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Автомагистраль Р-256 (М-52, М52) Чуйский тракт Федеральная автомобильной трасса - Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией
СОБЫТИЯ
Публикаций - 28, упоминаний - 38
Автомагистраль Р-256 (М-52, М52) Чуйский тракт и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
|Занько Мария 67 6
|Тиунов Леонид 56 4
|Цой Иннокентий 52 4
|Оловянников Дмитрий 82 2
|Соловенчук Александр 162 2
|Пахомов Александр 154 2
|Рылов Дмитрий 58 1
|Алымов Сергей 26 1
|Трофимчук Денис 57 1
|Степанюк Валерий 1 1
|Шукшин Василий 4 1
|Кайдаш Мария 1 1
|Арапова Светлана 1 1
|Ялбычева Елена 1 1
|Путин Владимир 3485 1
|Галактионова Инесса 129 1
|Травников Андрей 19 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Мартыньш Валентин 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.