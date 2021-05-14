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АПК БГ
Безопасный город


14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 2
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 1
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий 1
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 1
01.10.2020 ГКМП и «Аэродиск» будут развивать российские технологии в военно-космической отрасли 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 1
11.09.2020 «Ростелеком» и правительство Ростовской области заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве 1
22.07.2020 В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца 2020 года 1
14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь» 1
14.05.2020 «НИЦ Аэродиск» стал резидентом «Сколково» 1
19.03.2020 «Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных 1
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке 1
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России 1
27.03.2019 Новикомбанк выделит холдингу Ростеха 500 млн рублей на гражданские средства криптозащиты 1
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1
09.11.2018 «Ростелеком» обеспечит безопасность на Чукотке 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
25.06.2018 Генеральный конструктор Безопасного города рассказывает о рисках, успехах и провалах безопасных и умных городов 6
23.05.2018 Председатель ИТ-комитета Вологодской области: почему цифровая экономика начнется с регионов 2
23.05.2018 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири 1
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться 1
07.05.2018 В России построят ИС, автоматически штрафующую бизнес за загрязнение окружающей среды 1
09.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
03.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
16.02.2018 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Адыгея 1
24.01.2017 В России запатентована ГИС, «не имеющая мировых аналогов». Видео 1
11.05.2016 В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город» 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
19.04.2016 Какие проблемы «Безопасного города» выявляет практика 3
11.04.2016 В Новочебоксарске создана «пилотная» зона АПК «Безопасный город» 1
18.03.2016 «Ростелеком» приступил к внедрению АПК «Безопасный город» в Архангельской области 1
11.02.2016 «Ростелеком» подписал контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город» 1
28.11.2015 Глава Комитета ИТ и связи Петербурга Иван Громов о приоритетах информатизации 2
03.06.2015 «Техносерв» заявил о росте быстрее российского ИТ-рынка 1
15.12.2014 Систему «большого брата» в России построят под управлением МЧС 1
05.06.2014 В Нижнем Новгороде стало меньше ДТП благодаря комплексу «Безопасный город» 1
28.01.2014 В Правительстве создана комиссия по внедрению комплекса "Безопасный город" 1
02.10.2013 «Ростелеком» обеспечил работу комплекса «Безопасный город» в Сегеже 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

АПК БГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 24
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Yandex - Яндекс 4103 3
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 3
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
Alibaba Group 298 2
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 2
Google LLC 7177 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Рексофт - Reksoft 202 1
Автоматика Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники 8 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 1 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 1
ICL ГК 69 1
Автоматика КалугаПрибор 30 1
Московский НПЦ сетевых технологий 1 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
AT Consulting Восток 23 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
3779 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
SAP SE 3220 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
Северсталь ПАО 204 2
Газпром нефть 382 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
ТехноНИКОЛЬ 26 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Ростех Новикомбанк 27 1
ГКМП - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Правительство РФ 2208 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 3
Роснано 456 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АНО Центр цифровой трансформации Ростовской области 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
ГКУ Управление ГЗ и ППС ЧАО - ГКУ Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа 2 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Безопасный город 347 12
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
Умное ЖКХ 12 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
Открытый регион 23 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Открытые данные - Open data 57 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google Android 10751 2
Telegram - Мессенджер 80 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Aerodisk vAIR 15 2
Scala - Язык программирования 41 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Aerodisk Восток СХД 17 1
ЦРТ Визирь 17 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
AT Consulting Восток - Smart City Cloud - цифровая платформа Управление территорией 4 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
МОД Народный контроль 29 1
Экологический паспорт 2 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Aladdin JaCarta 147 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Linux OS 4276 1
Apple iOS 5742 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Microsoft Excel 438 1
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 9 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft Office 1950 1
Чуприян Александр 6 4
Володкович Вячеслав 30 3
Якимюк Оксана 6 3
Осеевский Михаил 221 2
Панов Сергей 14 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Лысов Денис 26 2
Солодухин Константин 92 2
Громов Иван 96 2
Сахненко Сергей 71 2
Чамара Денис 57 2
Мишурный Андрей 2 2
Кабанов Владимир 174 2
Алсуфьев Алексей 1 1
Сафронова Ольга 1 1
Мордасов Сергей 12 1
Чумаков Павел 1 1
Решетова Ольга 4 1
Лисицкий Андрей 2 1
Зимин Игорь 11 1
Георгиева Елена 5 1
Бурлаков Андрей 1 1
Кумпилов Мурат 1 1
Геллер Анатолий 12 1
Инютин Николай 1 1
Забозлаев Алексей 2 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Чирков Дмитрий 2 1
Клявлин Андрей 1 1
Ананьев Алексей 88 1
Говорунов Александр 12 1
Шпак Василий 39 1
Хрулев Андрей 9 1
Логинов Александр 34 1
Калугин Сергей 162 1
Никуличев Андрей 43 1
Голубев Василий 32 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Нестеров Алексей 79 1
Борисов Юрий 91 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 4
Россия - Ростовская область 864 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - Ханты-Мансийск 119 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Таганрог 112 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - Анадырь 45 2
Россия - Анадырский район 3 2
Россия - Вологодская область 320 2
Россия - Вытегорский муниципальный район 1 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Угольные Копи 5 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Певек 7 1
Россия - Нижневартовск 111 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Новочебоксарск 24 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Вологда 193 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 5
Цифровой регион - Федеральный проект 35 4
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Транспорт 62 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
Петербургский Цифровой Форум 6 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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