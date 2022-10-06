Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 109799
ИКТ 8937
Организации 6949
Ведомства 1345
Ассоциации 715
Технологии 3051
Системы 19177
Персоны 43480
География 1733
Статьи 1296
Пресса 923
ИАА 591
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1753
Мероприятия 820

Автоматизация склада WMS Warehouse Management System Warehouse accounting Складской учет



06.10.2022 «1С-рарус» автоматизировал складской учет на базе «1С:ERP» в Группе «Римера»
28.02.2022 Corpsoft24 автоматизировала складской учет для GDPharm Logistics
02.12.2021 «Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель»
09.02.2018 «Первый БИТ» автоматизировал складской учет на мебельной фабрике «Яна»
07.07.2016 «Вокорд» создал новую систему складского учета на базе Vocord Tahion
18.02.2016 «Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8»
07.08.2015 «Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM
11.04.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговый и складской учет в подразделениях «Акосты»
24.09.2007 «1С-Рарус» автоматизировал оперативный и складской учет в «ББК-Сервисе»
12.02.2007 ГК «Механика» автоматизирует складской учет

Публикаций - 485, упоминаний - 511

Автоматизация склада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6996 210
1С-ИжТиСи 6313 205
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 647 57
Microsoft Corporation 23487 46
1С-Рарус 802 44
SAP SE 4880 37
Oracle Corporation 6300 33
МойСклад - Логнекс 103 24
Парус Корпорация 531 19
IBM - International Business Machines Corp 9192 16
Галактика - Корпорация 1413 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 12
Компас 172 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1789 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 10
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 10
Крок - Croc 1705 9
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 8
UCS - ЮСИЭС 16 8
GMCS 346 8
1С:ВДГБ 46 8
SAP CIS - САП СНГ 831 7
Epicor Software Corporation 162 7
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 93 7
Cisco Systems 4873 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2774 6
Infor 230 6
Корус Консалтинг ГК 1069 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 6
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 6
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 433 6
АйТи 1282 5
Oracle - Sun Microsystems 2206 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 899 5
Ланит - Норбит - Norbit 293 5
Yandex - Яндекс 5662 5
HP Inc. 5518 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1037 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 315 5
НСПК - Национальная система платежных карт 612 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 8
Точка 3795 7
Лента - Сеть розничной торговли 1697 6
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 6
РЖД - Российские железные дороги 1619 6
Газпром ПАО 1151 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2376 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 100 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 163 3
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 222 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 329 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 3
X5 Group - Перекрёсток 452 3
X5 Group 813 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 2
Белая Птица 7 2
Россети Ленэнерго 2348 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
ПГК - Первая грузовая компания 139 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 670 2
Тракторные заводы Концерн 38 2
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 2
Cersanit - Церсанит Трейд 18 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 343 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 32 2
JTI Донской табак 6 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 2
Верный - торговая сеть 257 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 337 2
Газпром нефть 498 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 22
Федеральное казначейство России 1548 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2395 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 3
Правительство Москвы 1990 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1390 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 3
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2845 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 2
Президент Российской Федерации 3709 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1642 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 75 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 145 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 14 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 1
Екатеринбургский метрополитен 7 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 178 1
Гознак - Московский монетный двор 13 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 2 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25929 341
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 225
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5188 124
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10024 116
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7951 104
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 97
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1461 96
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10787 86
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5439 66
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12966 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 55
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11355 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17148 51
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10913 48
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1379 47
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3665 47
Проверка контрагентов 1472 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17304 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9098 40
Штриховой код - штрихкод 1311 34
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1464 34
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3745 32
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 661 32
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10145 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8142 31
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1473 30
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5305 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11781 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9817 28
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 578 28
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25628 27
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25039 27
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 183 26
Sales management - Управление продажами - Управление циклом продаж 307 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13570 24
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2500 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7837 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3856 22
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3021 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11283 21
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 208
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 99
