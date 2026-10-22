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Автомагистраль М-5 (М5) Урал Федеральная автомобильной трасса -
СОБЫТИЯ
Публикаций - 36, упоминаний - 38
Автомагистраль М-5 (М5) Урал и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляк Александр 51 7
|Березной Андрей 77 4
|Путин Владимир 3485 2
|Медведев Владислав 62 2
|Жуков Геннадий 40 2
|Солнцев Евгений 3 1
|Меламед Александр 95 1
|Козлов Александр 71 1
|Андреев Алексей 23 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Галушко Евгений 15 1
|Дубровский Борис 13 1
|Нигметзянов Марсель 18 1
|Помбухчан Хачатур 52 1
|Федорищев Вячеслав 11 1
|Куховаренко Антон 10 1
|Курчатов Игорь 8 1
|Бирюков Олег 40 1
|Ладьянов Артем 14 1
|Борунов Валерий 20 1
|Русинов Михаил 54 1
|Пикульников Никита 39 1
|Савушкин Алексей 47 1
|Сироткин Виталий 11 1
|Кочетов Евгений 19 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
|ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.