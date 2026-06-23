Индексная книга (каталог) CNews*
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Автомагистраль М-3 (М3) Украина Федеральная автомобильной трасса Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной Киевское шоссе
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 16
Автомагистраль М-3 (М3) Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|Смоленцев Александр 9 1
|Куховаренко Антон 10 1
|Шамшурин Андрей 3 1
|Бирюков Олег 40 1
|Ветрова Мария 11 1
|Козин Алексей 72 1
|Шебордаева Дина 2 1
|Ильин Алексей 25 1
|Парменова Наталия 63 1
|Гольцов Александр 86 1
|Дмитриев Александр 57 1
|Кельбах Сергей 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.