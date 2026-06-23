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Автомагистраль М-3 (М3) Украина Федеральная автомобильной трасса Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной Киевское шоссе

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Билайн получил максимальную оценку качества связи на трассах Московской области 1
30.01.2026 Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 1
14.04.2025 «МегаФон» прокачал голосовую связь и мобильный интернет на федеральной трассе М-3 2
21.01.2025 Более 2000 квартир Смоленска получили доступ к домашней интернет-сети МТС 1
19.12.2024 Александр Дмитриев, Дина Шебордаева -

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 2
28.02.2018 «Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов 1
17.10.2017 «Автодория»: более половины опасных участков дорог не оснащены системами фотофиксации 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
12.10.2015 «Астерос» переехал в Новую Москву, став соседом «Ростелекома», «Систематики» и Oracle. Фото 1
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 1
16.06.2014 Минкомсвязи выселяет «Ростелеком» из подмосковного пансионата 1
27.02.2014 «Систематика» переезжает к «Ростелекому» в Новую Москву 1
10.11.2004 "МегаФон" совместил рекламный щит и антенну 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Автомагистраль М-3 (М3) Украина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11091 4
МегаФон 11050 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 421 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Zorgtech 5 1
SAP SE 5635 1
Oracle Corporation 7124 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 206 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 725 1
Docsvision - ДоксВижн 1063 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 180 1
Автодория 44 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
AMT Group - АМТ-Груп 374 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 649 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 56 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 171 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 102 4
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 2
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 2
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 2
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 30 1
Главная дорога - Новое качество дорог 7 1
Alex Fitness - Алекс Фитнес 7 1
Территория фитнеса 1 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Hyundai Motor Company 440 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 518 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 374 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 141 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 211 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 215 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 104 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 84 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 77 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Магнит Косметик - М.Косметик 50 1
JLL - Jones Lang LaSalle 17 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 62 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 4
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 812 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 155 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 174 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 241 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4751 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1307 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2489 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 512 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 674 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2676 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4091 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2452 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4246 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 737 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3104 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1178 1
G2B - Government-to-Business - Правительство бизнесу 16 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4520 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3909 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге 25 3
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 42 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 356 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 828 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 566 1
Huawei nova - Серия смартфона 123 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 422 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 74 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
Смоленцев Александр 9 1
Куховаренко Антон 10 1
Шамшурин Андрей 3 1
Бирюков Олег 40 1
Ветрова Мария 11 1
Козин Алексей 72 1
Шебордаева Дина 2 1
Ильин Алексей 25 1
Парменова Наталия 63 1
Гольцов Александр 86 1
Дмитриев Александр 57 1
Кельбах Сергей 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 11
Россия - РФ - Российская федерация 169397 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 8
Украина 7982 6
Беларусь - Белоруссия 6387 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 4
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 319 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 39 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4582 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 2
Россия - СФО - Новосибирск 4969 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1857 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 2
Москва - Новая Москва - Большая Москва 106 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 428 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 1
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 42 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 87 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 139 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 224 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 50 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 19 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 22 1
Москва - МКАД - Калужское шоссе 12 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 26 1
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Английская набережная 4 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Жуковка 8 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 39 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 31 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск - Бекасово 10 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Комаричи 6 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Домбай 47 1
Европа 25059 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Норвегия - Королевство 1868 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 820 1
Автомагистраль М-4 (М4) Дон - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 61 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 5
Автомагистраль М-11 (М11) Нева - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Санкт-Петербург 218 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 4
Автомагистраль М-5 (М5) Урал - Федеральная автомобильной трасса - 36 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 2
Аренда 2736 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1282 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6716 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 1
Автомагистраль М-9 (М9) Балтия - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 22 1
Английский язык 7096 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5737 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3261 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1774 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские - Барбершопы 306 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1759 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3236 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 449 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 615 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 19 1
Автомагистраль М7 (М7) Волга - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа 20 1
Автомагистраль М-8 (М8) - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Холмогоры 26 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5873 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 970 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 610 1
POI - points of interest 173 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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