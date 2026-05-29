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Автомагистраль М-1 (М1) Беларусь Федеральная автомобильной трасса Москва-Минск Минское шоссе

СОБЫТИЯ


29.05.2026 Белорусы предложили строить российские дата-центры на своей территории «из-за энергодефицита в России» 1
14.04.2026 «Мегафон» улучшил покрытие на смоленском участке Минского шоссе 1
25.02.2025 МТС улучшила связь на участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы 1
12.11.2024 МТС обеспечила связью LTE два села в глубинке Смоленской области 1
09.07.2024 МТС прокачала сеть LTE на выезде из Смоленска по трассе на Дорогобуж 2
07.06.2024 МТС запустила LTE на трассе М1 при подъезде к Смоленску 1
14.03.2024 МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске 1
08.02.2024 МТС впервые запустила LTE в пяти малых сёлах на Старой Смоленской дороге 1
02.02.2024 МТС запустила LTE на трассе Смоленск-Печерск 2
12.12.2023 МТС прокачала сеть LTE в Смоленске к новогодним праздникам 2
24.11.2023 В Смоленской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сёл 1
02.11.2023 В Смоленске МТС прокачала связь в районе железнодорожного вокзала 2
19.10.2023 В Смоленске МТС прокачала голосовую связь к школьным каникулам и ноябрьским выходным 1
13.10.2023 МТС «прокачала» сеть в Вязьме для любителей старины 3
25.09.2023 В Смоленске МТС прокачала сеть ко Дню города 1
14.09.2023 МТС обеспечила качественной мобильной связью новую автотрассу между Щербинкой и Троицком  1
31.07.2023 В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города 2
28.06.2023 МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области 2
31.05.2023 В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек 1
30.05.2023 МТС закрыла «белые пятна» на трассе М-1 в Смоленской области 2
29.07.2021 МТС обеспечила «смоленский» участок трассы М1 «Беларусь» мобильной связью и 4G-интернетом 3
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 2
05.08.2016 Система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» фиксирует весовые характеристики транспортных средств в Калининградской области 2
23.06.2015 В Москве появятся автоматы для покупки билетов на междугородные автобусы 1
24.07.2012 НКК покупает мега-склад 1
22.07.2010 Ураган обрушил 10 тонн металла на московский дата-центр. ФОТО 1
29.06.2010 ЦОД за МКАДом оказался никому не нужен 2
05.11.2008 Управление автомобильной магистрали Москва-Минск ФДА выбирает ИТ-подрядчика 1
21.02.2008 Школьники выявили нищету российской картографии 1
24.07.2006 Экологи не "слезают" с LG в России 1
21.04.2005 LG станет подмосковным брендом 1
23.11.2001 МТС начал свою деятельность в Республике Беларусь 1
01.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Смоленске 1

Публикаций - 33, упоминаний - 47

Автомагистраль М-1 (М1) Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 20
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 2
LG Electronics 3751 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
Vocord - Вокорд 185 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Смоленские Мобильные Сети - Смоленская сотовая связь 10 1
К2Тех - K2Tech 384 1
МегаФон 11050 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 685 1
Крок - Croc 1972 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 342 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 570 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
ФОРС - Центр разработки 715 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 415 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
Busfor - Басфор 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 119 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 421 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 14 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 1
Акрон ГК - Дорогобуж 19 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
NK Group - PNK Group - ПНК групп - ПНК-Девелопмент - Проект-Девелопмент 6 1
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 1
Хмелита - Усадьба семьи Грибоедовых 2 1
Альфа-Групп 753 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 514 1
Русский стандарт Банк 512 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 215 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 227 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 179 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 221 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 145 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 92 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 92 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 792 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 32 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 42 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 9
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2765 9
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4091 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2279 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2280 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9440 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3444 2
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Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 41 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3837 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1238 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 374 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 4
МТС Big Data 331 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 348 3
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 356 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 128 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 74 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МТС Premium 57 1
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РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 1
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ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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