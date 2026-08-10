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Автомагистраль М-8 (М8) Федеральная автомобильной трасса Москва-Холмогоры

СОБЫТИЯ


10.08.2026 МТС обеспечила покрытие LTE на трассе М-8 в Поморье 1
18.06.2026 Калинушка, Березка и Боровичок вышли на связь 1
11.06.2026 «МегаФон» запустил LTE на трассе М-8 в районе Важской Запани 1
05.06.2026 «МегаФон» построит сеть в удаленных и туристических локациях Поморья 1
28.05.2026 «МегаФон» запустил 4G в шенкурском посёлке у трассы М-8 1
13.03.2026 «МегаФон» ускорил интернет для дачников Гаврилов-Ямского района Ярославской области 1
06.03.2026 МТС расширила покрытие LTE на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» 2
27.02.2026 Переславль в цифровом формате: 4G‑апгрейд для комфортного туризма и жизни 1
30.01.2026 Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 3
01.10.2025 Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G 1
15.08.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на трассе М-8 в Вологодской области 1
29.07.2025 Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества 1
27.05.2025 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью 2
23.12.2024 «МТС Travel»: 40% путешествий в 2024 году россияне совершили на выходных 1
12.12.2024 «Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань 1
13.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области 3
07.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «городе знатных самоваров» 1
27.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Соколе и Кадникове 1
21.02.2023 МТС перевела 100% актов ответственного хранения в электронный вид с «Контур.диадоком» 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
30.07.2015 На «путинский» проект телефонизации автодорог не хватает 2,5 млрд рублей 1
18.09.2013 «Электронные пастухи» обезопасят федеральную трассу от ДТП с дикими животными 2
12.10.2011 Роскомнадзор подготовил карту покрытия мобильной связью магистральных автодорог России 2
26.03.2008 Tele2 расширяет присутствие в Архангельской области 1
23.10.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 2. «Тверская дыра» 1
15.02.2007 «Билайн» планирует охватить всю Архангельскую область 1

Публикаций - 26, упоминаний - 34

Автомагистраль М-8 (М8) и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11050 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 6
Ростелеком 11091 5
Yandex - Яндекс 9446 1
9771 1
Telegram Group 3037 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1377 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1019 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Google LLC 12843 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 47 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 518 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 102 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 247 1
Музей-усадьба Архангельское 36 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Фармация 17 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 812 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 282 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 174 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 8
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VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1822 3
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1934 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
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МТС Big Data 331 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 348 1
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Тимонин Сергей 52 5
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Беляева Татьяна 30 2
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Путин Владимир 3485 1
Шадаев Максут 1243 1
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Цыбульский Александр 9 1
Помбухчан Хачатур 52 1
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Куртеев Валентин 5 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 17
Автомагистраль М-11 (М11) Нева - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Санкт-Петербург 218 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 7
Автомагистраль М-12 (М12) Восток - Федеральная автомобильной трасса - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 133 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3261 5
Золотое кольцо России 70 4
Автомагистраль М-5 (М5) Урал - Федеральная автомобильной трасса - 36 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4791 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1187 3
Автомагистраль М-4 (М4) Дон - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 61 2
Автомагистраль Р-256 (М-52, М52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильной трасса - - Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 28 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2892 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1327 2
Автомагистраль А180 Нарва - М-11 (М11) Нарва - Федеральная автомобильной трасса - Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией (Евросоюз) 6 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3831 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1514 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5873 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 970 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
POI - points of interest 173 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3038 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 243 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 471 1
Автомагистраль М-3 (М3) Украина - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной - Киевское шоссе 14 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 1
Автомагистраль А-181 (А181) - Скандинавия - Федеральная автомобильной трасса - Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 8 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 1
Автомагистраль М-9 (М9) Балтия - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 22 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2140 1
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 51 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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