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Автомагистраль Р-256 (М-52, М52) Чуйский тракт Федеральная автомобильной трасса - Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «МегаФон» обновил «телеком-ландшафт» на территории 10 новосибирских поселений 1
22.04.2026 В Тальменке и Полевом «МегаФон» расширил LTE-покрытие 1
10.04.2026 «МегаФон» усилил покрытие на участке Чуйского тракта 2
23.12.2025 Транспортные развязки четвертого моста «МегаФон» обеспечил связью 1
16.12.2025 МТС прокачала мобильный интернет вдоль железной дороги в сторону Барнаула 1
28.10.2025 В Черемшанке на Чуйском тракте «МегаФон» ускорил мобильный интернет 4G 1
10.10.2025 МТС присоединила к своей сети три малых села Республики Алтай 1
20.06.2025 МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.10.2024 «МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске 1
05.07.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Алтайском крае и Республике Алтай 1
17.04.2024 Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel 1
01.08.2023 На Алтае туристов встретит цифровой гид от МТС 1
16.06.2023 Дачникам и сельчанам: «Мегафон» ускорил интернет в районе Чуйского тракта 2
03.05.2023 МТС «включила» интернет на участке Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска 3
27.04.2023 МТС запустила скоростной интернет на 2 участках федеральной трассы Чуйский тракт в Республике Алтай 1
18.11.2022 Жители Алтайского края могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel 1
27.10.2022 МТС прокачала сеть для гостей Семинского перевала и горнолыжного комплекса 1
26.09.2022 МТС обеспечила связью Чуй Оозы 1
09.08.2022 МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта 3
01.08.2022 От Маймы до Чемала: «Мегафон» ускорил мобильный интернет на Алтае 2
29.04.2022 МТС обеспечила LTE-покрытие Чуйского тракта в Новосибирской области 3
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 1
20.02.2020 Softline построила и запустила систему фотовидеофиксации в Алтайском крае 1
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
30.07.2015 На «путинский» проект телефонизации автодорог не хватает 2,5 млрд рублей 1
12.10.2011 Роскомнадзор подготовил карту покрытия мобильной связью магистральных автодорог России 2
19.06.2002 Единая сеть МТС теперь действует в 39 регионах России 1

Публикаций - 28, упоминаний - 38

Автомагистраль Р-256 (М-52, М52) Чуйский тракт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 17
МегаФон 11050 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 2
МТС - Кубань GSM 118 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Ростелеком 11091 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 1
Softline - Софтлайн 3830 1
Telegram Group 3037 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 56 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 196 2
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина 3 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 71 1
Ватутинки Пансионат 22 1
Газпром - Газпром Курорт - Газпром Поляна - горно-туристический центр 13 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Яндекс.Лавка 324 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 30 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 812 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 9
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