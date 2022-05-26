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Индексная книга CNews*
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АБС Автоматизированная банковская система Automated banking system ЦАБС Централизованная автоматизированная банковская система

АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система


26.05.2022 «Прио-Внешторгбанк» автоматизирует основную деятельность на основе АБС RS-Bank V.6
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП
24.01.2019 R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка»
19.09.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6
29.08.2018 R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank
12.09.2017 АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации
12.07.2017 Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero
06.06.2017 В системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций
13.04.2017 Владбизнесбанк перевел учет банковских операций в ЦАБС «Банк 21 Век»
11.04.2017 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк»
03.03.2017 АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ
20.02.2017 ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка»
17.02.2017 КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век»
14.02.2017 АБС «М-Банк» от банка ВТБ сертифицирована и включена в реестр российского ПО
29.12.2016 R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно»
01.11.2016 В АБС RS-Bank v.5.5 появилась возможность запрашивать в ФНС сведения о юрлицах и ИП
27.07.2016 «Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке
02.06.2016 Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день
26.05.2016 «РБР-Банк» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век»
18.05.2016 «Евразийский банк» перешел на новую версию АБС от R-Style Softlab
13.05.2016 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в банк «Кредо Финанс»
15.04.2016 R-Style Softlab перевела Меткомбанк на 31 сборку АБС RS-Bank V.6
25.02.2016 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «ИС Банке»: завершен первый этап проекта
15.01.2016 «БМВ Банк» перешел на новую технологию сопровождения АБС — RS-ID
25.12.2015 R-Style Softlab адаптировала АБС к правилам бухгалтерского учета 2016 г.
17.12.2015 Торжокуниверсалбанк перешел на ЦАБС «Банк 21 Век»
17.11.2015 Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк»
23.10.2015 R-Style Softlab реализовала поддержку новой отчетной формы ЦБ в АБС RS-Bank v. 5.5
06.10.2015 Банк «Москва» автоматизировал работу с пластиковыми картами с помощью АБС RS-Bank v. 5.5
27.08.2015 «Столичная расчетная палата» обновила АБС при поддержке R-Style Softlab
25.08.2015 R-Style Softlab реализовала в АБС поддержку нового формата Credit Registry
19.08.2015 «Интеррасчет» перешла на АБС RS-Bank v. 5.5
13.08.2015 ЦАБС «Банк 21 ВЕК» пополнилась модулем «Документооборот с таможенными органами»
11.08.2015 «Евразийский банк» в Москве перешел на АБС от R-Style Softlab
30.07.2015 R-Style Softlab реализовала поддержку новых требований законодательства в АБС RS-Bank v. 5.5
23.07.2015 R-Style Softlab перевела еще один модуль АБС на современный веб-интерфейс
22.07.2015 Экспобанк вместе с ЦФТ завершил очередной этап модернизации ИТ-инфраструктуры
22.07.2015 Хамкорбанк перешел на новую сборку АБС RS-Bank V.6

Публикаций - 867, упоминаний - 878

АБС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 191
R-Style - Эр-Стайл ГК 680 143
Oracle Corporation 6297 140
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 123
Diasoft - Диасофт 595 84
IBM - International Business Machines Corp 9186 73
Microsoft Corporation 23468 54
Инверсия 141 50
SAP SE 4871 48
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 41
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 35
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 125 32
Крок - Croc 1703 30
ФОРС - Центр разработки 553 29
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 28
ПрограмБанк 95 27
Quorum - Кворум 114 27
Neoflex - Неофлекс 169 26
6984 26
Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 52 24
1С-ИжТиСи 6301 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 22
Oracle Siebel Systems 500 22
SAS Institute 908 21
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 313 21
Dell EMC 4908 21
FlexSoft - ФлексСофт - ранее ФОРС-Банковские Системы 85 19
HP Inc. 5513 19
Google LLC 10921 18
IBS - ИБС экспертиза 154 18
АйТи 1281 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 17
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 16
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 87 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1785 15
ОТР ГК 199 15
БИС - Банковские информационные системы 96 14
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 92
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 77
Альфа-Банк 1594 48
ВТБ - ВТБ24 660 41
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 35
ГПБ - Газпромбанк 937 33
ПСБ - Промсвязьбанк 732 29
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 27
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 26
OTP Group - ОТП Банк 177 25
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 25
Бинбанк 193 24
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 24
МДМ Банк 259 22
Точка 3792 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 20
РСХБ - Россельхозбанк 283 20
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 20
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 19
Почта Банк 346 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 18
ТКБ - ТрансКапиталБанк 83 16
UniCredit - ЮниКредит Банк 226 16
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 16
Пробизнесбанк АКБ 132 16
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 15
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 15
Visa International 1872 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 13
Citi - Citibank - Ситибанк 293 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6178 12
Русский стандарт Банк 384 12
МКБ - Московский кредитный банк 401 11
Инвестторгбанк АКБ 24 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1174 9
НСПК - Национальная система платежных карт 611 9
Глобэкс банк 45 9
Связной Банк 89 9
Связной ГК 1334 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 179
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17907 47
Федеральное казначейство России 1548 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 28
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10361 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2687 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2832 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9049 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 8
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 151 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 4
Таможня - Таможенная служба 1026 4
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2370 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 858 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 191 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 132 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 3
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 2
Правительство Москвы 1986 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 2
АРБ - Ассоциация российских банков 200 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 4
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
OWASP - Open Web Application Security Project 71 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
Linux Foundation 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 1
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Европа Восточная 2996 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 866 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2313 8
Чехия - Чешская Республика 1277 8
Узбекистан - Республика 1397 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1131 7
Южная Корея - Республика 6279 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2357 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2483 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1106 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1151 6
Евразия 552 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 966 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 996 6
Армения - Республика 1391 6
Грузия 1121 6
Латвия - Латвийская Республика 792 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1424 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 975 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41793 837
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19954 221
Кредитование - Сrediting 5093 216
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10219 153
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4899 117
Физическое лицо - Физлицо 3120 115
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10638 112
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5110 104
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41561 101
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 92
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4610 91
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13902 85
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4914 83
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2454 75
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9090 73
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6472 56
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6009 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 5149 42
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 518 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23880 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 40
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 33
Аудит 1888 31
Юриспруденция - Jurisprudence 6205 30
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 656 29
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2595 29
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1113 28
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2091 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15006 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8855 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3644 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1895 26
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2452 24
Финансовые показатели 2069 24
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3444 23
Человеческий фактор - Human factor 1561 22
Юриспруденция - Законодательство 4548 21
Федеральное законодательство 3155 21
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1682 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 24
TAdviser - Центр выбора технологий 292 3
Открытые системы ИД 173 3
ТАСС Телеком 38 2
91Mobiles 1694 2
Банки.ру - Banki.ru 51 2
Радио Свобода - радиостанция 40 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1208 2
Ведомости 528 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 2
Bloomberg 1108 2
International Banking Systems Journal - IBS Publishing 2 2
Forbes - Форбс 629 2
Мобильные системы 113 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Госрасходы - портал 61 1
Independent 114 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 112 1
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РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
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МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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