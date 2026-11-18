Продуктово-сервисная компания ICL Services провела исследование, посвященное подходам бизнеса к информационной безопасности. В опросе приняли участие руководители компаний, ИТ-директора и директора по информационной безопасности, а также инженеры по ИБ. В центре внимания — кибербезопасность ИТ-инфраструктуры и выбор стратегии компаний по расходам на информационную безопасность на ближайшие два-три года.

На фоне роста затрат, усложнения киберугроз и требований к защите компании пересматривают подходы к организации информационной безопасности. Бизнесу необходимо поддерживать устойчивость инфраструктуры, своевременно выявлять угрозы и обеспечивать соответствие обязательным требованиям, одновременно грамотно распределять имеющиеся ресурсы, возможности и бюджеты.

В этих условиях одним из возможных решений становится ИБ-аутсорсинг — передача отдельных функций профессиональным организациям. Вместе с руководителем центра ИБ-экспертизы ICL Services Алексеем Морозковым разбираем результаты опроса, какие направления компании готовы делегировать на аутсорс и что влияет на выбор модели взаимодействия.

Компании выбирают гибридную модель ИБ

Большинство участников исследования рассматривают сочетание собственных специалистов и внешних экспертов как предпочтительный подход на ближайшие два-три года. Такую модель выбрали 63% респондентов. Еще 37% планируют развивать собственную команду и выполнять задачи информационной безопасности самостоятельно. Передавать полностью все функции обеспечения ИБ в ближайшей перспективе компании пока не готовы, но не исключают в будущем переоценки подхода.

Таким образом, бизнес заинтересован не столько в отказе от внутренних компетенций, сколько в возможности дополнить и обогатить их внешней экспертизой. Собственная команда может сохранять контроль над стратегией и критичными процессами, а аутсорсер — обеспечивать выполнение определенных задач, для которых потребуются отдельные инструменты, ПО, обучение, соответствующая квалификация, регулярный мониторинг и наработанный опыт в различных отраслях.

Алексей Морозков руководитель центра ИБ-экспертизы ICL Services «Гибридная модель позволяет объединить профессионализм ИБ- и ИТ-специалистов компании с внешней экспертизой. Необязательно передавать подрядчику все функции ИБ: можно начать с направлений, в которых не хватает ресурсов или соответствующих компетенций. В ICL Services мы помогаем заказчикам определить, какие процессы целесообразно развивать внутри компании, а какие — усилить за счет внешнего сервиса».

Приоритетные направления ИБ-аутсорсинга

Наиболее востребованной функцией, которую компании готовы передать внешним исполнителям, стала проверка систем на уязвимости. Этот вариант выбрали 74% участников исследования. Круглосуточный мониторинг отметили 68%, выявление и предотвращение атак — 63%. Еще 53% готовы делегировать профессиональным компаниям контроль внешних попыток взлома.

Более трети респондентов также рассматривают передачу реагирования на инциденты — 32%, а 26% готовы привлекать дополнительно внешних специалистов для обучения своих сотрудников.

Результаты отражают интерес к услугам, которые требуют регулярного понимания слабых мест и соответствующей уникальной экспертизы. Например, проверка уязвимостей помогает выявлять потенциальные точки компрометации инфраструктуры, а круглосуточный мониторинг позволяет непрерывно отслеживать подозрительную активность и своевременно обнаруживать опасные инциденты.

При этом оценки зрелости собственных процессов ИБ показывают, что у компаний разные приоритеты и соответствующие потенциальные вектора атак. Защиту корпоративной почты участники исследования оценили в среднем на 4,26 балла из 5, защиту компьютеров и серверов от вредоносных программ — на 4,16 балла. Регулярная проверка систем на уязвимости получила 2,95 балла, защита от сложных целевых атак — 2,58 балла, а контроль безопасности мобильных устройств — 1,89 балла.

Алексей Морозков руководитель центра ИБ-экспертизы ICL Services «Важно не просто найти уязвимость, а оценить, насколько она критична для конкретной инфраструктуры, определить приоритет устранения и проконтролировать ее закрытие. Для этого необходим системный подход, грамотно выстроенный процесс и кропотливая работа».

Что влияет на бюджет ИБ

При планировании расходов на информационную безопасность компании продолжают ориентироваться прежде всего на регуляторные и финансовые риски. Наиболее значимым фактором участники исследования назвали штрафы и санкции — их отметили 68% респондентов. Проверки и требования регуляторов влияют на бюджет 53% опрошенных. Почти половина участников, 47%, также учитывает рост стоимости ИТ и сервисов при планировании своих бюджетов. Кадровый дефицит отметили 26%, рост налогов — 11%.

Результаты показывают, что бюджетирование ИБ связано не только с необходимостью развивать кибербезопасность и держать в фокусе современный ландшафт угроз, но и в том числе считаться с нововведениями регуляторов и ростом стоимости технологий. При этом нехватка специалистов может дополнительно усложнять организацию соответствующих процессов. В таких условиях привлечение внешней экспертизы позволяет рассмотреть альтернативу самостоятельному развитию всех направлений ИБ. Компания может получить доступ к необходимым инструментам, не формируя отдельную команду под каждую задачу.

При этом участники исследования используют разные подходы к финансированию защиты бизнеса. У 42% опрошенных есть отдельный бюджет на информационную безопасность. Еще 37% исторически включают расходы на ИБ в общий ИТ-бюджет, а 21% компаний решения о выделение каких-либо бюджетов на ИБ принимают по ситуации.

В целом такое распределение ответов полностью подтверждает тезис, что каждая компания самостоятельно определяет для себя путь развития в вопросах кибербезопасности, опираясь на свои возможности, ресурсы и учитывает риски и стоимость потерь. Но тут стоить отметить, что все-таки выделенный бюджет на ИБ позволяет отдельно планировать расходы на защиту, тогда как включение ИБ в общий ИТ-бюджет само по себе предполагает конкуренцию с другими технологическими и инфраструктурными приоритетами бизнеса. Ситуативный подход, в свою очередь, может означать, что компании четко сфокусированы на достижение конкретных бизнес целей, которые на текущий момент времени имеют самый высокий приоритет, а финансирование ИБ будет зависеть от того, насколько это поможет достижению этих целей.

Алексей Морозков руководитель центра ИБ-экспертизы ICL Services «При планировании бюджета важно учитывать не только стоимость покупаемых решений, но и финальную стоимость владения ими TCO, которая включает в себя: ресурсы, необходимые для их полноценной эксплуатации, специалистов и поддержание/приобретение соответствующей экспертизы, администрирование и регулярные проверки. Внешняя экспертиза может помочь закрыть отдельные потребности без необходимости самостоятельно развивать каждое направление. При этом выбор модели должен исходить из бизнес-рисков компании, рационального использования ресурсов и требований к защите, а не только из стремления сократить расходы».

Что мешает компаниям передавать функции ИБ на аутсорсинг

Несмотря на интерес к внешним услугам, у бизнеса сохраняются опасения относительно аутсорсинга. Главным препятствием участники исследования отмечают некоторую осторожность в вопросах доверия к подрядчикам, его отметили 63% респондентов. Еще 42% указали на обеспокоенность в вопросах обеспечения безопасности своих данных и возможных утечек, 32% — на недостаточную прозрачность эффективности услуг и сложность ее контроля. Столько же считают препятствием высокую стоимость экспертных сервисов.

При выборе ИБ-аутсорсера для компаний важны не только технические компетенции исполнителя, но и понятные условия сотрудничества. Согласованные сроки реагирования на инциденты и фиксированную стоимость по модели «все включено» отметили по 53% участников исследования. Для 47% респондентов важно, чтобы данные оставались в России, в том числе с точки зрения и соответствия требованиям законодательства. Еще 37% считают значимой возможность в любой момент вернуть функцию ИБ обратно в компанию.

Алексей Морозков руководитель центра ИБ-экспертизы ICL Services «При передаче функций ИБ на аутсорсинг доверие должно опираться на конкретные договоренности: состав услуг, сроки реакции, порядок эскалации инцидентов и понятная отчетность. Заказчик должен понимать, за что отвечает внешняя компания, какие задачи остаются на его стороне, и как выстроен процесс совместного эффективного сотрудничества. Для нас прозрачность взаимодействия — важная частью услуги: она помогает сохранить управляемость процессов и оценивать работу подрядчика по понятным критериям».

Условия для передачи ИБ на аутсорсинг

Решение об использовании внешних услуг информационной безопасности зависит от потребностей компании и условий сотрудничества. Позитивной стороной исследования можно отметить, что среди участников исследования 21% уже используют ИБ-аутсорсинг, еще 21% рассматривают такую возможность в перспективе. Что касается других аспектов, то для 16% респондентов важным условием выступает наличие ответственности и соглашения об уровне сервиса (SLA). Столько же указали на нехватку собственной экспертизы и желанием эту экспертизу нарастить.

Возможность снизить затраты по сравнению с самостоятельным построением процессов с нуля отметили 5% участников. При этом 11% скорее не готовы на текущий момент передавать функции ИБ внешнему исполнителю, еще 11% респондентов исключают такую возможность в силу законодательных и корпоративных ограничений.

Алексей Морозков руководитель центра ИБ-экспертизы ICL Services «Передача функций ИБ на аутсорсинг должна решать конкретную задачу бизнеса, например, компенсировать нехватку собственных компетенций, или же наоборот усилить возможности текущей команды и используемых технологий. При этом SLA и распределение ответственности должны быть не формальностью, а основой эффективного взаимодействия и долгосрочного сотрудничества».

Заключение

Результаты исследования показывают, что компании рассматривают внешний сервис прежде всего, как инструмент усиления собственных возможностей кибербезопасности. Наибольший интерес проявляется к управлению уязвимостями, мониторингу и выявлению атак, тогда как управление ключевыми функциями ИБ бизнес предпочитает сохранять под собственным контролем.

Для поставщика ИБ-услуг это означает, что гибридные модели сотрудничества все еще представляют интерес и востребованность. Такие модели позволяют закрывать конкретные потребности заказчика, обеспечивать предсказуемость расходов и сохранять прозрачность выполняемой функции поставщиком услуг.

Для бизнеса — это возможность усилить свои возможности в области защиты и противодействия современным угрозам при разумных затратах и развивать информационную безопасность с учетом собственных ресурсов и приоритетов.