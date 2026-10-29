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Автомагистраль М7 (М7) Волга Федеральная автомобильной трасса Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 24
Автомагистраль М7 (М7) Волга и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
|Савушкин Алексей 47 8
|Костяновский Василий 1 1
|Кабанов Марат 99 1
|Тронин Виталий 1 1
|Сафаров Асгат 3 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Шувалов Игорь 86 1
|Минниханов Рустам 124 1
|Сурков Владислав 73 1
|Воронцов Александр 3 1
|Хробостова Екатерина 2 1
|Шакиров Марат 61 1
|Соловьев Александр 124 1
|Потапкин Никита 14 1
|Розинова Раиса 16 1
|Куховаренко Антон 10 1
|Абдулганиев Фарид 2 1
|Куликов Михаил 2 1
|Бирюков Олег 40 1
|Шульгина Елена 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.