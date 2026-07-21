Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
АСИ ЕЦРКЭ АНО Единый центр развития креативной экономики АНО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.07.2026
|75% объема креативных услуг приходится на 10 регионов-лидеров 1
|28.06.2024
|Художники России, объединяйтесь! 1
|28.11.2023
|АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт 2
Публикаций - 3, упоминаний - 4
АСИ и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Game Studios 6 1
|Avito Tech - Авито Тех 44 1
|НКК - Национальная платформа - 55 1
|Лаборатория будущего - научно-производственная организация 17 1
|Винзавод - Центр современного искусства 12 1
|Креативная экономика АНО 1 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1779 1
|Avito - Авито услуги 159 1
|VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 93 1
|Художники/Artists - Всероссийская платформа Artists - Художники.РФ 2 1
|РАХ - Российская академия художеств 11 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1539 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.