Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Автомобилестроение Автомобильная промышленность
Публикаций - 181, упоминаний - 183
Автомобилестроение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 4550 3
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5416 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 2
|ABB Group - Asea Brown Boveri 298 2
|Meta Platforms - Facebook 4256 1
|Dassault Systemes 198 1
|Intel Corporation 11222 1
|Ростех - Ростехнологии 2508 1
|Apple Inc 10647 1
|Yandex - Яндекс 4962 1
|VK - Mail.ru Group 3035 1
|Accenture Technology 23 1
|HP Services - HPS 25 1
|М2М телематика 223 1
|ABB Robotics 2 1
|BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 63 1
|Микротест 276 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 144 1
|General Electric - Дженерал электрик 419 1
|HP - Hewlett-Packard 3567 1
|KPMG - КПМГ 301 1
|HP Inc. 5295 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1490 1
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
|РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
|Александров Сергей 10 1
|Старыгин Александр 3 1
|Агеев Евгений 2 1
|Лихачёв Иван 1 1
|Фатеева Людмила 5 1
|Янушкевич Владимир 6 1
|Тыщенко Марина 8 1
|Дятлов Сергей 17 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Ромашкин Алексей 12 1
|Сорокин Святослав 27 1
|Рахманов Алексей 5 1
|Кимельман Константин 10 1
|Рассказов Сергей 38 1
|Асланян Сергей 96 1
|Изумрудов Олег 21 1
|Новоселов Александр 7 1
|Горюнов Павел 6 1
|Макаренков Константин 41 1
|Forrester Research 808 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru