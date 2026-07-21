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АСИ ЕЦРКЭ АНО Единый центр развития креативной экономики АНО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.07.2026 75% объема креативных услуг приходится на 10 регионов-лидеров 1
28.06.2024 Художники России, объединяйтесь! 1
28.11.2023 АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

АСИ и организации, системы, технологии, персоны:

1С Game Studios 6 1
Avito Tech - Авито Тех 44 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Лаборатория будущего - научно-производственная организация 17 1
Винзавод - Центр современного искусства 12 1
Креативная экономика АНО 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1779 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 2
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 22 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4986 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26387 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1030 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2775 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 207 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4471 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5163 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4039 1
РАХ - Российская академия художеств 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1539 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 663 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 101 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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