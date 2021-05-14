Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АПК БГ
Безопасный город
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 53
АПК БГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чуприян Александр 6 4
|Володкович Вячеслав 30 3
|Якимюк Оксана 6 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Панов Сергей 14 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Лысов Денис 26 2
|Солодухин Константин 92 2
|Громов Иван 96 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Чамара Денис 57 2
|Мишурный Андрей 2 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Алсуфьев Алексей 1 1
|Сафронова Ольга 1 1
|Мордасов Сергей 12 1
|Чумаков Павел 1 1
|Решетова Ольга 4 1
|Лисицкий Андрей 2 1
|Зимин Игорь 11 1
|Георгиева Елена 5 1
|Бурлаков Андрей 1 1
|Кумпилов Мурат 1 1
|Геллер Анатолий 12 1
|Инютин Николай 1 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Чирков Дмитрий 2 1
|Клявлин Андрей 1 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Говорунов Александр 12 1
|Шпак Василий 39 1
|Хрулев Андрей 9 1
|Логинов Александр 34 1
|Калугин Сергей 162 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Голубев Василий 32 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Борисов Юрий 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru