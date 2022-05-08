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08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
28.04.2022 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1
25.04.2022 «ЭРА-ГЛОНАСС» под ударом. Отрасль лоббирует ее закрытие 1
16.02.2022 Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве 1
16.02.2022 «Инвитро» использует предиктивную геоаналитику для оценки потенциала новых медофисов сети 1
16.02.2022 Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск 1
11.02.2022 Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone 1
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей 1
24.01.2022 Getac расширяет свою линейку полностью защищенных планшетов на базе операционной системы Android и выпускает новый 10-дюймовый ZX10 1
07.10.2021 В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями 1
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 1
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1
09.07.2021 Консорциум РосСХД: «В России пытаются отменить импортозамещение в радиоэлектронике» 1
22.06.2021 «Ростелеком» обеспечил интернетом ЕлАЗ в Татарстане 1
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций 1
28.04.2021 OneSpin Solution станет частью «Сименс» 1
30.03.2021 Рашит Махат, Powerry: Ключевыми проблемами применения ИИ остаются верность алгоритмов и чистота данных 1
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО 1
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 1
01.03.2021 Simetra разработала транспортную модель для Якутии 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 1
29.12.2020 Выдано 300 млн рублей на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года 1
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками 1
17.12.2020 Досмотровое оборудование «Росэлектроники» установлено в крупнейшем МАПП на российской границе 1
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 1
16.11.2020 «Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs 1
10.11.2020 Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов 1
02.11.2020 ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО 1
21.10.2020 Accenture: цифровизация стала «вакциной» для китайского бизнеса в пандемию 1
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать 1

Публикаций - 267, упоминаний - 269

Автомобилестроение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 11
Ростех - Ростехнологии 2532 10
Intel Corporation 11262 8
Huawei 3222 6
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Галактика - Корпорация 1077 3
SAP SE 4595 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Xiaomi 1095 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Wone IT - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 0 1
CleverDATA - КлеверДата 55 1
Инфосистемы Джет 865 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
Dassault Systemes 201 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1
Apple Inc 10683 1
Yandex - Яндекс 5015 1
VK - Mail.ru Group 3057 1
Accenture Technology 23 1
HP Services - HPS 26 1
М2М телематика 223 1
ABB Robotics 2 1
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 63 1
Микротест 276 1
ESG - Enterprise Strategy Group 145 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
KPMG - КПМГ 302 1
HP Inc. 5313 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
GM - General Motors 434 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Ford 386 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Газпром ПАО 1008 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Ford Motor 166 1
МДМ Банк 246 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 19 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
АвтоВАЗ 188 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
BMW Group 392 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Правительство РФ 8292 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 24 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 49
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 22
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 6
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 349 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
Data monetization - Монетизация данных 550 4
Электротехника - Электротехническое оборудование 35 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
Сервер - Серверные платформы 10956 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 390 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 712 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 473 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 2
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 992 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 3
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 2
Nvidia Volta GV 28 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 122 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 1
Tencent Cloud 6 1
Top Systems T-Flex Docs 7 1
Top Systems T-Flex CAD 15 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 156 1
Depositphotos - фотобанк 385 1
Python PyTorch 17 1
Google TensorFlow 69 1
Nvidia Drive 11 1
МТС Поиск 6 1
ЗИЛ-Москва - холодильник 1 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 31 1
ABB IRB - семейство малых шестиосевых промышленных роботов 3 1
ABB 3DQI - роботизированная ячейка для трехмерного контроля качества 1 1
Ромашкин Алексей 12 1
Иванов Александр 83 1
Старыгин Александр 3 1
Агеев Евгений 2 1
Лихачёв Иван 1 1
Фатеева Людмила 5 1
Янушкевич Владимир 6 1
Тыщенко Марина 8 1
Дятлов Сергей 17 1
Зезюлинский Николай 23 1
Сорокин Святослав 27 1
Александров Сергей 10 1
Рахманов Алексей 5 1
Кимельман Константин 10 1
Рассказов Сергей 38 1
Асланян Сергей 96 1
Изумрудов Олег 21 1
Новоселов Александр 7 1
Горюнов Павел 6 1
Макаренков Константин 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 9
Германия - Федеративная Республика 8903 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Европа 12319 3
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Узбекистан - Республика 1285 1
Турция - Турецкая республика 1708 1
Израиль 1756 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 363 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 354 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 1
Америка Северная 2650 1
Европа Восточная 2927 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Венгрия 615 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
Бельгия - Королевство 851 1
Америка 2011 1
Индия - Республика 4263 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
Япония 10069 1
Южная Корея - Республика 4394 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 68
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
Мошенничество - Махинации 2142 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Градус Цельсия 239 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Space Daily 528 2
The Guardian - Британская газета 320 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
CNews Инновация года - награда 41 5
Forrester Research 810 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
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