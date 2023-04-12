АйТи Аплана БОСС Кадровые системы БОСС-HCM БОСС Кадровик HRMS
К базовым задачам, решаемым HR платформой «БОСС-HCM», относятся: управление организационным построением персонала (Organization management) и структурами оперативной подчиненности (СОП); управление профилированием и оцениванием (Profiling and Evaluation Management); управление развитием и вовлеченностью (Development and Engagement); Управление качеством персонала (TalantTech, Succession & Development); управление мотивацией и эффективностью персонала (Performance and Goals, Compensation), а также управление взаимодействием и процессами (BPM-Inside). Помимо стандартного функционала, «БОСС-НСM» – платформенное решение, обладающее инструментами коллективной разработки и кастомизации, что позволит адаптировать или расширить её функционал под требования любого заказчика.
АйТи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
|Остроумов Максим 8 1
|Кучменева Анастасия 1 1
|Зеленкова Лариса 1 1
|Загуренко Тимофей 1 1
|Хазиахметова Диляра 1 1
|Ананьин Александр 1 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Журавлева Юлия 1 1
|Колесникова Татьяна 1 1
|Русадзе Нина 2 1
|Лессар Георгий 8 1
|Останин Иван 3 1
|Лоран Анна 6 1
|Киселёв Алексей 51 1
|Фадеев Виктор 3 1
|Ульянычев Матвей 5 1
|Дорожко Алексей 5 1
|Серебряков Дмитрий 5 1
|Мураховский Эдуард 13 1
|Гонтарь Людмила 7 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Заянц Илья 28 1
|Гусев Михаил 13 1
|Моргун Олег 2 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Кутузов Максим 10 1
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