АБС Автоматизированная банковская система Automated banking system ЦАБС Централизованная автоматизированная банковская система
АБС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фомичев Андрей 69 37
|Дробышевский Михаил 53 36
|Висящев Андрей 64 28
|Френкель Лев 51 27
|Назарова Анна 38 15
|Каримов Ринат 32 14
|Занин Виталий 22 14
|Сотин Денис 144 13
|Назипов Дмитрий 84 13
|Стятюгин Роман 30 13
|Серова Елена 319 12
|Киперварг Галина 29 11
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 11
|Леушев Андрей 69 10
|Катрич Алексей 42 9
|Сыкулев Андрей 69 9
|Подкопаев Олег 30 8
|Макаров Станислав 117 8
|Лосев Сергей 46 8
|Кибалко Кирилл 21 8
|Широких Алексей 71 7
|Батай Илья 26 7
|Маркелов Константин 30 7
|Шеин Валерий 18 7
|Кирьянова Александра 70 7
|Рубцова Ольга 33 7
|Михалев Александр 25 7
|Степанов Антон 57 7
|Глазков Александр 75 6
|Бухрадзе Реваз 14 6
|Шилов Сергей 83 6
|Медокс Ярослав 25 6
|Кузякин Дмитрий 23 6
|Патешман Виталий 37 6
|Эзрохи Андрей 12 6
|Русанов Сергей 48 6
|Прохоров Фёдор 82 6
|Казарцев Алексей 27 6
|Федечкин Эдуард 39 6
|Виноградов Игорь 17 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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