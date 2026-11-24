Гознак совместно с фондом «Сколково» запустил программу скаутинга Goznak Startup Lab. Цель — найти внешние технологические решения, которые можно применить как в производственных процессах, так и в новых продуктах компании. Разработчики смогут представить свои технологии специалистам и получить оценку их релевантности задачам Гознака. По итогам будут сформированы варианты пилотирования и практического применения. Прием заявок открыт до 31 января 2027 года.

Направления для поиска

К участию приглашаются команды разработчиков, стартапы и технологические компании. Заявки принимаются по шести направлениям: защищенные виды полиграфии (включая решения для наличного денежного обращения), идентификационные системы и документы, цифровые решения и технологии цифровой безопасности, производство продукции на бумажных фабриках, технологии монетно-медального производства (включая решения с драгметаллами), а также технологии промышленного контроля и приборостроения.

Полный перечень направлений доступен на сайте Фонда «Сколково».

Что получат участники

Для наиболее перспективных и релевантных разработок предусмотрены варианты сотрудничества. Среди них — доступ к экспертной позиции профильных специалистов Гознака и информации об особенностях производства. Возможна организация лабораторных исследований и пилотных проектов на современной производственной базе за счет Гознака. При необходимости адаптации технологии под производственные задачи рассматривается заказная разработка или проведение НИОКР. Не исключены и другие форматы сотрудничества с потенциалом инкорпорирования в бизнес Гознака.

Для наиболее перспективных и релевантных разработок предусмотрены варианты сотрудничества

«Несмотря на усложнившиеся условия ведения бизнеса на международном рынке, Гознак по-прежнему сохраняет позицию одного из лидеров отрасли, поставляя свою продукцию в десятки стран. Выдерживать конкуренцию с ведущими мировыми корпорациями и наращивать свою долю возможно только за счет опережающего уровня развития технологий. В этой связи наша компания разными способами ищет новые идеи, превращая их в технологии и продукты. Работа с предпринимательским сообществом и скаутинг — один из таких способов, который уже показал свою эффективность. Предыдущие программы скаутинга и акселерации Goznak Startup Lab позволили нам создать технологические заделы для повышения качества и конкурентоспособности продукции нашей компании. Мы продолжаем свой поиск и ждем интересных предложений», — отметил Георгий Корнилов, заместитель генерального директора АО «Гознак» по маркетингу и стратегии, директор НИИ Гознака.

«Сегодня в Фонде «Сколково» более 5,5 тысячи участников, за которыми стоят тысячи технологических разработок. Наша задача — сделать так, чтобы эти решения находили своего заказчика, а крупные корпорации получали технологии под конкретные производственные задачи. Совместная программа с Гознаком — пример такого подхода: мы не ограничиваемся поиском перспективных проектов, а помогаем создавать условия для их испытаний и последующего внедрения», — отметил Алексей Паршиков, заместитель председателя правления Фонда «Сколково» по работе с партнёрами.

Не гарантия, а возможность

Решение о возможных вариантах взаимодействия Гознак принимает отдельно по каждому предложению. Участие в программе само по себе не гарантирует автоматического начала сотрудничества.

Подать заявку на участие можно на сайте оператора программы — Фонда «Сколково».