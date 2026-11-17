Системное и прикладное программное обеспечение от «Базальт СПО» обеспечивает управленческие и производственные процессы многих компаний нефтегазовой отрасли. Начиная с 2021 года поставки демонстрируют устойчивый рост. А по сравнению с 2025 годом число поставленных лицензий в 2026 году выросло на 23%.

Комплексное импортозамещение

В нефтегазовой отрасли операционные системы «Альт» используются в структуре таких компаний как «Газпром», «Петро Велт Технолоджис», «Завод Нефтегазоборудование» и других крупных добывающих и транспортирующих нефтегазовых организациях.

Продуктовая линейка «Базальт СПО» также является базой для автоматизации производственных процессов, работы на индустриальных компьютерах и контроллерах, включены в корпоративный стандарт ГК «Ростех», совместимы с ключевыми системами классов АСУ ТП, SCADA, MES, CAD/CAM, ERP и CRM, имеют сертификаты ФСТЭК России.

Для клиентов доступно комплексное импортозамещение благодаря экосистеме продуктов «Альт», которая включает операционные системы, виртуализацию, контейнеризацию, контроллер домена и платформу сборки ПО — для построения целостной ИТ-инфраструктуры.

Программно-аппаратные комплексы для нефтегазовой инженерии

На ЦИПР-2026 «Базальт СПО» совместно с «Аскон» и «Норси-Транс» представили обновленный импортонезависимый программно-аппаратный комплекс для инженерных рабочих мест. В составе комплекса — российский процессор «Иртыш» производства «Трамплин Электроникс». ПАК закрывает ключевые задачи нефтегазовой отрасли: заменяет связку Intel/Windows на рабочих местах проектировщиков, соответствует требованиям КИИ за счёт аппаратных модулей безопасности и обеспечивает производительность, достаточную для расчётов трубопроводов, прочностного анализа и 3D-моделирования обустройства месторождений.

Миграция групп и почтового сервера на «Альт Домен»

В 2026 году «Базальт СПО» совместно с технологическим партнёром Pragmatic Tools завершили проект по миграции групп безопасности и почтового сервера в одной из нефтегазодобывающих компаний.

Заказчику требовалось перенести группы безопасности из старого домена в «Альт Домен» с управлением учётными записями через внешнюю ID-систему, а также осуществить миграцию файловых серверов и почтового сервера с Microsoft Exchange.

«Базальт СПО» и Pragmatic Tools создали специальный модуль, связавший миграцию каталога и почтовых служб в единый автоматизированный конвейер. Это исключило длительное сосуществование двух почтовых систем и обеспечило бесшовный переход для пользователей.

Клиент получил комплексное решение, объединяющее миграцию групп безопасности, файловых серверов и почтовой инфраструктуры, а автоматизация сократила сроки перехода и позволила избежать типичных проблем, связанных с параллельным использованием двух доменов и почтовых систем.

Мобильные решения для сотрудников отрасли

В апреле 2026 года на конференции AltConf: Orange Season «Базальт СПО» подписала соглашение с компанией MIG (Mobile Inform Group). Стороны начали адаптацию ОС «Альт Мобильный» для промышленных планшетов MIG. Эти устройства предназначены для инженеров, полевых сотрудников и инспекторов нефтегазовой отрасли, а также для панельных компьютеров управления станками с ЧПУ.

Подготовка специалистов для нефтегазовой отрасли

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина является одним из главных академических партнеров «Базальт СПО». С 2023 года на базе вуза функционирует учебно-исследовательская лаборатория по продуктам «Базальт СПО», деятельность которой направлена на развитие у студентов прикладных ИТ-компетенций, востребованных работодателями.

В портфеле «Базальт СПО» есть специальный продукт для организации учебного процесса — операционная система «Альт Образование». Она рассчитана на использование во всех образовательных учреждениях — от детского сада до вуза. Такой диапазон применения обусловлен множеством опций по настройке ОС и большим набором специальных программ.

В мае 2026 года в РГУ НИУ имени И.М. Губкина «Базальт СПО», «АДЕМ-инжиниринг» и «Новотех» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие отечественных цифровых решений и подготовку инженерных кадров для нефтегазовой и промышленной отрасли. Особое внимание уделено развитию компетенций по работе с российскими цифровыми инструментами, включая операционные системы на базе Linux, промышленное программное обеспечение, САПР и решения для автоматизации инженерных процессов.

В сентябре 2026 года завершились образовательные программы по подготовке специалистов в области информационной безопасности и сетевых технологий. Студенты освоили работу с продуктами «Аладдин», «С-Терра» и «Р7» с использованием операционных систем «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер» и «Альт Виртуализация». Успешный опыт сотрудничества с РГУ НИУ открывает возможности для масштабирования программы на другие технические вузы страны и создания системы непрерывной подготовки специалистов в области кибербезопасности на базе отечественных решений.

Благодаря диверсификации продуктовой линейки, «Базальт СПО» предлагает не только операционные системы, но и комплексные решения, которые способствуют построению безопасной и импортонезависимой ИТ-инфраструктуры нефтегазовой отрасли. А плотное сотрудничество с профильными образовательными учреждениями способствует подготовке компетентных специалистов.