Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Автомобилестроение Автомобильная промышленность Транспортные средства Автопроизводители
Публикаций - 267, упоминаний - 269
Автомобилестроение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
|РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186461, в очереди разбора - 958657.
Создано именных указателей - 79935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186461, в очереди разбора - 958657.
Создано именных указателей - 79935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru