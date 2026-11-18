«Росгосстрах» перевел управление парком рабочих станций на российскую систему Zodiac.ITM от компании «Референс Пойнт». Проект стал частью программы импортозамещения: новая платформа заменила зарубежное ПО и позволила управлять смешанной инфраструктурой, где одновременно работают Windows и Linux. Сегодня под управлением Zodiac.ITM находятся более 12 тысяч компьютеров в представительствах компании во всех федеральных округах. О том, почему выбрали именно это решение, как прошла миграция и что изменилось в работе ИТ-службы, — в материале CNews.

Почему отказались от зарубежного решения

Ключевых драйверов проекта было два. Во-первых, программа импортозамещения операционных систем: компании требовалось российское ПО для управления парком. Во-вторых, необходимость работать со смешанной средой — в инфраструктуре «Росгосстраха» одновременно используются Windows и Linux.

При выборе платформы рассматривали все доступные российские и опенсорсные решения. В пользу Zodiac.ITM в итоге сработали четыре фактора.

Изображение сгенерировано ИИ У РГС разветвленная филиальная сеть, специализированное ПО и в целом сложная ИТ-инфраструктура

Первый — надежность. По словам представителей компании, с ошибками продукта они не сталкивались, а у вендора есть реальный опыт использования в крупных организациях, включая референс-визиты.

Второй — безопасность. Zodiac.ITM — полностью собственная разработка, а не набор open-source компонентов, объединенных единым интерфейсом. Такую архитектуру в компании считают более прозрачной и простой в поддержке с точки зрения безопасности: поддерживать в актуальном состоянии десятки разрозненных компонентов сложнее, чем целостную систему.

Третий — гибкость и расширяемость. Платформа позволяет минимизировать зависимость от вендора при реализации новых сценариев.

Четвертый — ценовая политика и принципы лицензирования.

«Для проекта РГС требовалась полностью российская разработка с подтвержденным опытом крупных внедрений, широким функционалом, гибкостью настроек и возможностью последовательного горизонтального масштабирования компонентов системы без остановки ее работы. Все эти качества делают систему „Зодиак.АйТиЭм“ логичным выбором заказчика», — отметил технический директор «Референс Пойнт» Кирилл Разумовский.

Zodiac.ITM — это система управления ИТ-инфраструктурой. Она позволяет централизованно администрировать парк рабочих станций и серверов: вести инвентаризацию оборудования и ПО, распространять обновления, управлять конфигурациями, мигрировать операционные системы с сохранением пользовательских данных и удаленно поддерживать устройства. Решение разрабатывается российской компанией «Референс Пойнт» с 2017 года без использования платформ с открытым кодом (open source) и рассчитано на организации с парком от сотен до сотен тысяч устройств.

Как прошла миграция

От старта проекта — развертывания и настройки Zodiac.ITM — до управления первыми рабочими станциями в периметре компании прошло два месяца.

Главной сложностью стала не техническая часть, а интеграция с точки зрения безопасности. Инструмент с повышенными привилегиями встраивается в ИТ-ландшафт крупной компании, и это всегда сопряжено с пересмотром правил безопасности. Интеграцию детально прорабатывали совместно с коллегами из ИБ.

Ошибок и тупиков удалось избежать за счет пилотирования: все нюансы учли до перехода в промышленную эксплуатацию. Поэтому сам переход прошел гладко.

Обучение специалистов проводилось с участием вендора — как в рамках пилота, так и уже по ходу внедрения. Пользователей обучали уже сотрудники «Росгосстраха».

Что изменилось

Сейчас специалисты компании используют Zodiac.ITM для нескольких ключевых задач: аппаратной и программной инвентаризации, распространения и обновления ПО и ОС, миграции ОС с сохранением пользовательских данных, массового управления конфигурациями и удаленной поддержки рабочих станций. Есть и «магазин приложений» для пользователей.

Ключевые эффекты от внедрения в компании формулируют так. Во-первых, появилась возможность самостоятельной миграции на отечественную ОС с сохранением данных пользователей. Во-вторых, существенно сократилось время на развертывание и обновление прикладного ПО на рабочих станциях. В-третьих, ИТ-служба получает актуальную инвентаризационную информацию по установленному ПО и оборудованию.

«Для РГС переход на российский инструмент управления ИТ-инфраструктурой — важный шаг в укреплении технологической независимости и повышении управляемости ИТ-активов. В компании предъявляются высокие требования к безопасности и надежности, поэтому выбор был сделан в пользу программного продукта, изначально спроектированного как целостная система, а не набора разрозненных компонентов, объединенных единым интерфейсом. У РГС разветвленная филиальная сеть, специализированное ПО и в целом сложная ИТ-инфраструктура — это требует от системы управления гибкости и широкого набора механизмов расширения и интеграции», — подвел итог начальник управления технической поддержки пользователей «Росгосстраха» Сергей Босхамжиев.

Платформа управления ИТ-инфраструктурой Zodiac.ITM доступна у официального дистрибьютора Merlion: в техническом центре развёрнут демостенд решения, доступны консультации и тестирование на совместимость с ИТ-парком заказчика.