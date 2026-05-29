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Автомагистраль М-1 (М1) Беларусь Федеральная автомобильной трасса Москва-Минск Минское шоссе
СОБЫТИЯ
Публикаций - 33, упоминаний - 47
Автомагистраль М-1 (М1) Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:
|Козин Алексей 72 16
|Данилов Егор 8 1
|Векилов Тимур 28 1
|Мищенко Алексей 11 1
|Островский Алексей 8 1
|Рыбак Виталий 5 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Каткевич Евгений 2 1
|Махлин Сергей 12 1
|Кацыв Петр 6 1
|Шакиров Максим 1 1
|Самойлов Вадим 2 1
|Лопуховский Лев 1 1
|Беляева Светлана 3 1
|Камалетдинов Ильяс 4 1
|Храповицкий Семен 1 1
|Ильин Валерий 1 1
|Сазонов Константин 13 1
|Стапран Дмитрий 4 1
|Свентицкий Алексей 2 1
|Давыдов Денис 48 1
|Самойлов Юрий 75 1
|Калинин Александр 190 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Князев Илья 8 1
|Кравченко Константин 101 1
|Екушевский Илья 4 1
|Медведев Владислав 62 1
|Панышев Дмитрий 15 1
|Пауков Сергей 18 1
|Мищук Сергей 4 1
|Дорофеев Игорь 27 1
|Пантелеев Алексей 16 1
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
|Ведомости 1548 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.