Исследование: Что влияет на бюджет информационной безопасности в 2026 году?
Продуктово-сервисная компания ICL Services провела исследование, посвященное подходам бизнеса к информационной безопасности. В опросе приняли участие руководители компаний, ИТ-директора и директора по информационной безопасности, а также инженеры по ИБ. В центре внимания — кибербезопасность ИТ-инфраструктуры и выбор стратегии компаний по расходам на информационную безопасность на ближайшие два-три года.
На фоне роста затрат, усложнения киберугроз и требований к защите компании пересматривают подходы к организации информационной безопасности. Бизнесу необходимо поддерживать устойчивость инфраструктуры, своевременно выявлять угрозы и обеспечивать соответствие обязательным требованиям, одновременно грамотно распределять имеющиеся ресурсы, возможности и бюджеты.
В этих условиях одним из возможных решений становится ИБ-аутсорсинг — передача отдельных функций профессиональным организациям. Вместе с руководителем центра ИБ-экспертизы ICL Services Алексеем Морозковым разбираем результаты опроса, какие направления компании готовы делегировать на аутсорс и что влияет на выбор модели взаимодействия.
Компании выбирают гибридную модель ИБ
Большинство участников исследования рассматривают сочетание собственных специалистов и внешних экспертов как предпочтительный подход на ближайшие два-три года. Такую модель выбрали 63% респондентов. Еще 37% планируют развивать собственную команду и выполнять задачи информационной безопасности самостоятельно. Передавать полностью все функции обеспечения ИБ в ближайшей перспективе компании пока не готовы, но не исключают в будущем переоценки подхода.
Таким образом, бизнес заинтересован не столько в отказе от внутренних компетенций, сколько в возможности дополнить и обогатить их внешней экспертизой. Собственная команда может сохранять контроль над стратегией и критичными процессами, а аутсорсер — обеспечивать выполнение определенных задач, для которых потребуются отдельные инструменты, ПО, обучение, соответствующая квалификация, регулярный мониторинг и наработанный опыт в различных отраслях.
Приоритетные направления ИБ-аутсорсинга
Наиболее востребованной функцией, которую компании готовы передать внешним исполнителям, стала проверка систем на уязвимости. Этот вариант выбрали 74% участников исследования. Круглосуточный мониторинг отметили 68%, выявление и предотвращение атак — 63%. Еще 53% готовы делегировать профессиональным компаниям контроль внешних попыток взлома.
Более трети респондентов также рассматривают передачу реагирования на инциденты — 32%, а 26% готовы привлекать дополнительно внешних специалистов для обучения своих сотрудников.
Результаты отражают интерес к услугам, которые требуют регулярного понимания слабых мест и соответствующей уникальной экспертизы. Например, проверка уязвимостей помогает выявлять потенциальные точки компрометации инфраструктуры, а круглосуточный мониторинг позволяет непрерывно отслеживать подозрительную активность и своевременно обнаруживать опасные инциденты.
При этом оценки зрелости собственных процессов ИБ показывают, что у компаний разные приоритеты и соответствующие потенциальные вектора атак. Защиту корпоративной почты участники исследования оценили в среднем на 4,26 балла из 5, защиту компьютеров и серверов от вредоносных программ — на 4,16 балла. Регулярная проверка систем на уязвимости получила 2,95 балла, защита от сложных целевых атак — 2,58 балла, а контроль безопасности мобильных устройств — 1,89 балла.
Что влияет на бюджет ИБ
При планировании расходов на информационную безопасность компании продолжают ориентироваться прежде всего на регуляторные и финансовые риски. Наиболее значимым фактором участники исследования назвали штрафы и санкции — их отметили 68% респондентов. Проверки и требования регуляторов влияют на бюджет 53% опрошенных. Почти половина участников, 47%, также учитывает рост стоимости ИТ и сервисов при планировании своих бюджетов. Кадровый дефицит отметили 26%, рост налогов — 11%.
