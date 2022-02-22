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Авиационная промышленность



22.02.2022 «Билайн» предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 1
16.12.2021 Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф» 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов 1
27.05.2020 Автоматизация организации воздушного движения доступна в среде ОС Astra Linux 1
22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18% 1
30.04.2020 Iridium обеспечил связью коренных жителей Ямала 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP 1
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 2
18.03.2020 Электронный архив «Этлас» внедрен в ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1
11.03.2020 Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator 1
05.03.2020 «Сингапурские авиалинии» проверяют безопасность своих разработок с помощью Solar appScreener 1
25.02.2020 «Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна 1
21.02.2020 Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов 1
04.02.2020 SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance 1
04.02.2020 Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео 1
23.01.2020 Honor начинает российские продажи новых ноутбуков и смарт-часов. Цены 1
24.12.2019 Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux 1
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку 1
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 1
20.11.2019 Беспроводное интернет-подключение через LiFi доступно в общественном транспорте 1
18.11.2019 ABB представила низковольтное распределительное устройство нового поколения 1
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 1
28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов 1
25.10.2019 Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content 1
22.10.2019 Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента 1
21.10.2019 Sabre объявила о приобретении Radixx 1
01.10.2019 Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener 1
23.09.2019 Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия 1
19.09.2019 Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием 1
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
29.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов 1
28.08.2019 ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий 1
28.08.2019 TrueConf обеспечил удаленную подготовку пилотов для авиакомпании «Россия» 2
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап 1
15.08.2019 Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным 1
13.08.2019 Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров 1
09.08.2019 В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет 1
30.07.2019 «Вега» развернет производство комплекса для управления посадкой самолетов с земли 2
25.07.2019 Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 1

Публикаций - 79, упоминаний - 96
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
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