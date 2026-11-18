эксперт в области Workforce Management — управления численностью, нагрузкой и рабочим временем сотрудников, предиктивной аналитики и оптимизации трудовых ресурсов



В Подмосковье начали тестировать ИИ-сервис для анализа работы медицинских организаций в режиме реального времени. Система ежедневно обрабатывает обезличенные данные о посещениях поликлиники. Это позволяет получать аналитику за считанные минуты вместо подготовки десятков ежедневных и еженедельных отчетов. Для медицинских организаций такой подход означает переход к управлению на основе данных. Руководитель получает возможность быстрее видеть отклонения в работе процессов, оценивать их причины и принимать решения на основе конкретных показателей. Как использовать данные для повышения эффективности медицинской организации, рассказывает Евгений Поремов, эксперт в области Workforce Management — управления численностью, нагрузкой и рабочим временем сотрудников, предиктивной аналитики и оптимизации трудовых ресурсов.

Какие данные нужны для оценки эффективности

Для оценки эффективности поликлиники нужны данные о расписании, пациентах, медицинском персонале и фактической нагрузке. В расписании важны доступные слоты, продолжительность приемов и занятость специалистов. Данные о пациентах показывают объем обращений и характер потока по дням и часам. Информация о персонале позволяет учитывать количество доступных врачей, их рабочее время и изменения в составе смен. Исторические данные нужны для сравнения периодов и выявления устойчивых закономерностей.

© Rangizzz / Фотобанк Фотодженика Для оценки эффективности поликлиники нужны данные о расписании, пациентах, медицинском персонале и фактической нагрузке

На этой основе работают модели предиктивной аналитики: система сопоставляет текущую ситуацию с историческими данными и прогнозирует будущую нагрузку и потребность в ресурсах. Например, если история показывает регулярный рост обращений в определенные часы, система учитывает эту закономерность при прогнозировании нагрузки и расчете потребности в специалистах. Дальше необходимо понять, где именно возникает дисбаланс и что его вызывает.

Как находить проблемы с помощью данных

Чтобы найти проблему в работе медицинской организации, нужно смотреть на отклонения конкретных показателей. Сам по себе рост числа пациентов еще не говорит о сбое: нужно посмотреть, как он соотносится с доступностью врачей, расписанием и временем ожидания. В работе с WFM я сначала определяю период и подразделение, где показатели отклоняются от обычного уровня, затем проверяю связанные данные. Такой анализ помогает отделить разовый всплеск от системной проблемы.

Для первичной проверки можно использовать этот чек-лист:

Что проверить Что показывает Количество записей и посещений Изменение потока пациентов Свободные и занятые слоты Использование доступной мощности приема Время ожидания Воздействие дисбаланса на пациентов Доступность врачей Соответствие ресурсов текущей ситуации Отработанное время Реальное использование рабочего времени Доля неявок Потери доступных слотов Показатели по часам и дням Периоды регулярных отклонений

Дальше аналитика позволяет оценить несколько вариантов действий. ИИ-ассистент анализирует выявленное отклонение, рассчитывает последствия разных сценариев и предлагает варианты перераспределения пациентов и доступных ресурсов. Руководитель выбирает вариант с учетом организации работы конкретной поликлиники. Такой подход переводит аналитику из фиксации проблемы в поддержку управленческого решения.

Как оценивать результат изменений

Эффект изменений нужно оценивать по тем показателям, на которые решение должно было повлиять. В медицинской организации это время ожидания, использование доступных слотов, распределение рабочего времени специалистов, количество неявок и другие показатели, связанные с конкретной проблемой. Сравнивать их стоит с исходными значениями за сопоставимый период. Тогда руководитель видит эффект решения и понимает, не создало ли изменение новую проблему.

В одном из моих проектов до внедрения планирование графиков велось в 1С, при этом один график мог иметь разные варианты начала и окончания смен. В результате накопилось более 2000 графиков, которыми требовалось управлять вручную. После перестройки процесса решение внедрили в 445 отделениях сети для 1150 сотрудников. Оно позволило сократить сократить трудозатраты на объем работы одной полной штатной единицы (FTE).

Для более сложных задач используется моделирование альтернативных сценариев. Система может рассчитать, какой результат дали бы варианты, которые руководитель не выбрал, и сопоставить их с фактическим результатом. Так накопленный опыт решений становится частью дальнейшей работы системы.

Как сделать аналитику частью управления

Чтобы аналитика работала в клинике регулярно, руководителю нужен понятный порядок действий:

Этап Что делает руководитель Пример решения 1. Проверяет ситуацию Смотрит данные по записи, посещениям, слотам, расписанию врачей и времени ожидания Утром у терапевтов заняты все слоты, после 15:00 часть кабинетов и времени врачей свободна 2. Ищет причину Сопоставляет текущие показатели с данными за предыдущие недели Выясняет, что спрос на терапевтов стабильно приходится на начало рабочего дня 3. Проверяет варианты ИИ-ассистент рассчитывает последствия разных сценариев Сравнивает изменение расписания с перераспределением записей между врачами. 4. Принимает решение Руководитель выбирает подходящий вариант с учетом работы клиники Меняет расписание нескольких терапевтов и увеличивает доступность приема в часы спроса 5. Проверяет результат Сравнивает показатели после изменения с исходными значениями Проверяет, сократилось ли время ожидания и выровнялась ли загрузка специалистов 6. Использует опыт Результат решения сохраняется для последующего анализа При повторении ситуации система учитывает, какой вариант уже применяли и к какому результату он привел

При этом ИИ-ассистент остается инструментом для анализа и расчета сценариев: решение о том, какой вариант применять, принимает руководитель.

Заключение

Для поликлиники аналитика становится инструментом управления ресурсами. Данные помогают видеть дисбаланс между потоком пациентов и доступностью специалистов, заранее учитывать изменения нагрузки и корректировать расписание.

Предиктивные модели дают руководителю прогноз по будущей нагрузке, ИИ-ассистент помогает быстрее анализировать причины отклонений и сравнивать сценарии. Решение остается за руководителем: он выбирает подходящий вариант, внедряет его и оценивает результат по конкретным показателям. Такой подход позволяет эффективнее использовать рабочее время специалистов и доступные слоты, сокращать ожидание пациентов и поддерживать доступность медицинской помощи.