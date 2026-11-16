директор департамента оптовых продаж 3Logic Group



Создание масштабной ИТ-инфраструктуры сегодня требует от технических руководителей соблюдения баланса между высокой надежностью решений и строгой финансовой дисциплиной. При выборе архитектуры ИТ-директоры все чаще сталкиваются с необходимостью минимизировать совокупную стоимость владения без потери скорости развертывания. Эффективным ответом на эти требования становится совмещение компетенций проектной дистрибуции и системной интеграции. Владислав Ивачев, директор департамента оптовых продаж 3Logic Group, рассказывает, как направление системной интеграции «Берег ИТ от 3Logic Group» решает задачу построения вычислительной инфраструктуры с максимальной экономической эффективностью. 3Logic Group традиционно выступает на рынке как дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, что дает дополнительные преимущества при реализации комплексных проектов.

Модель «дистрибьютор-интегратор»: прямая экономика и сокращение плеча поставок

При реализации масштабных инфраструктурных проектов традиционная схема взаимодействия включает в себя вендора, проектного дистрибьютора, интегратора и конечного заказчика. Каждое дополнительное звено в этой цепи усложняет логистику, что напрямую влияет на итоговый бюджет и риски смещения сроков. Направление «Берег ИТ от 3Logic Group» создано внутри структуры крупного дистрибьютора, что позволяет сократить издержки и повысить управляемость экономики проекта за счет объединения закупочной, инженерной и интеграционной функций.

Оптимизация логистической цепочки обеспечивает прозрачные финансовые условия на вычислительное оборудование, сетевые компоненты и комплектующие. Заказчик получает единый договор и фиксированную точку ответственности за весь контур: от проектирования, разработки, поставки вычислительной и мультимедийной системы и до пусконаладки инженерных систем. Это позволяет компаниям перераспределять высвободившийся бюджет на расширение инструментария или масштабирование проектов.

Собственный НИОКР-центр и складская база: минимизация проектных рисков

Одной из главных задач при развертывании комплексных ИТ-систем остается предотвращение задержек, связанных с несовместимостью компонентов и долгой доставкой редких позиций. Наличие собственных складских мощностей и профильного НИОКР-центра в структуре 3Logic Group позволяет решать эти задачи еще до момента поставки оборудования на объект.

Инженеры центра осуществляют полный цикл подготовки программно-аппаратных комплексов под задачи конкретного заказчика. Этот процесс включает в себя:

подбор и адаптацию аппаратной конфигурации с учетом требований к производительности;

предварительную сборку и конфигурирование серверных платформ, систем хранения данных и сетевых узлов;

комплексное стендовое тестирование, которое охватывает проверку совместимости оборудования, оценку производительности и отказоустойчивости, а также воспроизведение сценариев эксплуатации заказчика;

формирование складского резерва комплектующих под срочные и нестандартные задачи клиентов.

Благодаря такому подходу и наличию широкого ассортимента компонентов на складе сборка и замена узлов происходят в кратчайшие сроки, минимизируя простои бизнеса.

Гарантийное обслуживание и сервисная сеть по всей России

Надежность интеграционного решения определяется не только качеством проектирования, но и уровнем последующей технической поддержки. На счету «Берег ИТ от 3Logic Group» более 200 успешно реализованных проектов в 7 ключевых отраслях. Над их реализацией работает штат из свыше 300 профессиональных сотрудников.

Инфраструктурные решения опираются на развитую федеральную сеть, которая насчитывает более 150 сервисных центров по всей России с плановым расширением до 200 точек. Эта инфраструктура специально сформирована для обслуживания масштабных объемов оборудования. Инженеры обладают необходимой сертификацией для работы со сложными серверными и клиентскими системами. Географическая распределенность точек позволяет обеспечивать жесткие параметры SLA непосредственно по месту эксплуатации без необходимости самостоятельной отправки заменяемых узлов в центральный регион.

Проектная документация и бесшовный ввод в эксплуатацию

Качественная разработка проектной документации является фундаментом успешной сдачи объекта регуляторам и внутренним службам контроля. Проектный офис «Берег ИТ от 3Logic Group» может подготовить полный комплект рабочей и исполнительной документации в строгом соответствии с ГОСТами и отраслевыми регламентами заказчика.

Пусконаладочные работы (ПНР) и ввод системы в эксплуатацию планируются таким образом, чтобы исключить простои системы. Предварительное тестирование оборудования на мощностях НИОКР-центра сокращает время проведения пусконаладочных работ на площадке заказчика, гарантируя быстрый запуск ИТ-инфраструктуры в рабочую среду.

Критерии выбора системного интегратора: чек-лист для ИТ-директора

Выбор технологического партнера напрямую определяет финансовые и операционные риски ИТ-проекта. Чтобы избежать завышения бюджета и срыва сроков ввода инфраструктуры в эксплуатацию, техническим руководителям рекомендуется оценивать интегратора по нескольким ключевым критериям:

Длина цепочки поставок и ценообразование. Выясните, является ли компания прямым поставщиком оборудования или работает через посредников. Наличие собственного дистрибьюторского плеча снижает итоговую стоимость проекта за счет отсутствия лишней маржи в цепочке.

Наличие собственного НИОКР и лабораторий стендового тестирования. Запросите информацию о возможностях предварительной сборки и проверки совместимости оборудования до его отгрузки. Моделирование нагрузок на стенде исполнителя исключает неожиданные сбои при запуске на объекте.

Складской запас и логистическая независимость. Оцените наличие у партнера собственного складского комплекса и резерва комплектующих. Это обеспечивает оперативную замену компонентов и защищает от задержек при нестандартных запросах.

География и параметры сервисной поддержки. Уточните параметры SLA и покрытие сервисной сети в регионах присутствия вашей компании. Прямой доступ к сертифицированным инженерам по месту эксплуатации экономит время и исключает расходы на дорогостоящую логистику до центрального офиса.

Комплексность и единая точка ответственности. Убедитесь, что исполнитель способен закрыть максимум задач — от инженерных систем и мультимедиа до вычислительного контура, разработки документации, пусконаладки и последующей поддержки проекта.

Совмещение возможностей крупного проектного дистрибьютора и компетенций системного интегратора позволяет направлению «Берег ИТ от 3Logic Group» обеспечивать понятную экономику проектов, предсказуемые сроки и высокую надежность развертываемых решений с последующим их сопровождением.