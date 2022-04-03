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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Авиационная промышленность Авиация Авиастроение



03.04.2022 Кто не пойдет в армию? В России утвердили правила отсрочки для ИТ-специалистов 1
22.02.2022 «Билайн» предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 1
16.12.2021 Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф» 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов 1
01.10.2021 Беспилотники будут доставлять грузы в Якутии 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
06.09.2021 В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации 1
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 1
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 1
25.08.2021 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 1
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии 1
06.08.2021 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием 1
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 1
27.07.2021 «Сименс» представила комплекс решений для цифровой трансформации авиакосмической отрасли 1
21.07.2021 «Швабе» показал авиасистему для противопожарного мониторинга 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
19.07.2021 «Росэлектроника» представит перспективное оборудование связи для авиации 2
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
05.07.2021 Путин включил информбезопасность в число приоритетов Стратегии национальной безопасности России 1
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект 3
17.06.2021 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 2
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
24.05.2021 «Почте России» разрешили делать бессрочные долги 1
13.05.2021 Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA 1
29.04.2021 Программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone дополнен радиолокационной системой «ЕНОТ» 1
19.04.2021 «Ростех» предложил применять искусственный интеллект для обеспечения безопасности полетов 2
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 1
19.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали систему управления парашютно-грузовыми платформами 1
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона 1
11.03.2021 «Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype 1

Публикаций - 466, упоминаний - 530

Авиационная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2528 40
SAP SE 4580 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 5
MITEK Systems 7 5
Oracle Corporation 6026 5
Jumio 12 5
Cisco Systems 4715 5
Yandex - Яндекс 5002 4
Huawei 3216 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 4
Meta Platforms - Facebook 4262 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2573 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1025 3
Крок - Croc 1614 3
Intel Corporation 11251 2
ХайТэк - Hi-Tech 100 2
Check Point Software Technologies 693 1
Shopify 17 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2348 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 403 1
Extreme Networks 99 1
Dassault Systemes 201 1
Leta Group 271 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 38 1
Yadro - КНС Групп 187 1
Red Hat 1183 1
Apple Inc 10673 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 1
Qualcomm Technologies 1639 1
VK - Mail.ru Group 3049 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 156 12
Газпром ПАО 1000 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 251 2
Hyundai Motor 316 1
X5 Group 708 1
Ростех - Новикомбанк 37 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 494 1
Роснефть НК 433 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Правительство РФ 8171 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 12
Президент Российской Федерации 3713 11
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 578 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 58
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 28
Сервер - Серверные платформы 10468 27
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5641 26
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1180 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 15
Website - Вебсайт 9248 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5417 10
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5699 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 2492 8
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 710 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2085 8
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4611 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2044 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2057 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2194 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4197 5
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1965 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3009 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 580 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1936 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1015 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1267 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1026 4
ARM64 - Архитектура процессора 1258 4
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3977 4
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 962 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2336 3
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3859 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1977 3
Google Android 11952 15
Apple iOS 6419 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 469 5
1С:ERP Управление предприятием 267 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 4
Microsoft Office 3239 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 2
Модернизация ИБД 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2888 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 753 2
Apache Hadoop 356 2
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
WhatsApp Messenger 743 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 136 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1400 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 421 1
Depositphotos - фотобанк 385 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 45 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 424 1
Microsoft Teams 309 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 18 1
Nvidia Volta GV 28 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 114 1
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 15 1
Apache MXNet 9 1
Caffe - среда для глубинного обучения 17 1
Python PyTorch 17 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 503 1
Google TensorFlow 69 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 7 1
Apple Space Gray 17 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 1
Мишустин Михаил 373 3
Нечаев Владимир 11 2
Savitch Jonathan - Савич Джонатан 1 1
Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 1
Климарев Михаил 47 1
Мельникова Анастасия 196 1
Купинский Геннадий 4 1
Сергунина Наталья 219 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Земля - планета Солнечной системы 7381 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 12
Германия - Федеративная Республика 8849 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1560 7
Китай - Тайвань 2089 5
Израиль 1756 5
Украина 6194 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1896 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2060 3
Узбекистан - Республика 1281 2
Россия - ПФО - Самарская область 935 2
Россия - ЦФО - Тульская область 964 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1343 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 996 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 948 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2196 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 1
Греция - Греческая Республика 741 1
Германия - Берлин 633 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 107 1
Польша - Республика 1556 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2055 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2732 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 4
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 451 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 4
Мошенничество - Махинации 2058 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 3
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 307 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 142 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 140 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 88 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 247 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 2
ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 610 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
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