1С:Бухгалтерия 847 57
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 47
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 34
Microsoft Dynamics 1170 33
1С:ERP Управление предприятием 319 23
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 20
Microsoft Office 3434 20
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 399 19
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 19
Google Android 12537 16
Microsoft Windows 2000 12668 16
Microsoft Windows 14428 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 13
Apple iOS 6791 11
Microsoft SQL Server 1471 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 11
UCS R-Keeper 48 11
1С:WMS Логистика. Управление складом 60 9
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 9
Microsoft Office Excel 940 9
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 9
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 50 8
Галактика ERP 106 7
1С Первый Бит - БИТ.Красота 21 7
Apple iPhone 6 6172 7
Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 811 6
Oracle СУБД 588 6
Linux OS 8233 6
1С-Рарус Общепит 38 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 6
1С:Медицина 33 5
1С:Управление Холдингом 114 5
1С-Рарус Альфа-Авто 58 5
Honeywell Metrologic 52 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 222 5
Яндекс.Маркет 573 5
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 39 5
Рахимбердиев Аскар 35 10
Шадаев Максут 628 3
Воропаева Екатерина 20 3
Натрусов Артем 192 3
Чаркин Евгений 240 3
Линцова Екатерина 11 2
Бадалов Андрей 60 2
Богдашев Дмитрий 18 2
Мацыгин Юрий 35 2
Барсуков Сергей 31 2
Козак Николай 61 2
Векилов Тимур 28 2
Рубин Дмитрий 41 2
Колмыков Александр 8 2
Данилов Михаил 30 2
Терентьев Вадим 2 2
Паршин Максим 274 2
Шпак Василий 114 2
Ананьин Алексей 75 2
Рыжиков Сергей 110 2
Астахов Константин 23 2
Врацкий Андрей 57 2
Урусов Виктор 76 2
Нащекин Алексей 112 2
Сухарев Сергей 11 2
Кравченко Рано 10 2
Дмитриев Кирилл 101 2
Соловьев Сергей 66 2
Ушаков Анатолий 41 2
Агузумцян Ара 19 2
Шмакотина Юлия 3 2
Солопов Вячеслав 36 2
Агапкин Алексей 39 2
Казарин Станислав 132 2
Костин Сергей 31 2
Низник Александр 19 2
Раскевич Дмитрий 2 2
Степанов Сергей 21 2
Алексеев Андрей 11 2
Медведев Дмитрий 1629 2
Россия - РФ - Российская федерация 122701 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 80
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 40
Европа 21301 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 27
Германия - Федеративная Республика 12009 19
Украина 7266 18
Казахстан - Республика 4838 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6298 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3314 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2488 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1269 8
Россия - Сибирь 2010 8
Россия - СФО - Новосибирск 3699 7
Беларусь - Белоруссия 4248 6
Франция - Французская Республика 7084 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1563 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1339 6
Россия - СФО - Иркутская область 917 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1428 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1382 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2322 5
Япония 12876 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2315 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 4
Россия - УФО - Тюменская область 900 4
Ближний Восток 2647 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 975 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1195 4
Польша - Республика 1774 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1535 4
Украина - Киев 941 4
Дания - Королевство 909 4
Индия - Республика 5068 3
Земля - планета Солнечной системы 9700 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5197 178
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 143
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19987 104
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4997 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15045 56
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 52
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1158 51
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2164 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9176 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5234 38
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 656 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10658 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6676 32
Логистика сбытовая - Сбыт 2100 28
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8271 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6028 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10248 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3935 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4634 24
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3967 23
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1440 23
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 353 22
Человеческий фактор - Human factor 1564 22
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 182 21
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3557 21
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1734 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14007 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4931 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4920 17
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1902 17
Инвентаризация - Пересортица 404 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3805 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2596 16
Регистратор 1369 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 5161 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2461 15
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1287 14
Торговля оптовая - Wholesale trade 520 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 3
Ведомости 540 2
DigiTimes - Издание 1295 2
Мобильные системы 113 2
Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
Engadget - Блог о технологиях 417 1
Российская газета 241 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Computer Weekly 373 1
Открытые системы ИД 173 1
500 Startups 14324 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 7
IDC - International Data Corporation 4849 6
Gartner - Гартнер 3474 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 3
Forrester Research 812 2
Microsoft Research 129 1
In-Stat 115 1
ITResearch 115 1
comScore 389 1
Forbes Cloud 100 4 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
Frost & Sullivan 200 1
Markets&Markets Research 104 1
Data Insight - Исследовательское агентство 92 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
Fortune Global 500 283 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 44 1
РАН ИМБП - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 54 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 16 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 1
Cornell University - Корнеллский университет 163 1
РГБ - Российская государственная библиотека 87 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 170 1
РАН - Российская академия наук 1800 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 3
CNews AWARDS - награда 408 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
CNews FORUM Кейсы 96 1
SAP Value Award 6 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Логистический Форум 2 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще