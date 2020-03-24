Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Адамас
Adamas
Ювелирная группа
Публикаций - 61, упоминаний - 72
Адамас упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
|Адмиральский Сергей 39 35
|Сафронов Юрий 67 15
|Громов Иван 100 13
|Иншаков Дмитрий 36 12
|Шевченко Владимир 135 10
|Гегамов Николай 18 10
|Козырь Сергей 31 10
|Коваленко Антон 23 9
|Антонов Александр 74 9
|Татару Виталий 12 9
|Ермолаев Артем 343 9
|Сапельников Сергей 104 9
|Кастильо Игорь 24 9
|Лановенко Валерий 45 8
|Потапенко Дмитрий 14 8
|Попов Алексей 329 8
|Чаплыгин Роман 16 8
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 8
|Мелингер Станислав 12 8
|Назипов Дмитрий 80 8
|Гуральников Сергей 162 8
|Широких Алексей 71 7
|Прохоров Фёдор 81 7
|Богачев Игорь 172 7
|Селютин Александр 59 7
|Сытин Дмитрий 51 7
|Курило Андрей 37 7
|Бриль Денис 13 7
|Кирюшин Сергей 66 7
|Висящев Андрей 64 7
|Пегасов Сергей 53 7
|Урьяс Вадим 81 7
|Трухан Александр 8 7
|Левиков Антон 68 6
|Реймер Денис 53 6
|Кузьмин Алексей 37 6
|Горбунов Вадим 12 6
|Ивакин Роман 56 6
|Тюркин Михаил 45 6
|Волков Алексей 30 6
|IDC - International Data Corporation 4518 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2650 5
|Gartner 3179 2
|Forrester Research 783 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 1
|Микротест УЦ - Учебный центр 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru