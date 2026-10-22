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Автомагистраль М-5 (М5) Урал Федеральная автомобильной трасса -

СОБЫТИЯ


22.10.2026 «МегаФон» установил отечественные базовые станции на Южном Урале 1
27.08.2026 В самарских селах разогнали мобильный интернет 1
13.08.2026 В Оренбуржье «МегаФон» охватил 4G-сигналом десятки километров федеральной трассы 1
23.06.2026 Билайн получил максимальную оценку качества связи на трассах Московской области 1
18.06.2026 МТС обеспечила бесшовное покрытие LTE на участке федеральной автодороги «Урал» 1
05.06.2026 «МегаФон» поможет Оренбургской области перейти на отечественный софт для госсектора 1
30.01.2026 Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 2
21.01.2026 Связисты «МегаФона» придали цифровой импульс родине создателя русского атома 1
01.10.2025 Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G 1
29.07.2025 Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества 1
29.05.2025 К туристическому сезону МТС увеличила скорость LTE-интернета в Золотой долине Челябинской области 1
28.02.2025 МТС накрыла сетью LTE популярный у южноуральцев термальный курорт 1
27.02.2025 МТС разогнала интернет на новом участке автотрассы М-5 «Урал» в обход Ульянино и Непецино 1
14.02.2025 МТС на четверть увеличила скорость LTE в густонаселенных районах Челябинска 1
31.01.2025 МТС расширила сеть LTE на федеральной трассе М5 «Урал» для десятков тысяч автомобилистов 1
29.11.2024 На новой трассе в Татарстане «МегаФон» разогнал мобильный интернет 1
19.07.2024 Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика» 2
05.07.2024 Серфить с комфортом: мобильный интернет в Зубовой Поляне стал еще быстрее 1
25.01.2024 МТС прокачала связь на развязке трассы М5 в обход Шацка в Рязанской области 1
13.12.2023 МТС к сезону зимней рыбалки «разогнала» мобильный интернет на озере Сельном в Выползово 1
08.12.2023 МТС запустила LTE в районе затерянного древнерусского города Воина в Рязанской области 1
29.11.2023 МТС закрыла «белое пятно» на трассе Калуга-Рязань 1
30.10.2023 МТС запустила мобильный интернет на участке трассы М5 в Шиловском районе 1
30.08.2023 Связисты улучшили интернет в Ашинском районе Челябинской области 1
05.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани 1
22.06.2023 «МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
07.06.2023 МТС разогнала мобильный интернет на участках трасс М5 «Урал» и «Шацк-Касимов» в Рязанской области 1
29.11.2022 МТС улучшила связь на федеральных трассах Московского региона 1
28.10.2021 Клиенты Tele2 проговорили на трассах 170 миллионов часов 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 1
17.10.2017 «Автодория»: более половины опасных участков дорог не оснащены системами фотофиксации 1
17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 1
17.07.2015 МТС «прокачала» сеть 3G в Пензенской области 1
18.02.2010 «Рельеф-центр» автоматизирует управление складом с помощью Logistics Vision Suite 1
07.07.2008 Выполнена съемка для проектирования реконструкции автодороги М-5 "Урал" 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

Автомагистраль М-5 (М5) Урал и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 20
МегаФон 11050 11
Ростелеком 11091 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 4
Samsung Electronics 11176 1
Apple Inc 13334 1
ИКС 587 1
ZTE Corporation 803 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 833 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 1
Автодория 44 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 81 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 102 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 15 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 109 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
МосКино - сеть кинотеатров 12 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 79 1
Слобода 33 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Красный октябрь 33 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Рельеф-центр 6 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
Геокосмос 42 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
Киномакс - сеть кинотеатров 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 6 1
Сасовский краеведческий музей МБУК - Музей русской песни им. А. П. Аверкина 2 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 174 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 23
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 5
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1822 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2765 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3318 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
Оцифровка - Digitization 5305 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 2
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2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1170 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1406 2
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HRM - Расчет отпуска 974 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4027 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
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Автомагистраль М-11 (М11) Нева - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Санкт-Петербург 218 8
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 1
Золотое кольцо России 70 1
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ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Colocation

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ERP

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СЭД

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Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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