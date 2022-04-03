Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Авиационная промышленность Авиация Авиастроение
Публикаций - 466, упоминаний - 530
Авиационная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 1
|Мишустин Михаил 373 3
|Нечаев Владимир 11 2
|Savitch Jonathan - Савич Джонатан 1 1
|Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 1
|Климарев Михаил 47 1
|Мельникова Анастасия 196 1
|Купинский Геннадий 4 1
|Сергунина Наталья 219 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 2
|ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru