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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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22.02.2022 «Билайн» предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 1
16.12.2021 Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф» 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов 1
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 1
24.12.2020 «Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности 1
17.12.2020 Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
11.12.2020 Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
04.12.2020 «Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения 1
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира 1
16.11.2020 Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники 1
13.11.2020 Власти допустили частных лиц к разработке ключевых для государства цифровых платформ 1
13.11.2020 Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов 1
10.11.2020 Orange помогает Lacroix Group готовиться к внедрению 5G 1
02.11.2020 РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
20.10.2020 «Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон» 1
30.09.2020 Поставщики комплектующих для самолетов разорвали контракты с Россией. На очереди электроника 1
24.09.2020 S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket 1
08.09.2020 Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines 1
02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 1
31.08.2020 Первый онлайн-перелет S7 Airlines пройдет в новой версии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2
28.08.2020 «Ростех» будет бороться с контрафактной продукцией в авиации с помощью QR-кодов 1
19.08.2020 Softline оснастила Кванториум в Омске 1
11.08.2020 Philips расширяет экспертизу в области телемедицины с приобретением канадской компании IIT, создателя платформы Reacts 1
11.08.2020 «Газпром нефть» испытала сверхдальний беспилотник для разведочной геофизики 1
11.08.2020 На смену большим данным пришли искусственный интеллект и системы машинного обучения 1
31.07.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
30.07.2020 «Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-FLEX CAD 1
27.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
23.07.2020 NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах 1
23.07.2020 «РТ-Техприемка» представила цифровые решения 2
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи 1
14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта 1
13.07.2020 Ростех начинает производство мобильных радиолокаторов для региональных аэропортов 1
08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней 1
08.07.2020 Sabre объявила о новых назначениях в руководстве 1
29.06.2020 В России создан дрон с грузоподъемностью более 200 кг 1

Публикаций - 176, упоминаний - 199
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176992, в очереди разбора - 984578.
Создано именных указателей - 71467.
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