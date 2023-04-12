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АйТи Аплана БОСС Кадровые системы БОСС-HCM БОСС Кадровик HRMS


К базовым задачам, решаемым HR платформой «БОСС-HCM»,  относятся: управление организационным построением персонала (Organization management) и структурами оперативной подчиненности (СОП); управление профилированием и оцениванием (Profiling and Evaluation Management); управление развитием и вовлеченностью (Development and Engagement); Управление качеством персонала (TalantTech, Succession & Development); управление мотивацией и эффективностью персонала (Performance and Goals, Compensation), а также управление взаимодействием и процессами (BPM-Inside). Помимо стандартного функционала, «БОСС-НСM» – платформенное решение, обладающее инструментами коллективной разработки и кастомизации, что позволит адаптировать или расширить её функционал под требования любого заказчика. 


12.04.2023 Переход с западной на отечественную НСМ-систему: чем заменить SAP и Oracle 2
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 2
13.03.2023 Fix Price упростила обмен кадровыми документами с сотрудниками 1
12.01.2023 «БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM» 2
24.10.2022 «Аммоний» подключился к режиму налогового мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 3
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 2
Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет 1
18.05.2022 МТС и HRlink предоставили бизнесу облачный сервис кадрового ЭДО 1
15.04.2022 SimpleOne заключила партнерское соглашение с «АйТи» 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 1
08.02.2022 Мария Ермак -

Мы выбрали для «Пулково» единое решение, которое стало цифровым ядром HR-процессов

 2
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 2
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
08.04.2021 Directum выпустила решение для подписания кадровых документов в облаке 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
25.02.2021 Сервис PayDay позволяет выдавать зарплату пропорционально отработанному времени в любой момент 1
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1
20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт» 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 1
21.05.2019 Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса» 1
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA 1
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик» 2
15.03.2018 Внешэкономбанк принял web-версию системы «Босс-Кадровик» в промышленную эксплуатацию 3
08.02.2018 Представлена новая программируемая среда разработки SQL-приложений 2
01.12.2017 Исследование Antal: компании делают ставку на автоматизацию HR-процессов 1
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен 2
12.01.2017 Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS 1
19.12.2016 Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс 2
04.10.2016 «БОСС-Кадровик» протестирован на СУБД PostgreSQL с использованием Diasoft Database Adapter 1
24.05.2016 Модуль тестирования и оценки персонала HRM-системы «БОСС-Кадровик» внедрен в «АйТи» 1
13.05.2016 «БОСС. Кадровые системы» и DataLine предложат решения на «Платформе БОСС» по модели SaaS 1
27.04.2016 Бизнес-приложения на базе платформы БОСС теперь можно размещать в «облаке» IBS DataFort 1

Публикаций - 229, упоминаний - 293

АйТи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Севергрупп ТТ - TalentTech 65 2
Telegram Group 1114 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 156 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4222 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 287 1
SAP SE 4926 1
Apple Inc 11281 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2755 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 13 1
RDW Technology - RDW Computers - Russian Device Wise - РДВ Компьютерс - Разумные российские устройства - РДВ Технолоджи 21 1
Т1 Группа 58 1
Сбер - Цифровая Платформа 1 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания 8 1
AMD - Advanced Micro Devices 3888 1
Microsoft Corporation 23616 1
7091 1
1С-Битрикс - Bitrix 505 1
Барс груп 520 1
Haulmont - Хоулмонт 86 1
1С-ИжТиСи 6405 1
Oracle Corporation 6346 1
Связной ГК 1343 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 398 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 1
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
Роснефть НК - нефтяная компания 479 1
X5 Group 833 1
Ак Барс Банк 249 1
Ренессанс Страхование 125 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 129 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 32 1
ВсеИнструменты.ру 229 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 16 1
Эвалар - Evalar 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1576 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 282 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 401 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 154 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8229 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54110 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12377 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17458 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1502 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 360 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26281 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8096 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39725 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 145 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 925 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3708 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 211 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11061 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 2082 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8392 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10169 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3974 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 851 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 416 1
SCRUM - Методология совместной работы 84 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 446 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10322 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 1262 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 35 1
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1617 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 194 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 82 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8349 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79774 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 236 1
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 449 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 884 1
Масштабируемость - Scalability 2749 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 270 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6740 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1180 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 647 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 745 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4922 1
Intel Core - Семейство процессоров 1760 2
Linux OS 8357 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 137 2
Haulmont Jmix - CUBA Platform 37 1
Microsoft Windows 14550 1
Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - HCM-платформа 38 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 9 1
Росатом - Гринатом - Атомкор 2 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 12 1
Kaspersky Symphony XDR 12 1
Age of Kings 3451 1
БОСС Компания 12 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
МегаФон Цифровой подбор линейного персонала 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - Platform V Pangolin - Platform V Synaps - Platform V Dataspace - Platform V SOWA - Platform V SDP - Platform V Audit - Platform V IAM - Platform V DataGrid 39 1
Kaspersky Internet Security 420 1
Kaspersky Sandbox 5 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 79 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 808 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 132 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 52 1
Apple iPhone 6 6218 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1084 1
Яндекс.Навигатор 501 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6622 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 214 1
Остроумов Максим 8 1
Кучменева Анастасия 1 1
Зеленкова Лариса 1 1
Загуренко Тимофей 1 1
Хазиахметова Диляра 1 1
Ананьин Александр 1 1
Украинцева Евгения 6 1
Журавлева Юлия 1 1
Колесникова Татьяна 1 1
Русадзе Нина 2 1
Лессар Георгий 8 1
Останин Иван 3 1
Лоран Анна 6 1
Киселёв Алексей 51 1
Фадеев Виктор 3 1
Ульянычев Матвей 5 1
Дорожко Алексей 5 1
Серебряков Дмитрий 5 1
Мураховский Эдуард 13 1
Гонтарь Людмила 7 1
Журавлёва Надежда 9 1
Заянц Илья 28 1
Гусев Михаил 13 1
Моргун Олег 2 1
Заманов Дмитрий 8 1
Кутузов Максим 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 124401 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1152 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 76 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 115 1
ДНР - Мариуполь 22 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4237 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42564 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3072 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2200 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10930 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4715 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42327 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10623 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5217 2
Экономический эффект 838 2
Металлы - Никель - Nickel 298 1
Кредитование - Сrediting - Заём 5916 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5578 1
Паспорт - Паспортные данные 2116 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 668 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8405 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5241 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6943 1
Айсберг - Eisberg 162 1
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1463 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 16 1
Логистика - Курьерские услуги 916 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24534 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 776 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2498 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9381 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2709 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 202 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1669 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1832 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 279 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20867 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5298 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 205 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4095 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1372 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3261 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3962 1
91Mobiles 1713 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1808 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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