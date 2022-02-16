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Автомобилестроение Автомобильная промышленность



16.02.2022 Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск 1
07.01.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 1
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1
09.07.2021 Консорциум РосСХД: «В России пытаются отменить импортозамещение в радиоэлектронике» 1
22.06.2021 «Ростелеком» обеспечил интернетом ЕлАЗ в Татарстане 1
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций 1
28.04.2021 OneSpin Solution станет частью «Сименс» 1
30.03.2021 Рашит Махат, Powerry: Ключевыми проблемами применения ИИ остаются верность алгоритмов и чистота данных 1
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО 1
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 1
01.03.2021 Simetra разработала транспортную модель для Якутии 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 1
29.12.2020 Выдано 300 млн рублей на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года 1
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками 1
17.12.2020 Досмотровое оборудование «Росэлектроники» установлено в крупнейшем МАПП на российской границе 1
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 1
16.11.2020 «Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs 1
10.11.2020 Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов 1
02.11.2020 ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО 1
21.10.2020 Accenture: цифровизация стала «вакциной» для китайского бизнеса в пандемию 1
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать 1
12.10.2020 НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов 1
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 1
22.09.2020 На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С» 1
07.09.2020 «Красивые» номера для автомобилей будут продаваться с аукциона на «Госуслугах» 1
28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 1
19.08.2020 РЖД выбирают между «1С» и «Галактикой», чтобы лучше конкурировать с автомобилями 1
18.08.2020 «Билайн» использует AI для адаптации сети под индивидуальные запросы миллионов клиентов 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1

Публикаций - 181, упоминаний - 183

Автомобилестроение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4550 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5416 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 298 2
Meta Platforms - Facebook 4256 1
Dassault Systemes 198 1
Intel Corporation 11222 1
Ростех - Ростехнологии 2508 1
Apple Inc 10647 1
Yandex - Яндекс 4962 1
VK - Mail.ru Group 3035 1
Accenture Technology 23 1
HP Services - HPS 25 1
М2М телематика 223 1
ABB Robotics 2 1
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 63 1
Микротест 276 1
ESG - Enterprise Strategy Group 144 1
General Electric - Дженерал электрик 419 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
KPMG - КПМГ 301 1
HP Inc. 5295 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1490 1
GM - General Motors 434 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 322 2
Ford 385 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
Газпром ПАО 970 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 230 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 261 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 1
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Ford Motor 166 1
МДМ Банк 233 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 19 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5154 1
АвтоВАЗ 180 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
BMW 392 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
Норникель - Норильский никель 294 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
РЖД - Российские железные дороги 1447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1321 3
Правительство РФ 7872 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 466 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
Федеральное казначейство России 1284 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 175 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 24 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1936 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26372 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2100 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6388 8
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 332 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1801 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3076 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4940 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7958 3
Сервер - Серверные платформы 8952 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10389 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6559 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41773 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11048 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 403 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 2654 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1102 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5012 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 699 2
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 863 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8895 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3141 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 2391 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 384 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5291 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 241 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2225 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 921 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2363 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1320 1
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3290 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1845 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1847 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1715 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7447 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1760 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 91 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 179 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1022 1
Nvidia Volta GV 28 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 517 1
ABB 3DQI - роботизированная ячейка для трехмерного контроля качества 1 1
ABB IRB - семейство малых шестиосевых промышленных роботов 3 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 30 1
ЗИЛ-Москва - холодильник 1 1
МТС Поиск 6 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1398 1
Nvidia Drive 11 1
Google TensorFlow 69 1
Python PyTorch 17 1
Depositphotos - фотобанк 383 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 155 1
Александров Сергей 10 1
Старыгин Александр 3 1
Агеев Евгений 2 1
Лихачёв Иван 1 1
Фатеева Людмила 5 1
Янушкевич Владимир 6 1
Тыщенко Марина 8 1
Дятлов Сергей 17 1
Зезюлинский Николай 23 1
Ромашкин Алексей 12 1
Сорокин Святослав 27 1
Рахманов Алексей 5 1
Кимельман Константин 10 1
Рассказов Сергей 38 1
Асланян Сергей 96 1
Изумрудов Олег 21 1
Новоселов Александр 7 1
Горюнов Павел 6 1
Макаренков Константин 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 106733 9
Германия - Федеративная Республика 8670 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45457 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13289 3
Европа 11557 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11572 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2009 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12469 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 2
Земля - планета Солнечной системы 7267 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13418 2
Узбекистан - Республика 1278 1
Турция - Турецкая республика 1671 1
Израиль 1749 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 358 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 352 1
Франция - Французская Республика 5566 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 660 1
Америка Северная 2645 1
Европа Восточная 2907 1
Бразилия - Федеративная Республика 1937 1
Венгрия 615 1
Италия - Итальянская Республика 3242 1
Бельгия - Королевство 851 1
Америка 1995 1
Индия - Республика 4236 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5353 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12294 1
Япония 9880 1
Южная Корея - Республика 4248 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2109 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33378 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2707 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6637 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10883 2
Мошенничество - Махинации 1734 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 1
Градус Цельсия 238 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 2525 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15388 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 143 1
Space Daily 528 2
The Guardian - Британская газета 320 1
TAdviser - Центр выбора технологий 241 1
Forrester Research 808 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 52 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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