Результаты показывают, что бюджетирование ИБ связано не только с необходимостью развивать кибербезопасность и держать в фокусе современный ландшафт угроз, но и в том числе считаться с нововведениями регуляторов и ростом стоимости технологий. При этом нехватка специалистов может дополнительно усложнять организацию соответствующих процессов. В таких условиях привлечение внешней экспертизы позволяет рассмотреть альтернативу самостоятельному развитию всех направлений ИБ. Компания может получить доступ к необходимым инструментам, не формируя отдельную команду под каждую задачу.
При этом участники исследования используют разные подходы к финансированию защиты бизнеса. У 42% опрошенных есть отдельный бюджет на информационную безопасность. Еще 37% исторически включают расходы на ИБ в общий ИТ-бюджет, а 21% компаний решения о выделение каких-либо бюджетов на ИБ принимают по ситуации.
В целом такое распределение ответов полностью подтверждает тезис, что каждая компания самостоятельно определяет для себя путь развития в вопросах кибербезопасности, опираясь на свои возможности, ресурсы и учитывает риски и стоимость потерь. Но тут стоить отметить, что все-таки выделенный бюджет на ИБ позволяет отдельно планировать расходы на защиту, тогда как включение ИБ в общий ИТ-бюджет само по себе предполагает конкуренцию с другими технологическими и инфраструктурными приоритетами бизнеса. Ситуативный подход, в свою очередь, может означать, что компании четко сфокусированы на достижение конкретных бизнес целей, которые на текущий момент времени имеют самый высокий приоритет, а финансирование ИБ будет зависеть от того, насколько это поможет достижению этих целей.
Что мешает компаниям передавать функции ИБ на аутсорсинг
Несмотря на интерес к внешним услугам, у бизнеса сохраняются опасения относительно аутсорсинга. Главным препятствием участники исследования отмечают некоторую осторожность в вопросах доверия к подрядчикам, его отметили 63% респондентов. Еще 42% указали на обеспокоенность в вопросах обеспечения безопасности своих данных и возможных утечек, 32% — на недостаточную прозрачность эффективности услуг и сложность ее контроля. Столько же считают препятствием высокую стоимость экспертных сервисов.
При выборе ИБ-аутсорсера для компаний важны не только технические компетенции исполнителя, но и понятные условия сотрудничества. Согласованные сроки реагирования на инциденты и фиксированную стоимость по модели «все включено» отметили по 53% участников исследования. Для 47% респондентов важно, чтобы данные оставались в России, в том числе с точки зрения и соответствия требованиям законодательства. Еще 37% считают значимой возможность в любой момент вернуть функцию ИБ обратно в компанию.
Условия для передачи ИБ на аутсорсинг
Решение об использовании внешних услуг информационной безопасности зависит от потребностей компании и условий сотрудничества. Позитивной стороной исследования можно отметить, что среди участников исследования 21% уже используют ИБ-аутсорсинг, еще 21% рассматривают такую возможность в перспективе. Что касается других аспектов, то для 16% респондентов важным условием выступает наличие ответственности и соглашения об уровне сервиса (SLA). Столько же указали на нехватку собственной экспертизы и желанием эту экспертизу нарастить.
Возможность снизить затраты по сравнению с самостоятельным построением процессов с нуля отметили 5% участников. При этом 11% скорее не готовы на текущий момент передавать функции ИБ внешнему исполнителю, еще 11% респондентов исключают такую возможность в силу законодательных и корпоративных ограничений.
Заключение
Результаты исследования показывают, что компании рассматривают внешний сервис прежде всего, как инструмент усиления собственных возможностей кибербезопасности. Наибольший интерес проявляется к управлению уязвимостями, мониторингу и выявлению атак, тогда как управление ключевыми функциями ИБ бизнес предпочитает сохранять под собственным контролем.
Для поставщика ИБ-услуг это означает, что гибридные модели сотрудничества все еще представляют интерес и востребованность. Такие модели позволяют закрывать конкретные потребности заказчика, обеспечивать предсказуемость расходов и сохранять прозрачность выполняемой функции поставщиком услуг.
Для бизнеса — это возможность усилить свои возможности в области защиты и противодействия современным угрозам при разумных затратах и развивать информационную безопасность с учетом собственных ресурсов и приоритетов.