Индексная книга CNews*
Автоматизация склада WMS Warehouse Management System Warehouse accounting Складской учет
- Автоматизация складской деятельности, распределительного центра
- YMS - Yard Management System - Управление складским двором
Публикаций - 485, упоминаний - 511
Автоматизация склада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахимбердиев Аскар 35 10
|Шадаев Максут 628 3
|Воропаева Екатерина 20 3
|Натрусов Артем 192 3
|Чаркин Евгений 240 3
|Линцова Екатерина 11 2
|Бадалов Андрей 60 2
|Богдашев Дмитрий 18 2
|Мацыгин Юрий 35 2
|Барсуков Сергей 31 2
|Козак Николай 61 2
|Векилов Тимур 28 2
|Рубин Дмитрий 41 2
|Колмыков Александр 8 2
|Данилов Михаил 30 2
|Терентьев Вадим 2 2
|Паршин Максим 274 2
|Шпак Василий 114 2
|Ананьин Алексей 75 2
|Рыжиков Сергей 110 2
|Астахов Константин 23 2
|Врацкий Андрей 57 2
|Урусов Виктор 76 2
|Нащекин Алексей 112 2
|Сухарев Сергей 11 2
|Кравченко Рано 10 2
|Дмитриев Кирилл 101 2
|Соловьев Сергей 66 2
|Ушаков Анатолий 41 2
|Агузумцян Ара 19 2
|Шмакотина Юлия 3 2
|Солопов Вячеслав 36 2
|Агапкин Алексей 39 2
|Казарин Станислав 132 2
|Костин Сергей 31 2
|Низник Александр 19 2
|Раскевич Дмитрий 2 2
|Степанов Сергей 21 2
|Алексеев Андрей 11 2
|Медведев Дмитрий 1629 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 3
|Ведомости 540 2
|DigiTimes - Издание 1295 2
|Мобильные системы 113 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
|Engadget - Блог о технологиях 417 1
|Российская газета 241 1
|Из рук в руки - irr.ru 62 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
|Computer Weekly 373 1
|Открытые системы ИД 173 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.