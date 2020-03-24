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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Адамас
Adamas
Ювелирная группа

Адамас - Adamas - Ювелирная группа


24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
16.04.2018 Биометрия в ритейле: контроль за персоналом и не только 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
30.03.2017 Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей 2
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок 1
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
22.08.2016 «Адамас» сократила расходы на ИТ с помощью «Виртуального ЦОДа» Softline 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
16.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 2
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 2
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.05.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
10.04.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
15.01.2013 Как ИКТ помогают ритейлерам в конкурентной борьбе? Круглый стол CNews 1
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 2

Публикаций - 61, упоминаний - 72

Адамас упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1502 15
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 436 11
Oracle Corporation 5805 11
PwC - PricewaterhouseCoopers 560 10
Крок 1550 7
IBA Group 52 7
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 213 7
Inventive Retail Group 63 7
Microsoft Corporation 20983 6
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 469 6
Ericsson 2274 6
Сбербанк Деловая среда 44 5
Белый Ветер Цифровой 145 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 5
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 25 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 5
IBM 8668 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8516 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Открытые технологии 429 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 423 4
Ланит Омни 17 4
Selectel - Селектел 143 4
Cinimex - Синимекс 163 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 3
VK - Mail.ru Group 2809 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 78 3
Сервис Плюс 159 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 3
Инверсия 104 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1103 3
Konica Minolta 306 3
SAP SE 4371 3
1С-Рарус 663 3
Diasoft - Диасофт 500 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7468 3
5015 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 54 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 423 3
X5 Group 648 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 14
Paulig Group - Паулиг РУС 24 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1897 9
Спортмастер 132 9
О’Кей - Сеть магазинов 67 9
Почта России ПАО 1773 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4822 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 166 7
Северсталь ПАО 261 7
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 6
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 6
Zenden Group 24 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Citibank - Ситибанк 250 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 287 5
Mascotte 21 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 5
Столичные аптеки 11 5
Ригла - аптечная сеть 48 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 100 5
ГПБ - Газпромбанк 798 4
УЭК - Универсальная электронная карта 523 4
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 48 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 38 4
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 68 4
Техносила - СервисТрейд 225 4
Дикси - Сеть магазинов 91 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 4
Абрау-Дюрсо 11 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 4
Евросеть 1342 3
Adidas 125 3
Mary Kay - Мэри Кэй 85 3
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 55 3
Mr. Сумкин 6 3
Снежная Королева 42 3
Wildberries 148 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2738 10
Федеральное казначейство России 862 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 807 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2012 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 925 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1238 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 2
Счётная палата РФ 554 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 1
Правительство РФ 2646 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2019 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 822 1
Роснано 619 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2343 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12270 28
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 285 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4022 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 6
ИТ-аутсорсинг 844 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1089 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1267 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 661 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 3
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 276 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 3
Big Data - Большие данные 1237 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 2
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 38 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 312 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 696 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 306 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 273 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 434 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 89 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 124 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12116 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 60 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 155 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 4
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 3
Онланта ClearFuture RightWay 6 3
Apple iPad 3537 3
IBM Cognos BI 225 2
Diasoft Flextera 47 2
Apple iPhone 4 727 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 222 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 22 2
1С:Розница 55 1
UCS R-Keeper 48 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
Intel Itanium 607 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 167 1
HPE OpenView 162 1
BSS e-Government Gate 26 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 111 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Manzana Loyalty 9 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 386 1
IBM SPSS Statistics 52 1
IBM FileNet 93 1
HP ServiceGuard 10 1
HPE OpenView Service Desk 50 1
Omni - криптовалюта 34 1
Avaya Definity 17 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Google Play - Google Store - Android Market 2631 1
Microsoft Windows Phone OS 1521 1
Google Android 11642 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 1
Linux OS 7174 1
Apple - App Store 2351 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 788 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 1
Microsoft Surface - Планшет 329 1
Адмиральский Сергей 39 35
Сафронов Юрий 67 15
Громов Иван 100 13
Иншаков Дмитрий 36 12
Шевченко Владимир 135 10
Гегамов Николай 18 10
Козырь Сергей 31 10
Коваленко Антон 23 9
Антонов Александр 74 9
Татару Виталий 12 9
Ермолаев Артем 343 9
Сапельников Сергей 104 9
Кастильо Игорь 24 9
Лановенко Валерий 45 8
Потапенко Дмитрий 14 8
Попов Алексей 329 8
Чаплыгин Роман 16 8
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 8
Мелингер Станислав 12 8
Назипов Дмитрий 80 8
Гуральников Сергей 162 8
Широких Алексей 71 7
Прохоров Фёдор 81 7
Богачев Игорь 172 7
Селютин Александр 59 7
Сытин Дмитрий 51 7
Курило Андрей 37 7
Бриль Денис 13 7
Кирюшин Сергей 66 7
Висящев Андрей 64 7
Пегасов Сергей 53 7
Урьяс Вадим 81 7
Трухан Александр 8 7
Левиков Антон 68 6
Реймер Денис 53 6
Кузьмин Алексей 37 6
Горбунов Вадим 12 6
Ивакин Роман 56 6
Тюркин Михаил 45 6
Волков Алексей 30 6
Россия - Российская федерация - РФ 82209 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26606 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12040 15
Россия - СЗФО - Республика Коми 596 7
Европа Восточная 2809 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1983 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11540 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 531 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33956 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 442 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 2
Израиль 1681 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 859 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1214 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 500 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 229 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1016 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 607 1
Австралия - Австралийский Союз 2650 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1567 1
Европа 7250 1
Украина 5525 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11592 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 36
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5024 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4081 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3646 6
Инсорсинг - Инхаус 23 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 129 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 76 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 149 1
Черкизон - Черкизовский рынок 70 1
Аутсорсинг 133 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Человеческий фактор 171 1
Образование в России 551 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 35 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 9
Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
Царьград - телеканал 8 1
IDC - International Data Corporation 4518 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2650 5
Gartner 3179 2
Forrester Research 783 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 1
Микротест УЦ - Учебный центр 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 19
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 14
CNews AWARDS - награда 332 5
CNews FORUM Кейсы 45 1
Softool 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
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