Как привлечь клиентов и не растратить бюджет 1
02.07.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
16.05.2014 Круглый стол CNews: «Видеоконференцсвязь в России: особенности, инновации, опыт» 1
18.04.2014 Курс на успех: российские ИТ-компании на германском рынке 1
15.04.2014 Круглый стол CNews «Офис будущего: от идеи к реализации» 1
11.04.2014 Облачные ВКС становятся популярнее, но не в России 1

Публикаций - 449, упоминаний - 450

Айвазов Армен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 23
Microsoft Corporation 10973 15
Сбербанк Технологии - СберТех 203 11
Software AG & IDS Scheer 108 8
Cinimex - Синимекс 160 6
Ростелеком Связьинвест 686 6
Программный продукт ГК 92 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
Inline Group - Инлайн Груп 60 6
Schneider Electric 408 6
Логика BPM 39 6
ELMA 106 5
Уютерра - ПланетаСтрой 24 4
Акадо Телеком - Комкор 603 4
VideoMost - ВидеоМост 191 4
SAP SE 3207 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 775 3
АйТи 747 3
Verysell Проекты - Verysell Project 41 2
Verysell - Верисел 90 2
Марс ФГУП НПО 83 2
Selectel - Селектел 137 2
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
Naumen - Наумен 341 1
IBM Европа 7 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 237 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 1
IEK - ИЭК Холдинг 3 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Navteq 108 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Ростелеком ЦентрТелеком 187 1
Газпромбанк - ГПБ 692 24
ТНК-ВР Холдинг 147 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
Открытие ФК 538 12
Ингосстрах СПАО 210 12
Банк Зенит 131 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
UBS AG 118 10
Мегаполис ТК 86 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
Лента - Сеть розничной торговли 188 9
X5 Group 599 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Черкизово ГК 73 9
Coca-Cola Company 112 9
Procter&Gamble - P&G 93 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 8
О’Кей - Сеть магазинов 60 7
ВТБ - Транскредитбанк 74 6
Уралсиб Банк 389 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Ак Барс Банк 173 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
Снежная Королева 36 4
Bayer AG - Байер 36 4
L’Oreal 36 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 3
Альфа-Банк 1122 3
Балтика - Пивоваренная компания 110 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Альфа-Капитал УК 45 3
Геобанк КБ 30 3
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
Еврохим МХК 41 3
Газпром нефть 380 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 3
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Чувашской Республики - Министерство здравоохранения Чувашской Республики 1 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 43
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 484 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 4
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
Big Data - Большие данные 1136 3
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
ИТ-аутсорсинг 669 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 155 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
SADT - Structured Analysis and Design Technique - методология структурного анализа 2 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 439 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 571 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
IBM Cloud 84 1
СП.АРМ 18 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Java - Язык программирования 1163 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 335 1
Sales Force KPI 1 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Беляев Владислав 65 10
Кучугин Илья 41 10
Нагаев Олег 30 10
Клепиков Алексей 77 10
Аксаков Анатолий 98 9
Кузьмич Всеволод 30 9
Лигачев Глеб 60 9
Суворов Антон 20 9
Потапкин Михаил 26 9
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
Попов Андрей 72 9
Ушацкий Андрей 100 9
Чамара Денис 57 9
Бокучава Тариэл 21 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Воронин Петр 35 9
Меньшов Кирилл 72 9
Натрусов Артем 121 9
Чаркин Евгений 182 9
Хасин Михаил 26 8
Плахов Дмитрий 9 7
Сотин Денис 102 7
Фридман Илья 41 6
Размахаев Сергей 40 6
Шмаков Роман 13 6
Аитов Тимур 47 6
Герасимов Александр 40 6
Бычков Александр 39 6
Гулянский Игорь 9 6
Муньков Александр 5 5
Шипов Савва 70 5
Трефилов Алексей 34 5
Зингерман Борис 35 5
Кириллов Михаил 15 5
Коптелов Андрей 74 5
Козлов Михаил 153 5
Симаков Олег 106 4
Дегтерева Мария 25 4
Самедов Тимур 19 4
Бова Светлана 7 4
Россия - Российская федерация - РФ 57070 285
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 54
Россия - Татарстан Республика 1612 24
Восточная Европа 1665 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 11
Россия - Санкт-Петербург 7035 10
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Германия - Федеративная Республика 3601 5
Европа 3718 4
Западная Европа 609 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 4
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 3
Литва - Литовская Республика 328 2
Россия - Татарстан - Казань 1505 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Сибирь 871 1
Россия - Свердловская область 802 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 48
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 10
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 9
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 160 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Аутсорсинг 84 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 20 5
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 3
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
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