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Адвирос ManpowerGroup МэнпауэрГруп
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.10.2026
|Aliexpress открыл охоту на российских ИТ-шников. Надо знать C# и Go и уметь обучать ИИ 1
|07.07.2015
|Разработчики ПО бегут из Греции, ставшей для них «кладбищем» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Адвирос и организации, системы, технологии, персоны:
|Богатырева Людмила 25 1
|Фигуркина Дарья 4 1
|Тюрин Юрий 19 1
|Большакова Елена 1 1
|Молодых Ирина 1 1
|Котова Екатерина 2 1
|Наумов Дмитрий 16 1
|ZDnet 666 1
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|ICAP Group 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.