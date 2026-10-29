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Автомагистраль М7 (М7) Волга Федеральная автомобильной трасса Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа

СОБЫТИЯ


29.10.2026 «МегаФон» увеличил покрытие на автодороге М7 в Удмуртии 1
23.06.2026 Билайн получил максимальную оценку качества связи на трассах Московской области 1
21.07.2025 Около 20 тыс. татарстанцев в крупных ЖК Казани получили доступ к гигабитному интернету МТС 1
24.12.2024 В Уфе завершено строительство новой ИТ-инфраструктуры для «Газпрома» 1
27.09.2024 МТС прокачала LTE на трассе М-7 под Владимиром 1
03.07.2024 МТС прокачала мобильный интернет на вокзалах Владимира 1
21.03.2024 МТС увеличила скорость LTE на трассе М7 во Владимире 2
21.12.2023 МТС прокачала сеть на трассе М7 в Татарстане 1
19.12.2023 МТС «оцифровала» самый красивый поющий мост России 1
01.11.2023 МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
19.10.2023 МТС прокачала мобильный интернет на трассе М7 в Петушинском районе Владимирской области 2
10.08.2023 МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес» 1
22.06.2023 «МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области 2
07.02.2022 Ozon Express заработал в Татарстане 1
25.02.2013 Шувалов поручил «узаконить» стартап из Татарстана 1
04.02.2013 Tele2 в 2012 г. увеличила число базовых станций на 14% 1
09.08.2012 Inoventica завершила тестовые испытания технологии 40 Гбит/с на базе оборудования Ciena 1
11.08.2011 Производство светодиодных подложек по израильской технологии ALOX будет размещено во Владимире 1
16.12.2005 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть IMT-MC-450 во Владимире 1
10.11.2005 Тестируем сеть передачи данных "Скай Линк": how much is a fish? 2

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Автомагистраль М7 (М7) Волга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Ц1 - ЦИКАДА - Инфотактика 19 1
Ц1 - ЦИКАДА 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 1
МегаФон 11050 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 1
Автодория 44 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Ciena 222 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ВладТелеком 10 1
Залесный Агрофирма 1 1
Центр-Сервис 7 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Газпром ПАО 1498 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
X5 Group - Перекрёсток 646 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 190 1
Газпром трансгаз 157 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Казанский купец 1 1
Точмаш ВПО - Владимирское производственное объединение 2 1
Воронцовские сыры 1 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 7
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МТС Big Data 331 2
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Apple iPhone 6 4859 1
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PingPlotter 3 1
Савушкин Алексей 47 8
Костяновский Василий 1 1
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Израиль 2877 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 11
Автомагистраль М-12 (М12) Восток - Федеральная автомобильной трасса - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 133 6
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1187 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 3
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Автомагистраль М-5 (М5) Урал - Федеральная автомобильной трасса - 36 2
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Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 308 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 486 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
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